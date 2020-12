Souboj o Česko. Zeman a BIS: Výstražná slova k Babišovi

reklama

pokládá Žáček za „naprosto absurdní požadavek". „Prezident ho sice schovává za příslušný paragraf zákona o zpravodajských službách, podle kterého může s vědomím vlády úkolovat zpravodajské služby, zákonodárce tím ale zcela jednoznačně mínil nějaký jednotlivý požadavek, a nikoli aby se prezident dotazoval plošně na jeden z hlavních úkolů české zpravodajské služby. Je to naprosto absurdní," tvrdí.



„Nikdo normální v jakémkoliv demokratickém státě“ by podle poslance nic podobného nedovolil. Zemanův požadavek spatřuje jakožto nehorázný a proti principu zpravodajských služeb, že nikdo neví všechno. „Já se domnívám, že ani ředitel zpravodajské služby nemůže vědět všechno,“ dodal.



Zeman podle jeho mínění může zneužít oslabení premiéra Babiše. „V podstatě může jít o pokus v čase povolebního oslabení Andreje Babiše převzít řízení zpravodajské služby,“ upozornil. PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



Dále se prý nabízí, že se hlava státu pokouší o poškození kontrarozvědky. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost připojuje, že je nutné na naši zpravodajskou službu nahlížet i z hlediska jejího důležitého působení v rámci mezinárodních spoluprací se spojenci v rámci EU a NATO. „Pokud se jeden článek oslabí, nebo dokonce vypadne, a tím míním konkrétně národní zpravodajskou službu, tak to rozbourá celý sdílený mechanismus,“ shrnul.



Pokud by se Zemanův požadavek naplnil, pak by to prý „celé spadlo jako domino“ a naše důvěryhodnost by podle Žáčka padla na nulu a ihned bychom skončili vyřazení ze všech operací.



Proč tak Zeman činí? Podle Žáčka mu „Bezpečnostní informační služba dlouhodobě kříží plány, případně kříží plány byznysmenů v jeho okolí“. Naznačuje, že se BIS podílí na prověřování v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany a kriticky upozorňuje před operacemi Číny a Ruska. „Pokud chce dnes prezident odhalené ruské agenty, příště bude chtít čínské?“ dodal. Fotogalerie: - Zeman v Rusku

Žáček připojil, že Zeman může dostat pouze informace ke kauzám, které nejsou živé. „Když to vezmete kolem a kolem, pokud jde o Rusko, bude to složité. Nejde totiž moc oddělit mrtvé a živé kauzy. Z toho mi vyplývá, že prezident nedostane nic, anebo něco málo, co už je ukončeno a uzavřeno. Celé se mi to jeví jako závažná vlivová operace Rusů,“ shrnuje.



Za znepokojivé vnímá, že by protistrana mohla získat nejen to, co „děláme my, naši lidé, ale také to, co dělají naši partneři“. „To jsou opravdu věci, na které si vrcholný politik v demokratickém státě, který je navíc členem NATO a EU, nemůže sáhnout. Pokud je chtěl vědět, měl se stát ředitelem Bezpečnostní informační služby. A nikoli prezidentem,“ radí Zemanovi.



Žádost prezidenta také hodnotí za velmi zvláštní v rámci časového horizontu, kdy dochází k mnoha událostem, zvláště když se zde hovoří o dostavbě Dukovan, Zemanův poradce bez prověrky Martin Nejedlý odcestoval v minulém týdnu bez diplomatického zastoupení do Moskvy a současnému řediteli BIS Michalu Koudelkovi vyprší v červenci mandát, o němž rozhoduje vláda. Ing. Miloš Zeman BPP

Poslanec si myslí, že se Zeman snaží o Koudelkovu diskreditaci. „Chce docílit toho, aby už ředitelem nebyl. Výsledky BIS jsou oceňovány nejen politiky včetně premiéra, ale také našimi spojenci ze zahraničí, proto věřím, že Koudelka bude i nadále vážným kandidátem na pozici ředitele BIS,“ myslí si.



Premiér Babiš je skutečně s prací Koudelky spokojen a dává to vědět i skrze návrhy své vlády k povýšení Koudelky do hodnosti generála, to však Zeman v tomto roce již popáté zamítl.



Prezident má podle něj na předsedu kabinetu tlačit například v rámci jednání o rozpočtu a využívá toho, že je Babiš oslabený. Varuje, že pokud se prezident v rámci nátlaku kvůli rozpočtu rozhodne prosadit, „abychom nevylučovali ruské a čínské firmy z velkých výběrových řízení, kde půjde o stovky miliard korun, a pokud je to navíc ochoten povýšit nad naše mezinárodní ukotvení v EU a NATO, pak je to souboj o celou Českou republiku“.



Babiš podle poslance Žáčka musí Zemanovi odolat. Věří pak, že se i plukovník Koudelka dočká ve funkci povýšení na generála, a to „z rukou nového prezidenta".

