Sólo pro Jana Hrušínského: Zemanova sprostota a Babišovi kmotři. Jako za druhé republiky, když uštvali k smrti Karla Čapka

První otázka směřovala samozřejmě na jeho divadlo. V jakém stavu se nyní nachází? „Tak děkuju za optání, já myslím, že to může být vždycky horší, tam zůstávám optimistou. K tomu jsem se horko těžko propracovával, ale potřebujeme přežít, a to bez dávky optimismu nejde,“ odpověděl Hrušínský. „My máme to divadlo zavřené už téměř rok, a jak pořád slýcháme, tak stavy nemocných narůstají, takže si říkám, že naším divadlem to asi zaplať pánbůh nebude,“ dodal ještě herec k situaci.

On a jeho kolegové prý na tom, aby udrželi divadlo v chodu, dnes pracují ještě více než v dobách „mírových“. Zdůraznil také, že je za divadlo zodpovědný a je tomu tak rád. „My jsme před třiceti lety v listopadu získali svobodu a mnozí si neuvědomují nebo nechtějí na to přistoupit, že ke svobodě patří zodpovědnost a že jedno bez druhého nedává ten správný smysl. A tak já se hlásím k tomu, že jsem za to divadlo zodpovědný, a ne jako někteří představitelé státu, kteří na jaře řeknou, že za všechno nesou zodpovědnost, a v září se dozvíte, že za všechno můžou občané České republiky,“ rýpl si Hrušínský do premiéra Andreje Babiše.

K zavřeným divadlům Hrušínský ještě řekl, že zkoušení her tzv. do šuplíku je obtížné a že bez diváků to nemá cenu. „Divadlo se hraje pro diváky už dva tisíce let. Jeden politik teď nedávno řekl, že budoucnost divadla je v televizních streamech. Byl to ministr kultury Zaorálek. To bych si dovolil polemizovat. To tak opravdu nikdy nebude, doufám,“ řekl Hrušínský a dodal: „Nic takového nikdo nepamatuje. Naposledy byla kultura takhle zavřená za protektorátu.“

„Čapek v podstatě zažil takovou tu dobu, kterou podle mého názoru zavlekl do současnosti náš prezident Zeman, kdy on přitvrdil, zhrubl, začal používat vulgarity, odstavil stavidla sprostoty, tak to všechno se dělo za druhé republiky, před nástupem Adolfa Hitlera. To zažíval právě Čapek a v podstatě ho to uštvalo k smrti,“ řekl Hrušínský, když mluvil o nové původní české hře pro Divadlo Na Jezerce o známém spisovateli z pera Petra Vacka.

„Dnes jsme se ocitli bohužel v nějakém přechodném mezidobí, které musíme co nejrychleji přežít. Ta sprostota a nehoráznost a vlastně i nesmyslnost, někdy vlastně kdyby to nebyla taková tragédie, tak by to bylo i k smíchu. Ty hlouposti, které z těch lidí lezou, ta nemohoucnost té vlády. To si myslím, že má velkou podobnost s druhou republikou,“ dodal principál.

To byl rozhovor. Hrušínský navíc ještě na svém facebooku zavzpomínal na uvedení hry Naprostí cizinci, kterou stihlo jeho divadlo sehrát těsně před první vlnou. „8. 3. 2020 jsme měli před sebou už jen dva dny normálního života – potom Babiš zavřel školy, kulturu a malé živnosti – aniž na jediný den omezil svoje firmy, továrny, masny, chemičky, agropodniky, Dezy a kmotry – kvůli kterým založil hnutí ANO, aby měl byznys z české politiky. Potom to šlo rychle. Ministr Zaorálek nás vyhnal z kultury, aby nemusel kompenzovat vládní zákazy a megaztráty – nikoli na zisku, ale na tržbách –, a prohlásil, že soukromá divadla do kultury nepatří. Je to rok, co jsem zveřejnil fotografie z naší na dlouhou dobu poslední premiéry. Paolo Genovese – Naprostí cizinci. Tak si pojďte na chvilku zavzpomínat na běžný život, jaký jsme tenkrát měli...“

