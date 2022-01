Šok. Majerové nadávali, tak šla s pravdou ven. Vážný zdravotní stav

reklama

Server Novinky.cz včera informoval o nemocenské, na kterou Zuzana Majerová Zahradníková po neúspěšných volbách nastoupila. Stalo se tak ale až den poté, co jí skončil její mandát. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10385 lidí

„Na nemocenskou jsem nastoupila až po skončení poslaneckého mandátu, tedy nikoli jako politik, ale jako běžný občan. Stalo se tak na doporučení mého lékaře po hektickém půlroce,“ řekla včera na dotaz Novinek. Dnes již byla sdílnější a vydala prohlášení, kde informuje o své nemoci.

„Mám chorobu, která mi už pět let komplikuje život. Diagnóza zní progresivní forma roztroušené sklerózy. Vždy jsem to brala jako svoji soukromou věc. Bohužel, teď se to změnilo. Mám za sebou hektický půlrok, kdy jsme nejprve po rezignaci Václava Klause mladšího zachraňovali Trikolóru, pak následovala náročná volební kampaň. Občas jsem si u toho sáhla na dno svých sil. Není jednoduché s touhle chorobou žít, na druhou stranu život s ní nekončí, je potřeba se s ní poprat, i když je nevyléčitelná,“ uvádí Majerová Zahradníková.

„Přechod na pracovní neschopnost mi určil můj ošetřující lékař. To neznamená, že nemůžu nic dělat, ale mám mít více duševního klidu a aktivního pohybu. A já to samozřejmě v co největší míře dodržuji. Teď mi při lékařské kontrole pan profesor ještě ordinuje ozdravný lázeňský pobyt. Pracovní neschopnost jsem nenastoupila jako poslankyně, ale až po ukončení poslaneckého mandátu, tedy nikoli jako politik, ale úplně stejně jako kterýkoli běžný občan. Úplně stejně jako kdokoli jiný si také celý život platím nemocenské pojištění,“ zmínila dále Majerová Zahradníková. Server Novinky.cz však včera poukázal na to, že výše nemocenské se vypočítává z platu předchozího zaměstnání, tedy z poslaneckého.

„Moje nemoc není infekční. Nemám zakázáno vycházet. Nemám zakázáno mluvit. Nemám zakázáno pohybovat se na čerstvém vzduchu. Nemám zakázány volnočasové aktivity. I když máte podobnou chorobu, život běží dál a některé věci prostě musíte dělat. V mém případě – jsem stále předsedkyní politické strany. Nemoc je jedna věc, ale mám také nějakou zodpovědnost. Jediný důvod, proč se celá kauza nyní objevila, je, že se blíží volební sněm Trikolóry. Žádné věci se nedějí náhodou, ani to, že se krátce před naším volebním sněmem najednou objeví ‚kauza Majerová‘. Je to pokus o moji diskreditaci. Zneužívat můj zdravotní stav k politickým útokům je velmi smutné, ubohé a podlé,“ domnívá se Majerová Zahradníková.

„Politiku vždycky chápu jako službu lidem, a ne jako zdroj obživy. Jestli si někdo myslí, že mě tímhle způsobem znechutí nebo odradí, strašně se mýlí. Nikdy nic nevzdávám. Ani boj o svoje zdraví, a už vůbec ne jakékoli politické bitvy,“ uzavřela své prohlášení.

S roztroušenou sklerózou se léčí také někdejší šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jenž jí trpí od mládí.

Celé prohlášení Zuzany Majerové Zahradníkové:

Mám chorobu, která mi už pět let komplikuje život. Diagnóza zní progresivní forma roztroušené sklerózy.

Vždy jsem to brala jako svoji soukromou věc. Bohužel, teď se to změnilo.

Mám za sebou hektický půlrok, kdy jsme nejprve po rezignaci Václava Klause mladšího zachraňovali Trikoloru, pak následovala náročná volební kampaň. Občas jsem si u toho sáhla na dno svých sil.

Není jednoduché s touhle chorobou žít, na druhou stranu život s ní nekončí, je potřeba se s ní poprat, i když je nevyléčitelná.

Přechod na pracovní neschopnost mi určil můj ošetřující lékař. To neznamená, že nemůžu nic dělat, ale mám mít více duševního klidu a aktivního pohybu. A já to samozřejmě v co největší míře dodržuji. Teď mi při lékařské kontrole pan profesor ještě ordinuje ozdravný lázeňský pobyt.

Pracovní neschopnost jsem nenastoupila jako poslankyně, ale až po ukončení poslaneckého mandátu, tedy nikoli jako politik, ale úplně stejně jako kterýkoli běžný občan. Úplně stejně jako kdokoli jiný si také celý život platím nemocenské pojištění

Moje nemoc není infekční. Nemám zakázáno vycházet. Nemám zakázáno mluvit. Nemám zakázáno pohybovat se na čerstvém vzduchu. Nemám zakázány volnočasové aktivity. I když máte podobnou chorobu, život běží dál a některé věci prostě musíte dělat.

V mém případě – jsem stále předsedkyní politické strany. Nemoc je jedna věc, ale mám také nějakou zodpovědnost.

Jediný důvod, proč se celá kauza nyní objevila, je, že se blíží volební sněm Trikolory. Žádné věci se nedějí náhodou, ani to, že se krátce před naším volebním sněmem najednou objeví kauza „Majerová“. Je to pokus o moji diskreditaci.

Zneužívat můj zdravotní stav k politickým útokům je velmi smutné, ubohé a podlé.

Politiku od vždycky chápu jako službu lidem, a ne jako zdroj obživy. Jestli si někdo myslí, že mě tímhle způsobem znechutí nebo odradí, strašně se mýlí. Nikdy nic nevzdávám. Ani boj o svoje zdraví a už vůbec ne jakékoli politické bitvy.

Zuzana Majerová Zahradníková

Psali jsme: Je to jinak. Farský to dobře věděl. Lhal snad? Má vás za idi*ty? Otázky k cestě do USA To bude pro Fialu zlé. Po jeho a Babišově projevu se to ukázalo FOTO Proti očkování vlastním tělem. Vzpoura zdravotnic Okamura: Zánik České republiky, to jde Farský studovat do USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama