Soláry vás v létě zachrání, věřilo se. Teď se ukazuje problém

Přestože by se mohlo zdát, že aktuální slunečné dny s blankytně modrou oblohou nahrávají výrobě elektřiny, není tomu tak. Kvůli vysokým teplotám se účinnost solárních panelů fotovoltaických elektráren v těchto dnech naopak snižuje, jelikož se solární panely začínají přehřívat. „Může to být problém," upozornil předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký pro CNN Prima News.

Vysoké teploty, které v současnosti panují, totiž snižují účinnost solárních panelů fotovoltaických elektráren, jelikož se aktuálně přehřívají natolik, že ztrácejí svůj běžný výkon.



Výkon solárních panelů se snižuje s rostoucí teplotou o přibližně 0,4 procenta na každý stupeň Celsia a účinnost fotovoltaických panelů podle vyjádření majitele solární elektrárny Jaroslava Steinbauera pro CNN Prima News aktuálně klesá až o 20 procent.

Předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký uvedl, že se ale zároveň díky vyššímu osvitu ztráty daří alespoň částečně kompenzovat a ty tak dosahují jen 10 procent. Pro CNN Prima News však upozornil, že i tak by mohl být pokles účinnosti solárních elektráren problém, pokud by se vše odrazilo do distribuční sítě. „Jedna elektrárna na rodinném domě není problém, když jsou jich tisíce, tak to problém může být, ale zatím to distribučky zvládají bez problémů,“ shrnul.

Výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář v loňském roce pro ČTK poznamenal, že letní měsíce nejsou z hlediska výroby elektřiny – i když by se tak mohlo zdát – nejlepší dobou pro provoz solárních elektráren. „Solární panely fungují na základě polovodičů. Fotovoltaika potřebuje ne teplo, ale světlo. Velice dobře funguje třeba ve dnech, kdy je nízká teplota, ale hodně slunce,“ poznačil.



Že z hlediska účinnosti léto není zcela ideální období pro fotovoltaiku, potvrdil tehdy pro ČTK i mluvčí ČEZ Martin Schreier. „Obecně sice platí, že fotovoltaické elektrárny v součtu vyrobí nejvíc bezemisní elektřiny v letních měsících (červen až srpen), ale využití instalovaného výkonu v tomto období je nižší než je potenciál panelů, a to hlavně kvůli tepelným ztrátám,“ připomněl.

