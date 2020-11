Soud! Xaver jde do války s Drahošem. Jde o ČT a vážný výrok

reklama

Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý v úvodu reagoval na dotaz diváka, co říká na vyděšená slova předsedy dozorčí komise Rady ČT v rozhovoru pro Info.cz o tom, že hrozí konec České televize. Po krátkém zasmání spustil: „Mne to velmi překvapilo. Bývalý člen rady, který kandidoval znovu a nedostal se tam, psal i to, že už se zformulovala jasná opozice proti řediteli Dvořákovi, to jsou samozřejmě takové blbostí, to je klasická zášť,“ kroutil Veselý nechápavě hlavou. Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 5284 lidí

Odvolání Dvořáka z čela ČT rozhodně není ve hře: „Kdyby se chtěla formulovat opozice proti Dvořákovi, tak by se rada usnesla a dohodla a mohla ředitele Dvořáka odvolat už dávno. Není to vůbec ve hře,“ ujistil.

Celá věc se podle jeho slov zbytečně zveličuje. „Dozorčí komise, přátelé, je poradní orgán vedle Rady ČT, který nemá právo vydávat nějaká rozhodnutí nebo správní řízení. Tito poradci mohou udělat usnesení o různých věcech a Radě je předkládat,“ připomněl.

Hlavní otázka, na kterou by se měli podle radního všichni ptát, je: Co dělala dozorčí komise pro Radu ČT doteď, a zda vúbec někdy na něco přišla?

Sdělil příklad, kde například dozorčí komise zcela selhala. „Na posledním zasedání Rady se projednával nákup pozemků pod budovou České televize v Ostravě, kdy z úst velké autority a prvotřídního ekonoma radního Kysilky zazněla slova, že „selhala dozorčí komise“. Protože Radě vůbec nic nepředložila a nesdělila, jaké by byly právní dopady. Byli přesvědčení, že to jen tak projde,“ popisuje člen Rady ČT.

Na nákup těchto pozemků byl prý ze strany vedení ČT a ředitele ostravského studia ČT Miroslava Karase kladen přehnaný důraz. „To nebylo nic jiného než tlak, tlak a tlak: musí se ten pozemek koupit teď hned! Že 19. listopadu je poslední termín, čára smrti, a že jestli se nekoupí, nikdo neví, co 20. bude. Byl naprosto hysterický a utržený z řetězu, že nebudou mít únikové východy,“ líčil zamračeně Xaver Veselý, který ujistil, že nic vážného se nestane, odkázal na občanský zákoník a další zákony, které tyto věci upravují.

Je přesvědčen, že Rada České televize se v této věci v zájmu koncesionářů zachovala velmi správně. „Protože koupit pozemek za milion a půl korun, když je na něj odhad jen něco přes milion, by mohla být cesta do pekla,“ hovořil radní o zbytečném rozhazování peněz.

„Sdílim tedy i stanovisko kolegů, že dozorčí komise jako poradní orgán v tomto selhala a Radě České televize neslouží a není ani v zájmu koncesionářů, aby dál pokračovala,“ vyslovil svůj názor.

Psali jsme: Útok na ČT, noc dlouhých nožů?! Rakušan a Drahoš narazili. Jejich hlásání zastavil radní ČT. Šíří mezi lidmi lži. Vyvráceno černé na bílém

On sám odvolání dozorčí rady prý nečekal. „Byl jsem přihlášen přes videokonferenci, odkud jsem celé dění na Kavčích horách sledoval. Takže jsem to nevěděl, byl to pro mě blesk z čistého nebe. Měl jsem i připravené usnesení, které jsem chtěl dozorčí komisi navrhnout,“ sdělil, že měl pro komisi připravené úkoly, aby radním předložila sto největších firem, se kterými ČT obchoduje.

„Pracně jsem to vypracovával s právníky, s ekonomy, aby to bylo neprůstřelné, a nakonec jsem si to mohl nacpat do špic. Těsně předtím, než jsem to dal k hlasování, vystoupila Lipovská a dozorčí komisi navrhla odvolat,“ doplnil, s tím, že pro odvolání bylo deset z třinácti přítomných členů Rady ČT.

Svědčí to o tom, že dozorčí komise nepracuje tak, jak by měla. „Tedy nejenom Matocha, Lipovská a Veselý, kteří byli navolení v poslední várce Rady ČT, ale už i mnozí, kteří tam seděli roky předtím, celou dobu dobře věděli, že dozorčí komise nepracuje tak, jak by měla. Jestliže má Rada ČT rozhodovat poctivě, pak rozhodla správně,“ zopakoval Xaver Veselý, a dodal: „Veškerá hysterie, která se okolo toho spustila, je falešná,“ konstatoval.

Co ho v souvislosti s touto záležitostí zarazilo, bylo vyjádření na sociálních sítích ze strany senátora Jiřího Drahoše, který psal, že „právě začal útok na Českou televizi“. „Rada ČT bez varování odvolala odbornou dozorčí komisi, zkritizovala spolupráci s Člověkem v tísni a vyzvala ke sběru materiálů na ‚problematické redaktory‘. Veřejnoprávní média je samozřejmě nutné kontrolovat, nesmí to ale být na politickou objednávku. Už jednou jsme tu měli státní televizi jako hlásnou troubu režimu a já tuto dobu už opravdu nechci zažít!“ napsal senátor Drahoš ve svém facebookovém komentáři.

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 9770 lidí

Upřesňuje, že Rada nekritizovala spolupráci s Člověkem v tísni. „Není to pravda, nevěřte mu, je to lhář. Ověřte si to na zvukovém záznamu z Rady, prosím. Nic takové nezaznělo. Bylo jen řečeno, aby bylo uvedeno, s kým ČT spolupracuje. Pane Drahoši, pokud se díváte, tak nelžete lidem. Je mezi námi pár nešťastníků, kteří vás mohou brát vážně,“ vzkázal Veselý důrazně senátoru Drahošovi.

Podle Veselého, pravdivá nejsou ani slova o tom, že Rada ČT vyzvala Českou televizi ke sběru materiálů na „problematické redaktory“. „Ředitel komunikace říkal, jak se o ČT televizi píše a hovoří v médiích, že ČT má seznam největších kritiků, přečetl je, a radní Matocha se zeptal, kdo jsou ty nejvíce kritizované osobnosti. Na to ředitel řekl, že takový seznam neexistuje. Ale že by někdo vyzýval ke sběru materiálu na problematické redaktory? Pusťte si záznam z jednání Rady ČT,“ doporučil opakovaně divákům.

„Drahoš lže, člověk nikdy neví, kam strčí dráp, do veřejného života nepatří a k našemu velkému štěstí se nestal prezidentem, to už by bylo lepší, aby volby vyhrál nějaký vycvičený jezevčík, ten alespoň nelže,“ nebral si servítky.

Jediné, v čem s Drahošem souhlasí, je to, že dobu, kdy ČT byla pouze pod vlivem TOP 09, zažít nechceme. „Nechci ani to, kdy senátor, který rozhoduje o našich daních, aby byl lhář a neférový křivák, jako jste, pane Drahoši, bohužel vy,“ dodal Lubomír Xaver Veselý.

To vše bude mít soudní dohru. „Na příští radě požádám předsedu Rady ČT pana Reného Kühna, jestli by se nemohlo postupovat společně a na takové křivé a neférové lidi podat trestní oznámení. Byl bych rád, kdyby to Rada ČT udělala. Jestli to odmítne, poradím se s právníkem a udělám to já sám,“ oznámil Xaver Veselý na závěr.

Psali jsme: Útok na ČT, noc dlouhých nožů?! Rakušan a Drahoš narazili. Jejich hlásání zastavil radní ČT. Šíří mezi lidmi lži. Vyvráceno černé na bílém Hluboké obavy, noc dlouhých nožů. Rakušan se bojí o Českou televizi Přizdis*áči, rozvinul Šarapatka slovník po jednání Rady ČT. Ale i Xaver svědčil Až tři roky vězení! Starý průšvih na Radě ČT. Pak Lipovská vyhrála a Šarapatka sotva dýchal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.