Soros a Bakala? Vím, jak to dopadne, napsal Plesl

Plesl se domnívá, že finančník George Soros se stal objektem a subjektem volebních kampaní odehrávajících se ve střední Evropě. Podle něj oprávněně. Přičemž je podle něj zásadní rozdělit vnímání osoby Sorose před a po pádu železné opony. Přirovnává to k Havlovi. „Zatímco před rokem 1990 Soros a jeho peníze bojovali proti totalitě, od roku 1990 bojují převážně proti demokratickému systému. Podle mě je to dáno tím, ze se Sorosovi zalíbilo měnit politické garnitury k obrazu svému a rád by v tom pokračoval,“ píše Plesl na Facebooku a dodává, že v tom mohou figurovat i obchodní zájmy, přičemž připomněl jeho aktivity týkající se vydělávání peněz mimo jiné sázkami na kurzové pohyby měn.

„Nic zásadně konspiračního v tom nevidím, podle mě je to jen ego mstivého starce, abych citoval kritiky Miloše Zemana,“ píše. Jako zvlášť výstižné to považuje v případě Viktora Orbána, kterého označuje za jedno z nejúspěšnějších Sorosových dětí. Na české scéně to podle Plesla není se Sorosem „tak horké“. „Platí sice některé organizace, které rozkládají demokratický systém (například Evropské hodnoty), ale Sorose stále ještě zastiňuje Zdeněk Bakala, který za peníze z OKD pro sebe zprivatizoval obchodní značku Havel,“ uvádí. Podle něj nebýt Bakaly, situace se Sorosem by i zde už teď byla podobná situaci v Maďarsku. „Můj odhad ovšem je, že to tak nakonec stejně dopadne a dojde k tomu ve chvíli, kdy Bakala prodá Economii. Proto raději už teď říkám, jak to podle mě je, než se kolem toho zvedne ta šílená vlna hysterie,“ uvedl závěrem.

