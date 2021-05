Sommerová, náhradnice Feriho: Volby jsou nebezpečné, volí nevzdělanci

reklama

Dominik Feri se krátce po zveřejnění článku Deníku N a A2larmu, který ho obviňuje ze sexuálního obtěžování a možná i znásilnění, vzdal poslaneckého mandátu. Sněmovna však podle svých pravidel nezůstane o poslance ochuzena, na jeho místo nastoupí náhradník. Nebo náhradnice.

podle stránek Českého statistického úřadu měla být filmová režisérka Olga Sommerová. V roce 2017 kandidovala za LES Martina Bursíka na kandidátce TOP09. Mezi náhradníky má suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů, 9 204. Pro zajímavost, za Sommerovou je mezi náhradníky bývalý poslanec TOP09 Martin Plíšek s 3 871 hlasy. Pokud tedy nedojde v TOP09 k nejakému zvratu či dohodě, měla by do poslaneckých lavic na zhruba pět měsíců zasednout právě Olga Sommerová. Zdroj ParlamentníchListů.cz z TOP09 uvedl, že „nevidí důvod, proč by mandát nepřijala". Nicméně, režisérka sama ještě žádné vyjádření neposkytla.

Režisérka se silně vymezuje jak proti prezidentu Zemanovi, tak proti Andreji Babišovi. Babiše v rozhovoru pro Reflex obvinila z „totalitárního smýšlení". „Andrej Babiš vůbec nevnímá, co je to demokracie. Pojem demokracie je mu naprosto cizí. Těch jeho zlých činů už je tolik… Je to jeden z těch populistických vůdců, který chce demokratickou společnost proměnit v takový celek, ten lid, který bude sám řídit," prohlásila. Ve stejném rozhovoru také řekla, že v roce 2013, kdy byl zvolen Andrej Babiš a Miloš Zeman tak začal útlak.

Režisérka se silně vymezuje jak proti prezidentu Zemanovi, tak proti Andreji Babišovi. Babiše v rozhovoru pro Reflex obvinila z „totalitárního smýšlení“. „Andrej Babiš vůbec nevnímá, co je to demokracie. Pojem demokracie je mu naprosto cizí. Těch jeho zlých činů už je tolik… Je to jeden z těch populistických vůdců, který chce demokratickou společnost proměnit v takový celek, ten lid, který bude sám řídit,“ prohlásila. Ve stejném rozhovoru také řekla, že v roce 2013, kdy byl zvolen Andrej Babiš a Miloš Zeman tak začal útlak.

Češi podle ní preferují konzum a nevšímají si plíživého nebezpečí. „Ty volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, všechny ty souvislosti, ale skočí na ty populistické nabídky, a to je to nebezpečí teďka po celé Evropě i v Americe,“ posteskla si.

„Ti lidé, kteří se nemají příliš dobře, ti chudí, ať už vlastní, nebo nevlastní vinou, tak skáčou na špek populistům, jako je Babiš, kteří slibujou, ale nikdy nic nesplní. Čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší. Ta většinová společnost skutečně není vzdělaná, nemá promyšlené ty společenské děje, jak to půjde dál a co se stane,“ pokračovala v kritice slabin demokracie Sommerová. Nicméně, omezovat demokracii podle ní nejde. Čestmíru Strakatému řekla, že ve volbách v roce 2017 chtěla pomoci TOP09 se dostat do Sněmovny.

V roce 2019 Sommerová také doufala, že Miloš Zeman další 4 roky nedoslouží. „Tak je to nemocný muž, třeba už tu funkci nebude moct dlouho vykonávat,“ spekulovala s nadějí dokumentaristka. V rozhovoru pro Deník N pak Zemana osočila z dalších věcí. „Přeju si, aby se k nám zase vrátila demokracie a právo. Lidé by k sobě byli slušnější, teď jsou na sebe zlí. Jsem přesvědčená, že to způsobil svou sprostotou Zeman,“ řekla. Prezidenta a premiéra označila za bolševiky, Andreje Babiše navíc za krysaře.

Sommerová se také bije za Českou televizi, promlouvala například na akci Milionu chvilek pro demokracii před budovou ČT a podepsala také výzvu iniciativy Stojím za ČT. „My občané musíme udělat za každých okolností všechno pro to, abychom její nezávislost a svobodu uhájili,“ prohlašovala režisérka s tím, že ČT patří všem koncesionářům. „Tento boj vyhrajeme,“ byla přesvědčená na demonstraci v listopadu 2020.

„Svobodnou ČT“ ovšem hájila už v roce 2018. „Česká televize nepatří žádnému oligarchovi. Kdyby mocní chtěli zničit její svrchovanost, vyzývám všechny kolegy filmaře, občany a přátele demokracie, abychom se spojili a důrazně postavili proti tomu a uhájili svobodnou ČT,“ řekla na předávání ceny Český lev.

Ohrožení cítila například z výroků Andreje Babiše, Miloše Zemana a Tomia Okamury o novinářích. „V bolševismu jsem prožila 40 let a velmi dobře vím, co to je. A nikdy bych nechtěla, aby se něco takového vrátilo. Ale ty totalitní praktiky cítím v kostech,“ řekla.

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 70% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2105 lidí

Kritizovala i údajně sobeckou politiku V4 vůči státům zasaženým migrační krizí. „Já to rozhodnutí Visegrádu nepřijímat uprchlíky nepovažuju za správné. Musíme si uvědomit, jaké problémy teď má Itálie, a my jim nepomůžeme,“ řekla. Ale celou situaci tak černobíle neviděla: „Já když vidím, co se děje, ve Francii, v Belgii, v Německu, že tam žena ani nemůže v klidu vyjít na ulici, jak to dřív bývalo, protože tam jsou ti mladí nezařazení muži, kteří možná ani nechtějí pracovat, tak já bych v takové společnosti žít nechtěla,“ prohlásila Sommerová. „Jde taky o naši západní civilizaci a západní kulturu, která nám dovoluje žít v naší civilizaci a v naší kultuře,“ doplnila.

Jaký názor má Sommerová na Andreje Babiše je tedy jasné. Ovšem i ona pomyslný zobáček smočila. Holding Agrofert přispěl na distribuci snímků „Věra 68“ o gymnastce Věře Čáslavské a také „Magický hlas rebelky“. A to statisícovými částkami. „S Olgou Sommerovou jsme v minulých letech spolupracovali a finance v řádu statisíců korun jí, jak věříme, posloužily k natočení několika filmů. Trochu nás mrzí, že dělá, jako by se to nikdy nestalo a staví se do role jakési bojovnice. Zřejmě našla jiné sponzory,“ potvrdil ParlamentnímListům.cz tiskový mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

Sommerová se bránila, že se u Agrofertu jednalo pouze o sponzorování distribuce, nikoliv výroby. „Přispěl na distribuční náklady jako partner distribuce mého filmu o Věře Čáslavské. Tuto podporu s ním domluvila paní Čáslavská jako jeho tehdejší podporovatelka. V případě filmu o Martě Kubišové se Agrofert opět stal partnerem distribuce,“ sdělila našemu médiu.

„S firmou pana Babiše jsem nespolupracovala, jeho firma se pouze podílela na distribučních nákladech zmiňovaných filmů. Moje výroky o panu Babišovi nejsou v kontradikci s tehdejší podporou Agrofertu, protože tehdy ještě pan Babiš nebyl ve střetu zájmů. Mé filmy sponzorovali mnozí, ale nikdy si mě nikdo nekoupil. Nekoupil si mě ani pan Babiš, a necítím se mu být zavázána,“ odmítla spojení mezi sebou a premiérem. Nicméně, hnutí ANO vzniklo již v roce 2012, kdy byl distribuován dokument „Věra 68“. A „Magický hlas rebelky“ šel na obrazovky už v době, kdy byl Andrej Babiš ministr financí a místopředseda vlády.

Z premiéry filmu koneckonců pochází i tato fotografie.

Olga Sommerová s Andrejem Babišem na premiéře filmu Magický hlas rebelky v pražské Lucerně, červenec 2014. Foto - Pavel Gwužď, NextFoto

