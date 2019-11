Šok v Berlíně: „I oni jsou lidi!“ Černoch prodávající drogy má sochu v parku

Görlitzer Park je asi nejznámějším místem k odpočinku v berlínské čtvrti Kreuzberg. V těchto dnech se však na park neupírá pozornost kvůli odpočinku, ale kvůli soše drogového dealera, která se tu objevila. Stvořil ji francouzsko-americký umělec Scott Holmquist. Proč? Prý chtěl upozornit na to, že když se mluví o tom, že musíme být solidární např. s migranty a že všichni lidé mají lidská práva, pak to platí i o drogových dealerech. Informoval o tom server Deutsche Welle.

Holmquist akci uspořádal pod heslem „Solidarita a lidská práva – také pro obchodníky s drogami“. Sochu nazval „Poslední hrdina“. Po několika hodinách socha z parku zmizela.

We we're only three the next morning. Thanks all who stopped to talk and those who joined. 24hr ParkDealerSolidaritySit-In. #lasthero_monument #görli #publicart pic.twitter.com/HiSmLqi49v