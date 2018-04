Sólo pro Kalouska, Stanjuru a spol.? Už to stačilo. Poslanci chtějí změnit jednací řád, aby se taky dostali ke slovu

Všichni předsedové politických stran, ale také například předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, topkařského klubu Miroslav Kalousek, předseda klubu Pirátů Jakub Michálek či třeba za lidovecký klub Jan Bartošek. Tito všichni mohou většinou mluvit při mimořádných schůzích, neboť disponují přednostním právem. Všichni poslanci však vystupovat nemohou, ti mohou svou řeč pronést až tehdy, když se schválí program jednání. To se však často nepovede.

A za nespokojenými zákonodárci pak stojí i předseda poslaneckého klubu sociálních demokratů Jan Chvojka. „Když je mimořádná schůze, je to většinou na základě mimořádného důvodu, je to nějaká mimořádně závažná věc a měli by k nim mít možnost se vyjádřit všichni poslanci,“ míní Chvojka. Kdo však změnu nepodporuje, jsou komunisté, neboť se obávají toho, že by následně ani k hlasování o programu nedošlo. Každému by podle nich měl být přidělen nějaký časový prostor nebo přiměřený počet vystupujících.

Řada stran pak upozornila také na to, že hlavně hnutí ANO stojí v tomto volebním období za neschválením programu mimořádných schůzí. Právě k tomu podotkl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, že místo změny jednacího řádu by stačilo přesvědčit Andreje Babiše a KSČM s SPD, aby tolerovali sněmovní menšinu a umožňovali, aby se mimořádné schůze konaly.