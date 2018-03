Šokující průběh Moravce! A co Saddám? Po pořadu ČT Českem dál duní „kauza Skripal“. Z vysokých míst padají názory jiné než na Západě

„Je pravda, že když se zabýváte těmi motivy, tak nemůžete nějak přistoupit na to, co předvádí Rusko. To už přišlo se 17 alternativami, kdo by za útokem mohl stát,“ poznamenal úvodem Zaorálek. „To, co je na tom absurdní, je například obvinění Britů. Proč by Britové vyráběli Novičok? Proč by to dělalo Česko? K čemu by to bylo? Důvod vysoké pravděpodobnosti, že za tím stojí Rusko, je to, že Rusko motiv má,“ dodal Zaorálek.

„Stále jsme ale vázáni diplomatickými způsoby komunikace. Čelíme tady ale někomu, kdo používá sílu – ať jde o anexi Krymu nebo o sestřelení holandského letadla. Máme tady další akci, kdy je tady použita síla,“ zmínil.

„Exministr zahraničí Zaorálek: Důkazy se nikdy nemusí objevit, ale Rusko mělo jako jediné v kauze Skripal motiv. Tak pokud budou policajti řešit OKD s tímto přístupem, tak to bude cvrkot,“ poznamenal k Zaorálkovým slovům Foldyna.

„Zaorálek říkal, že není žádné jiné vysvětlení. Tak kdybyste dovolili, já bych si dovolil... Kdo děsí Brita víc než radikální islám a nacismus dohromady? Rus. Odvěký nepřítel. 200 let válek po celém glóbusu a Rus je pořád tady. Rus je pro Brita stejný nepřítel, jako pro Maďara Turek nebo pro Čecha Němec. Hrozba. A jak víme, britští politikové opravdu, ale opravdu nechtějí Brexit. Nové referendum? To by bylo už tak trapný! No, takže co s tím? Rus na dvorku!!! Rus tráví naše spoluobčany v Salisbury! Rusa sám neporazíš – uf, co budeme dělat, co tak asi budeme...? Je jen jeden stav, v němž je dovoleno vše – válka a následující vývoj. Viz Československo 1945–1948. Formálně samostatní. Reálně – z vděčnosti zcela podřízení. Když jsem včera viděl tu bruselskou líbačku – tam bylo vše. Nepamatuji, že by se Chamberlain olizoval s Daladierem a včera to byly tak vřelé polibky, že Brežněvova olizovačka je proti tomu jak dětská pusa na pískovišti,“ pustil se do vysvětlení Tyl.

„Brexit? Jaký Brexit? To jako chcete, abychom v boji s Rusem zůstali sami? Blázníte?! Kdo chce Brexit, je proruský! A už to jede. A kdybyste se ptali, kdo aktuálně platí v Británii antibrexitovou kampaň, tak ten pán se jmenuje Soros. George Soros,“ dodal.

Bezpečnostní poradce Andor Šándor pak v kometáři pro server iDnes.cz uvedl, že snaha Velké Británie udělat z kauzy útoku na agenta Sergeje Skripala spor Evropské unie s Ruskem je nešťastná.

„Pokus o vraždu je ohavný čin. Použije-li se k tomu nervově paralytický plyn či jiná chemická bojová látka, pak se míra zrůdnosti zvyšuje. Obstarat si takovou zbraň není jednoduché. Na první pohled se leckdo neubrání závěru, že to musel spáchat někdo, kdo k tomu má přístup. S podporou státu,“ píše úvodem Šándor, jenž dodává, že v případě agenta Skripala se nabízí „ruská stopa“. Možná i oprávněně, dodává.

„Zeptejme se však: Komu ku prospěchu? Opravdu bylo v zájmu Putina nařídit zabití přeběhlíka vojenské rozvědky GRU?“ ptá se Šándor a ptá se rovněž, co by Putin získal.

„Ruský zrádce byl odhalen a uvězněn v roce 2003. V roce 2006 byl odsouzen na 13 let. Relativně nízký trest byl výrazem, jak dopad jeho zrady v Rusku vnímali. Po čtyřech letech byl vyměněn za uvězněné agenty dříve pracující pro Rusko. A po osmi letech se jej Kreml rozhodne nechat zabít? I s dcerou? Tu mohl zlikvidovat kdykoli, celou dobu cestovala mezi Británií a Ruskem,“ míní Šándor.

Podle jeho slov není Putin hlupák, aby mu nedošlo, že když dá zabít vyměněného agenta, ztíží tím další případné výměny uvězněných špionů.

„Načasování ‚pomsty‘ krátce po zimní olympiádě, před volbami a mistrovstvím světa ve fotbale může jako prospěšné vnitropoliticky a z hlediska mezinárodního postavení Moskvy vnímat jen někdo, kdo zná odpověď na výše položenou otázku. To udělal Rus! Proč? Protože je to Rus! Aby to nebylo málo, britský ministr zahraničí nabízí pořádně nevkusnou paralelu k možnému zneužití letního mistrovství světa ve fotbale: Hitlerovu olympiádu v Mnichově v roce 1936,“ konstatuje Šándor.

„Pokus o vraždu Skripala mohl provést někdo z GRU na vlastní pěst, aby pomstil jím prozrazené zpravodajce této služby. Na rozdíl od FSB (kontrarozvědka) či SVR (civilní rozvědka) se přeběhlictví u GRU trestá často nemilosrdně,“ řekl Šándor. A dodal, že rozhořčení Britů, že na jejich území někdo zabíjí lidi tímto způsobem, je pochopitelné.

„Bohužel dodnes v tomto záhadami zahaleném případě veřejnost neviděla žádné důkazy. Jen hlasitá obvinění a prohlubování diplomatické roztržky těžko povedou k vyšetřování případu, na kterém se musejí podílet i Rusové. Ti však odpovědnost za výrobu a vlastnictví plynu Novičok hází i na Česko, což je nutné kategoricky odmítnout. Jenže snaha Londýna udělat bez důkazů z kauzy spor EU s Ruskem je také nešťastná,“ uzavřel Šándor se slovy, že ve světě je řada potenciálních bezpečnostních hrozeb pro demokratický svět, které bez Ruska stěží budeme schopni vyřešit. Je tak otázkou, jak uzavírá, zda je opravdu naším cílem mít Moskvu proti sobě.

O případu otráveného Sergeje Skripala se hovořilo také v pořadu Otázky Václava Moravce České televize. K Václavu Moravcovi do Žižkovské věže tuto neděli zavítali místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček a bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR štábu Jiří Šedivý. Kmoníček upozornil, že tento případ se zřejmě nikdy nepodaří zcela prošetřit. Šedivý rázně odmítl ruské nařčení, že jed Novičok může pocházet i z Česka. Pavel Telička se pořádně obul do prezidenta Zemana.

Telička konstatoval, že je poměrně pochopitelné, když se EU chystá vyhošťovat ruské diplomaty kvůli otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala. Místopředseda Evropského parlamentu nepochybuje o tom, že má v této kauze prsty Rusko. Už naše zkušenosti z minulosti s Ruskem by nás měly vést k tomu, že budeme vůči Ruské federaci ostražitější. Telička měl na mysli zamrzlý konflikt v Gruzii, obsazení ukrajinského Krymu Ruskem a tak podobně.

„Naše diplomacie bude solidární s Velkou Británií a budeme příští týden zřejmě vyhošťovat ruské diplomaty. Soudě podle OVM, čím více, tím lépe. Důvodem je Rusku připisovaný útok na bývalého ruského agenta Skripala a jeho dceru, o kterém např. můj stranický kolega Lubomír Zaorálek konstatoval, že se konkrétní důkazy zřejmě nedozvíme nikdy, ale je třeba brát v potaz, komu celá akce měla sloužit (Rusku). Může to tak být, ale také nemusí,“ poznamenal exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD).

„Odsuzuji útok na pana Skripala i jeho dceru, ať za ním stál a provedl ho kdokoliv. Jen se musím ptát – šlo o bývalého dvojitého agenta, v Rusku odhaleného, odsouzeného a vezněného – opravdu by po něm Rusko takto ‚šlo‘ po několika letech v ruských věznicích, kde by případná nehoda nebo zdravotní obtíže zřejmě nevyvolaly takovou bouři na světové, resp. evropské scéně? (Jakkoliv je sama tato myšlenka odporná, bavíme se o světě tajných služeb, agentů, vyzrazování státních tajemství atd.) Opravdu by něco takového riskoval prezident Putin pár dnů před klíčovými prezidentskými volbami v Rusku? V této logice se musím ptát dál – Tony Blair skončil jako britský premiér mj. proto, že zbraně hromadného ničení, které byly údajným důvodem (nejen) britské účasti na tažení proti Saddámovi Husajnovi, se nikdy nenašly, Blair přitom tvrdil, že má Husajn chemické zbraně a je schopen je použít cca do 45 minut,“ poznamenal dále Hašek.

„Nelíbí se mi samozřejmě osočení České republiky ze strany Ruska, že tzv. Novičok mohl být produkován i u nás, a to bez jasnějších důkazů. Ovšem než se horlivostí vlády v demisi a nového kormidelníka naší zahraniční politiky zapojíme do ligy rozhořčených, projděme si naše historické zkušenosti se všemi dotčenými. Argument typu – jdou do toho ostatní, tak musíme taky, se mi moc nelíbí, naopak nejde do toho, pokud vím, 8 členských zemí EU včetně nám tak blízkého Slovenska. Ani v rámci EU, ani NATO nejde přece v tomto případě o plnění spojeneckého závazku z příslušných smluv. Namísto spuštění konfrontace bych přivítal rychlé jednání mezi EU a Ruskem (event. NATO a Ruskem) s možností všech dotčených se vyjádřit, předložit důkazy a potom jednat... Takto to celé nápadně připomíná známou scénku ze Švejka se zasedáním c. k. polního soudu, kdy jeho předseda v improvizované soudní síni vyzývá stráž: „Přiveďte ODSOUZENÉHO ... ehm, co to povídám, OBŽALOVANÉHO... Pánové pospěšme si, dnes jsou na oběd ledvinky... ledvinky se, jak známo, mají jist teplé...“ uzavřel Hašek.

Svůj názor pak sdělil i vysokoškolský pedagog Radim Valenčík na svém webu RadimValencik.pise.cz. „OVM vyvolaly řadu diskusí a dohadů. Snad poprvé od svého vzniku. Dal jsem si práci a vypsal nejdůležitější momenty. Doufám, že mi vyjde čas (asi odpoledne) a budu se k tomu, o čem se hovořilo, moci vyjádřit. To hlavní, čeho je potřeba si všimnout: BĚHEM HODINOVÉHO POŘADU NEBYLA DODÁNA ŽÁDNÁ NOVÁ INFORMACE, KTERÁ BY NASVĚDČOVALA TOMU, ŽE ZA OTRÁVENĺM SKRIPALA STOJĺ RUSKO. Spíš naopak! A přesto se volá po jednotné akci! – Dává to logiku? Co by taková jednotná akce měla podpořit?“ ptal se Valenčík.

Všiml si také například výroku Šedivého: „Pokud by se prokázalo, že za otrávením Skripala je Rusko, byla by to krize.“

A co si myslí bývalý poslanec za ANO Bohuslav Chalupa? Ten si ve svém příspěvku vzal na paškál exministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

A co si myslí zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda? „Pamatujete, jak vloni Asad s ruskou podporou užil chemickou zbraň hromadného ničení v Sýrii? Komunisté, dezinformátoři a rezident volali, že se to musí nejdříve dlouze vyšetřit a že tomu nemůžeme věřit jen proto, že k tomu naši spojenci mají důkazy. Tak se čekalo a mezinárodně uznávaná agentura OPCW potvrdila, že to byl sarin. Ten nemohl reálně použít nikdo jiný než Asad, kterého Rusko drží silou u moci. Pamatujete si, jak pak komunisté, dezinformátoři a rezident Zeman požadovali výrazný trest pro Asada a Rusko? Já taky ne. Samozřejmě, že nepožadovali. Když pracuješ pro diktátory a masové vrahy, tak není co řešit,“ řekl.

Celý příspěvek Tomáše Tyla:

Zaorálek včera říkal, že není žádné jiné vysvětlení. Tak kdybyste dovolili, já bych si dovolil... Kdo děsí Brita víc než radikální islám a nacismus dohromady? Rus. Odvěký nepřítel. 200 let válek po celém glóbusu a Rus je pořád tady. Rus je pro Brita stejný nepřítel, jako pro Maďara Turek nebo pro Čecha Němec. Hrozba. A jak víme, britští politikové opravdu, ale opravdu nechtějí Brexit. Nové referendum? To by bylo už tak trapný! No, takže co s tím? Rus na dvorku!!! Rus tráví naše spoluobčany v Salisbury! Rusa sám neporazíš - uf, co budeme dělat, co tak asi budeme...? Je jen jeden stav, v němž je dovoleno vše - válka a následující vývoj. Viz Československo 1945/1948. Formálně samostatní. Reálně - z vděčnosti zcela podřízení. Když jsem včera viděl tu bruselskou líbačku - tam bylo vše. Nepamatuji, že by se Chamberlain olizoval s Daladierem a včera to byly tak vřelé polibky, že Brežněvova olizovačka je proti tomu jak dětská pusa na pískovišti. Brexit? Jaký Brexit? To jako chcete, abychom v boji s Rusem zůstali sami? Blázníte?! Kdo chce Brexit, je proruský! A už to jede. A kdybyste se ptali, kdo aktuálně platí v Británii anti-Brexitovou kampaň, tak ten pán se jmenuje Soroš. George Soroš. Dobrý den...

Celý příspěvek Michala Haška:

Naše diplomacie bude solidární s Velkou Británií a budeme příští týden zřejmě vyhošťovat ruské diplomaty. Soudě podle dnešních OVM, čím více,tím lépe. Důvodem je Rusku připisovaný útok na bývalého ruského agenta Skripala a jeho dceru,o kterém např.můj stranický kolega Lubomír Zaorálek konstatoval,že se konkrétní důkazy zřejmě nedozvíme nikdy,ale je třeba brát v potaz,komu celá akce měla sloužit (Rusku). Může to tak být,ale také nemusí. Odsuzuji útok na pana Skripala i jeho dceru,ať za ním stál a provedl ho kdokoliv. Jen se musím ptát - šlo o bývalého dvojitého agenta,v Rusku odhaleného,odsouzeného a vezněného- opravdu by po něm Rusko takto “šlo” po několika letech v ruských věznicích,kde by případná nehoda nebo zdravotní obtíže zřejmě nevyvolaly takovou bouři na světové,resp.evropské scéně (jakkoliv je sama tato myšlenka odporná,bavíme se o světě tajných služeb,agentů,vyzrazování státních tajemství atd.). Opravdu by něco takového riskoval prezident Putin pár dnů před klíčovými prezidentskými volbami v Rusku ? V této logice se musím ptát dál - Tony Blair skončil jako britský premiér mj.proto,že zbraně hromadného ničení,které byly údajným důvodem (nejen)britské účasti na tažení proti Saddámovi Husseinovi,se nikdy nenašly,Blair přitom tvrdil,že má Hussein chemické zbraně a je je schopen použít cca do 45 minut.

Nelíbí se mi samozřejmě osočení České republiky ze strany Ruska,že tzv.novičok mohl být produkován i u nás,a to bez jasnějších důkazů. Ovšem než se horlivostí vlády v demisi a nového kormidelníka naší zahraniční politiky zapojíme do ligy rozhořčených, projděme si naše historické zkušenosti se všemi dotčenými. Argument typu - jdou do toho ostatní ,tak musíme taky, se mi moc nelíbí, naopak nejde do toho,pokud vím, 8 členských zemí EU včetně nám tak blízkého Slovenska. Ani v rámci EU ani NATO nejde přece v tomto případě o plnění spojeneckého závazku z příslušných smluv. Namísto spuštění konfrontace bych přivítal rychlé jednání mezi EU a Ruskem (event.NATO a Ruskem)s možností všech dotčených se vyjádřit,předložit důkazy a potom jednat... takto to celé nápadně připomíná známou scénku ze Švejka se zasedáním c.k.polního soudu, kdy jeho předseda v improvizované soudní síni vyzývá stráž ... “ přiveďte ODSOUZENÉHO ... ehm,co to povídám, OBŽALOVANÉHO...” pánové pospěšme si,dnes jsou na oběd ledvinky... ledvinky se,jak známo,mají jist teplé” ...

