Šokující SMS od Babiše: Týká se Angely Merkelové

Server lidovky.cz, který patří do firmy ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, přišel s tvrzením, že premiéři zemí Visegrádské skupiny budou prosazovat na summitu EU v Bruselu, aby se novou předsedkyní Evropské komise po dosluhujícím Junckerovi stala německá kancléřka Angela Merkelová.

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 4% 3 až 5 procent 5% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 73% hlasovalo: 3581 lidí

Článek uvádí, že český předseda vlády svolal lídry Polska, Slovenska a Maďarska na mimořádné setkání ve čtvrtek do Budapešti, kde budou ladit noty před evropským summitem a řešit jednotný názor V4 na budoucího šéfa Komise.

„Rozhodování o vysoké posty v EU přirovnává Babiš ke Hře o trůny. Premiéři V4 by v čele Evropské komise rádi viděli německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta to sice nedávno odmítla, ale podle zdroje LN nyní sdělila, že pokud by intenzita trvala, možná by ji to zajímalo,“ píše se v textu na Lidovkách.

Problém je v tom, že realita je přesně opačná. ParlamentníListy.cz se zeptaly Andreje Babiše, jak se věci mají, a předseda vlády to jasně odmítl. „Není to pravda,“ napsal redakci v SMS zprávě z makedonské metropole Skopje, kde je zrovna na návštěvě.

Podrobnosti připravujeme.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tahá z dotačních průšvihů: Advokátka už ví, jak dopadne kauza Babiš a Agrofert. Své říká i k Milionu chvilek Z čeho má Babiš hrůzu: Prý jsou to tyto dvě věty Senátor Wagenknecht: Podal jsem žádost o prošetření průběhu voleb do Evropského parlamentu Stuchlík promluvil: Babiše je mi líto. Není šťastný. V ANO jsou lidé, kteří by se jinak neuživili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka