Souboj starců. S Rychetským z Brna si ještě můžeme užít spoustu legrace, obává se komentátor

V politice dle Holce platí vždy jedno pravidlo: „Nechte jakoukoli státní instituci uzurpovat si pro sebe více moci, a už nikdy se o ni nenechá připravit. Ostatně zeptejte se třeba prezidenta Miloše Zemana, jenž o tom ví své. V posledním měsíci to potvrdil i Ústavní soud.“ Novinář tím naráží na nedávné zrušení částí volebního zákona, označení některých vládních restrikcí přímo za neústavní a v nejbližší době rozhodování o daňovém zákoně.

„Za všemi třemi ústavními případy stojí opozice, která dnes ovládá Senát. A která nyní prostě zjistila, že jí většina ústavních soudců ‚rozumí‘. Je to nebezpečný precedent, v němž primárně nejde o volební zákon, protiepidemické restrikce a případně o daňový balík, ale o ústavní roli Ústavního soudu.“ Ten jako by se, podle Holce, inspiroval prezidentem Zemanem, který se moci také nebojí.

„Ano, některé vládní restrikce určitě pozbývaly logiku, jak už to v politice bývá. Ať se ale o ně serve parlament a případné nesmysly odhalují i média, ostatně vláda po kritice některé zákazy ‚narovnala‘ i bez Ústavního soudu,“ míní Holec.

Zarážející je pro něj i komunikace šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského, který z výšin své údajně nestranné funkce označil premiéra Babiše za „závadného“. „Ústavní soudci úplně netrpí deficitem času ani peněz a Rychetský si tohle měl nechat za zdmi své instituce, jestli jí chtěl nechat klíčovou ‚apolitičnost‘; místo toho mohl u sebe v kanceláři otevřít lahev slušného bordeaux a o Babišovi i populistech s kolegy debatovat tady,“ navrhuje Holec.

Zajímavý je pro novináře i vztah Rychetského se samotným prezidentem Zemanem. „Rychetský je duší politik a také bývalý věrný stín prezidenta Zemana. Dnes tak nejspíš sledujeme souboj dvou ‚starců‘, kteří se veřejně vzájemně zavrhli a do souboje vyzbrojili vlastními vysokými ústavními funkcemi. Svůj duel zřejmě hodlají dohrát až do trpkého konce bez ohledu na to, že se celá země ústavně mele mezi nimi. U Zemana to není nic nového, na Hradě určitě nezraje jako víno. Rychetský nám ale až nyní dokazuje, že bývalý vysoký politik by neměl být ústavním soudcem. Vždycky totiž zůstane i politikem.“

Pozor na Ústavní soud by si měla dávat podle komentátora i opozice. „Je to jen týden, co se vláda s opozičními poslanci dohodla na podobě pandemického zákona. Jenže poslední verdikt Ústavního soud může zrušit i tenhle křehký smír, jak naznačují opoziční senátoři, kteří chtějí zákon přepsat.“ Zatopit by mohl soud také v případě již zmiňovaného daňového balíčku, který byl prosazen s hlasy poslanců ODS, a dalo by se říct, že proti vůli jejich kolegů ze Senátu. Opozici a hlavně ODS tak znovu hrozí „rozdvojení“.

