Soud klienty H-Systému vyhodil z jejich bytů. Stát jim teď chce dát 50 tisíc

25. 7. 2018 11:10

Lidé, jimž soud nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Úřad práce by jim mohl případně vyplatit až 51.150 korun. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli získat velmi rychle. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.