Šok: Andrej Babiš prezidentem? TV NOVA slyšela pravdu. A už zavládla hrůza

Že by premiér Andrej Babiš (ANO) usedl po příštích prezidentských volbách na Pražský hrad? Pro prezidenta Miloše Zemana je to přijatelná vize, když sám uvedl, že by Babiše podpořil. Babiš pak o této možnosti hovořil v pořadu Střepiny TV Nova. Celá věc však vyděsila europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Prezident Miloš Zeman ve včerejším Pressklubu na Frekvenci 1 konstatoval, že by volil současného premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by předseda vlády kandidoval. „Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ zaznělo z úst prezidenta. Příštímu prezidentovi by prý přál, aby se mu rozšířily kompetence, když už je přímo volen. Jednak by prezidentovi udělil právo navrhovat zákony, a pokud už prezident odmítne podepsat nějaký zákon, jeho veto by mělo být přehlasovatelné jen kvalifikovanou většinou.

Babiš pak ve Střepinách uvedl, že určitě nemá ambici stát se českým prezidentem. „Ne, ne, ne. Já jsem manažer, já jsem profesí obchodník, já jsem člověk, který organizuje, chce věci posouvat dopředu, takže prezident je spíše reprezentativní funkce,“ poznamenal k prezidentskému úřadu Babiš.

Na otázku, zda se nemůže stát, že změní názor, odvětil: „Ne, já skutečně, já ještě sám nevím, co bude, přece jen už mi bylo 65 a člověk nikdy neví.“ „Takže to nemůžete vyloučit?“ trvala dále na svém moderátorka. „Jo, vyloučit, vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic jako, bohužel jenom jeden den zemřeme, jako to je jediná jistota, ale jinak není to, není to určitě téma,“ sdělil Babiš.

K otázce obsazení prezidentského postu se pak vyjádřil i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Miloš Zeman chce posílit pravomoci prezidenta a například navrhovat zákony. A za příštího prezidenta chce Babiše. To už není jen pokus o další politický handl mezi těmito dvěma pány, ale i snaha o nebezpečnou změnu politického systému,“ uvedl Pospíšil na Twitteru.

Miloš Zeman chce posílit pravomoci prezidenta a například navrhovat zákony. A za příštího prezidenta chce Babiše. To už není jen pokus o další politický handl mezi těmito dvěma pány, ale i snaha o nebezpečnou změnu politického systému. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) October 6, 2019

