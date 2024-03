Šokující souvislosti vraždy ve Slopném. Soudce, korunní svědek, žalobci. Rána pro justici?

reklama

Začátkem letošního března se Krajský soud ve Zlíně opětovně zabýval vraždou seniora v obci Slopné na Zlínsku, která se odehrála již v roce 2011. Proč? Protože odsouzení Maroš Straňák a David Šimon opět požádali o obnovu řízení. Opírali se při tom mimo jiné o rok a půl trvající investigativní práci novinářek ze serveru SeznamZpravy.cz , které ve svých článcích zásadním způsobem zpochybnily důvěryhodnost korunního svědka. Jeho role byla totiž v případu naprosto klíčová, protože společně s pachovými stopami to bylo to jediné, o co se opíral konečný verdikt soudu, který poslal oba muže na více než dvacet let do vězení.

Přestože soud ani tentokrát o obnovení případu nerozhodl, veřejné projednávání případu, který od začátku vyvolává řadu otázek a plní stránky novin, odhalilo nečekanou souvislost, která vrhá stín pochybností nad praktikami některých státních zástupců i justici jako takovou. Pro pochopení těchto souvislostí je třeba připomenout, že případ vraždy ve Slopném nejdříve rozhodoval Krajský soud ve Zlíně v čele se soudcem Radomírem Koudelou. Ten po důkladném posouzení celého případu zprostil Straňáka se Šimonem obžaloby pro nedostatek důkazů. Psal o tom například iDnes.cz

Jenže to si tehdejší státní zástupce Leo Foltýn nenechal líbit a odvolal se k Vrchnímu soudu v Olomouci, který prvoinstanční verdikt zrušil a případ vrátil zpět do Zlína. V tu chvíli se však objevilo svědectví korunního svědka, vězně Milana Rakaše, který znenadání začal tvrdil, že ve vězení slyšel, jak se Maroš Straňák k vraždě seniora přiznal. „Mně se nepřiznal, on to tam říkal všem. Měl tam nějaké slabé chvilky," zopakoval Milan Rakeš také před novináři po březnovém jednání soudu o obnově řízení.

Pro soud bylo toto svědectví natolik zásadní, že společně s původně prokázanými, postupem času však čím dál tím více zpochybňovanými pachovými stopami, stačilo nejen k odsouzení, ale také vyměření mimořádných trestů odnětí svobody. Svou roli však pochopitelně sehrál také verdikt odvolacího olomouckého vrchního soudu, který následně také zamítl odvolání Straňáka se Šimonem, ze kterých se tak i přes soustavné odmítání viny stali pravomocně odsouzení vrazi.

Jenže právě novinářky ze serveru SeznamZpravy.cz tvrdí, že díky tomu, že Milan Rakeš na sebe vzal roli korunního svědka a zásadním způsobem přispěl k odsouzení Straňáka se Šimonem, si v podstatě „koupil“ propustku z vězení. Investigativní novinářky navíc vážným způsobem zpochybnily také práci státního zástupce Lea Foltýna, který měl před vrchním soudem dokonce zatajit informace o ztotožnění DNA nalezené na kukle nedaleko místa činu. To totiž nepatřilo Straňákovi ani Šimonovi, ale slovenskému recidivistovi Zoltánu Kovácsovi.

Takže si to zrekapitulujme. Nejdříve zlínský soudce Radomír Koudela rozhodne o nevině, aby poté, co se objeví korunní svědek z věznice, změnil názor, vyhověl nadřízenému Vrchnímu soudu v Olomouci a poslal dva mladíky za mříže s výjimečnými tresty. A korunní svědek je posléze propuštěn z vězení.

A i když by se to mohlo zdát málo pravděpodobné, stejný rukopis má také zcela jiná kauza, se kterou je redakce ParlamentníchListů.cz detailně obeznámena. V té stejný zlínský soudce Radomír Koudela nejdříve dvakrát rozhodl na základě řady důkazů tentokrát o vině a prokázal únos a vydírání ve stylu balkánské mafie, ale následně se z útrob vězení vynořil jiný korunní svědek s bohatou trestní minulostí, který natolik znevěrohodní oběť únosu, že nakonec zlínský soud vyhoví „pokynu“ nadřízeného soudu z Olomouce, a obžalované pravomocně zprostí viny.

Řeč je o kauze moravského podnikatele Pavla Buráně, který se stále snaží prokázat, že byl před deseti lety unesen a vydírán svým bývalým společníkem Jaroslavem Novotným. Přestože mu dal prvoinstanční soud za pravdu, Novotný se svou manželkou nakonec odešli od soudu pravomocně zproštěni viny. Buráň, který společně s Novotným kdysi patřil k největším českým podnikatelům v hazardu, za vším vidí spiknutí justiční mafie pracující na objednávku jeho někdejšího společníka a jeho advokáta. ParlamentníListy.cz o této kauze psaly již dříve

Během toho, co soudy řešily Buráňův únos, se totiž objevila další kauza. Začátkem prosince 2021 vtrhla do Buráňova domu v malé vesničce nedaleko Uherského Brodu pražská URNA a odvlekla moravského podnikatele do vazby. Jako náhodou se totiž jen krátce před tím objevil korunní svědek Jiří Klanica, který si ve vězení náhle rozpomněl, že Buráňovi nosil v igelitkách část peněz, které jeho hazardní firma dříve odváděla na veřejně prospěšné účely. I o tom jsme psali

Klanica tak potvrdil trestní oznámení, které na Buráně opakovaně od roku 2012 podával právě jeho bývalý společník z hazardní firmy Jaroslav Novotný, podle Buráně člověk, který jej nechal unést a pod nátlakem podepsat dokumenty, prostřednictvím kterých by rád získal stovky milionů korun.

Toto nově zahájené trestní řízení se pak stalo natolik závažnou okolností, že vedlo k zásadnímu znevěrohodnění Pavla Buráně také v případu jeho únosu. Resp. soudci použili tuto kauzu a další pochybnosti obhajoby k tomu, aby manželé Novotní byli pravomocně zproštěni viny. Vzájemné souvislosti obou případů, existenci odposlechů, na kterých Novotný plánuje, jak musí dostat svého bývalého společníka „do tepláků“ tím, že se vyrobí kauza alespoň za 150 milionů korun, aby ji řešili ti správní lidé v Olomouci, stejně jako motivaci korunního svědka Klanici, za jehož předčasné propuštění z vazby se údajně měli přimlouvat žalobci z Olomouce, soud v Olomouci jako by neviděl. Navíc Buráň tvrdí, že nebyl ani připuštěn k soudu a jeho písemné materiály a důkazy měl soud dokonce odmítnout.

I v tomto se případ Pavla Buráně nápadně podobá případu vraždy ve Slopném. „Z usnesení okresního státního zastupitelství v Karviné vyplynulo, že dlouho popíraná komunikace státního zástupce pana doktora Foltýna ve prospěch svědka, který svědčí v této trestní věci, skutečně existuje. Je zvláštní, pokud dochází k tomu, že státní zástupce ve zdejší trestní věci, kde měl svědek svědčit, se snaží dosáhnout toho, aby to dobře dopadlo pro tohoto svědka v jiné trestní věci. Tuto komunikaci všichni popírali, ale zřejmě je všechno jinak,“ naznačil Robert Cholenský, obhájce odsouzeného Davida Šimona

Po úplnost je vhodné dodat, že redakci ParlamentníchListů.cz pochopitelně zajímá také názor někdejšího předsedy představenstva jedné z největších hazardních firem v zemi a Buráňova společníka Jaroslava Novotného. Veškerá redakční snaha o rozhovor či stanovisko vždy skončila bez jakékoliv reakce. Naposledy tak naše redakce učinila také prostřednictvím právního zástupce manželů Novotných, který se v těchto dnech obrátil na redakci ParlamentníchListů.cz s žádostí o odstranění fotografie jeho klientů, která je zachycovala během soudního projednávání únosu Pavla Buráně.

