Souboj v ČSSD nabírá obrátky. Frakce kolem Haška otevřela téma církevních restitucí, druhý tábor hovoří o sestavování "černých seznamů" a plánuje velké vylučování

„Oznámili jsme dnes s kolegy vznik neformální diskusní platformy ‚Zachraňme ČSSD‘,“ napsal na svém facebooku Hašek a dodal, že tak reagují na situaci, kdy je sedmasedmdesát dnů po volbách a ČSSD jako by přestala existovat. „Žádná reálná diskuse o budoucnosti, ani sebereflexe volebního debaklu 2017. Vyzýváme k diskusi napříč celou ČSSD a zveme do ní i stávajícího předsedu Milana Chovance a další členy aktuálního vedení,“ uvedl a dodal, že v nadcházející prezidentské volbě vyjádří podporu Miloši Zemanovi.

Zakladatelé platformy požadují permanentní sjezd, přímou volbu předsedy a také možnost členské základny rozhodnout o tom, zda ČSSD půjde do vlády, bude ji tolerovat nebo půjde do opozice. „Chceme debatu o programových prioritách, motto platformy jsme si vypůjčili od TGM – Demokracie je diskuse,“ upřesnil Hašek na facebooku.

Hašek také nezapomněl připomenout, že založením platformy jím rozhodně nejde o koryta, nýbrž o záchranu ČSSD. „Jsme členy přes dvacet let a platformu zakládáme jako fyzické osoby sami za sebe jako srdcaři. Reakce některých stávajících dosluhujících členů vedení ČSSD mne přesvědčuje o tom, že děláme dobrou věc,“ řekl s tím, že místo, aby vedení strany po nepříznivém volebním výsledku převzalo odpovědnost, reaguje na zavedení diskuse příliš podrážděně.

Z reakcí skutečně vyplývá, že vedení ČSSD z nové platformy nadšené opravdu není. „Převezměte odpovědnost a jděte s kůží na trh do vedení strany, nebo jděte do jiného projektu,“ cituje vedení strany server Novinky.cz. Někteří byli nespokojeni s tím, že by se debaty nevedly pouze uvniř strany, ale za přítomnosti médií.

I když vyjádření nebylo podle Haškových představ, ocenil alespoň nějakou reakci. „Hurá, vedení žije. Špatná zpráva – já být celostátním volebním lídrem se 7% debaklovým výsledkem, tak reaguji na výzvu k diskusi fakt jinak než Luboš nebo další členové ‚sjednoceného‘ vedení. Ale jsem v klidu, do sjezdu daleko a těším se na bohatou demokratickou vnitřní debatu,“ napsal v komentáři na svém facebookovém účtu.

A zakladatelé platformy se hned dali do díla. Na své facebookové stránce „Zachraňme ČSSD“ spustili anketu o jedné z neiožehavějších otázek současné ČSSD. Uživatelé zde formou ano/ne mohou odpovídat na otázky týkající se církevních restitucí. Předmětem otázek bylo to, zda jsou pro to, aby se ČSSD vrátila k problematice církevních restitucí, prosadit povinnost církví a řádů stáhnout nespravedlivé žaloby na obce, města a kraje podané nad rámec zákona. A pokud tak církve a řády neučiní, zda jsou pro to, vypovědět státem smlouvu Nečasovy vlády s církvemi a pozastavit vyplácení podivně stanovené finanční náhrady ze státního rozpočtu. Doposud v anketé hlasovalo více než sto lidí.

Zakladatelé platformy „Zachraňme ČSSD“ následně zveřejnili seznam členů strany, kteří se ke skupině přidali. Včetně Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina, o kterém se mluví jako o kandidátovi na předsedu strany. Velmi tím potěšili jednoho stranického oponenta se sekernickými tendencemi. Ten ocenil, že vedení ČSSD má díky tomu v ruce „černý seznam“ sociálních demokratů k vyloučení. Záchranářská platforma reagovala na zvláštní postoje ve skupině „Lepší ČSSD“ s pobavením.

Psali jsme: VIDEO Zeman znovu na Hrad. Sociální demokraté představili platformu Zachraňme ČSSD Jiří Zimola zcela otevřeně prozradil, jaké pomsty na neposlušné straníky dělali lidé kolem Sobotky Hašek (ČSSD): Projev pana prezidenta byl jasný projev zkušeného státníka Soukup (ANO): Nová Platforma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab