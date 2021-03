Současná krize může skončit válkou, varuje ekonom Pikora

reklama

Vladimír Pikora v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti poznamenal, že už se řadu let nacházíme v krizi. Svědčí o tom podle něj to, že Evropská centrální banka již dlouhou dobu pracuje s politikou záporných úroků, která je podle Pikory zcela nesmyslná.

„Peníze odrážejí nějakou hodnotu práce. Takže my máme zápornou cenu práce – co to je za nesmysl? Pod nánosem propagandy, technologie a sociálního inženýrství se snažíme překrýt podstatu věci, a to, že Evropa dlouhodobě zaostává, jde úplně špatným směrem – a my si to nechceme připustit a stále více se utvrzujeme v tom, že to děláme správně, až to někde nějak vybublá,“ rozčiloval se Pikora.

Za velikou chybu považuje to, že v ekonomice hraje zásadní roli ideologie. Bývaly doby, kdy se lidé řídili výší výnosů a investovali do toho, u čeho věřili, že z toho získají vyšší výnos. Jenže dnes se investuje do toho, co je hezky zelené, ekologické, co údajně šetří planetu. Na to, zda je to technologie efektivní a vyplatí se finančně, se hledí až ve druhé řadě. A to je podle Pikory velký problém.

Celý rozhovor naleznete zde

Takovým příkladem ideologických nákupů může podle Pikory být nákup akcií Tesly. Ty dnes lidé často kupují, protože to je „in“, aniž by přemýšleli nad tím, zda společnost nabízí něco, co do budoucna opravdu může vydělat.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 35584 lidí

I díky podobnému ekologickému uvažování jsme v krizi, která byla úplně jiná než krize předchozí. To se sice říká o každé krizi a bývá to pravda, protože kupříkladu ještě v roce 2000 jsme si nedokázali představit, jak se změní svět po teroristickém útoku na dvojčata v New Yorku, ale teď to všechno podle Pikory může skončit i válkou.

„A myslím, že to musí vyústit v nějakou větší společenskou změnu, která může být propojená s něčím jako válka. Asi ne válka, jak si ji spousta lidí představuje, jako druhá světová, tedy že tady v Evropě budou vojska, tanky proti sobě. Spíše myslím, že to bude něco mimo Evropu a že to nebudou tanky, ale spíše drony, a bude to mít spíše elektronickou podobu než klasickou. Tedy, že to nebude tak, že budou běhat vojáčci se samopaly, bude to asi trochu jiný, ale bude to něco tohoto typu, a dost zásadně to změní celou společnost. Ale jak to bude, to si v tuto chvíli neumím představit. Ale bude to úplně jiné, než jsme doteď zažili,“ zdůraznil Pikora.

Psali jsme: Generace hlupáků? Ekonom a otec Pikora brutálně o současném školství Dostali jste k Vánocům dluhopis? Ekonom Pikora zhodnotil, jestli máte mít radost Ekonom Pikora varuje: Kvůli koroně žijeme sami. Novodobí udavači jsou všude. Autocenzura je zpět. Nová totalita Každý s vlastním názorem je dnes dezinformátor nebo ruský agent. Svoboda slova je ohrožena, bije na poplach ekonom Pikora

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.