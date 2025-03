Soud zakázal knihu, ale autor ji vydat může. Zkušený právník poukazuje na absurditu i ohrožení svobody slova

„Zákaz knihy se mi příčí. Uznávám však, že soud má možnost vydat takový rozsudek. Nicméně za vhodnější řešení považuji případnou žalobu na omluvu či finanční odškodnění, jak se tomu děje v případě zveřejnění sporných výroků v novinách. Ani zde nezakazuje soud distribuci novin, ale jen rozhoduje o náhradě škody včetně nemajetkové,“ vysvětluje právník.

Podle něj by se měla podobná rozhodnutí řešit jinak než absolutním zákazem publikace. „Distribuci knihy lze sice zakázat jednodušeji než distribuci novin či časopisu, ale i zde je konkrétní rozsudek problémový. Zakazuje totiž distribuci vydavateli, nic nezakazuje autorovi. Kdyby tedy autor vydal své dílo u někoho jiného, tak omezen není. Kdyby jej vydal v zahraničí – např. na Slovensku, náš soud ani nemůže zasáhnout a po internetu si takovou knihu může každý koupit,“ upozorňuje Koudelka na paradox rozhodnutí.

Právník zároveň poukazuje na širší souvislosti zásahů do svobody projevu v České republice a varuje před trestněprávními postihy za vyjádření názorů. „Považuji za vhodnější a lepší, pokud spory o určité výroky se řeší jako zde v civilním občanskoprávním řízení a ne v trestním řízení jako v případě stíhání paní učitelky Martiny Bednářové nebo jiných osob za politická a názorová vyjádření o válce na Ukrajině. Taková trestní stíhání hodnotím jako trestněprávní zásah do svobody projevu a politického postoje a odsouzené vnímám jako politické vězně. To, že k tomu represivní orgány státu přistoupily v době vlády Petra Fialy, je závažné ohrožení svobody slova.“

Je zřejmé, že soudní zákaz knihy není jen izolovanou kauzou, ale součástí širšího trendu, který vyvolává otázky o míře cenzury a státního zásahu do veřejné debaty. Pokud by mělo dojít k přezkumu tohoto rozhodnutí, mohlo by se řešení přesunout až na půdu Ústavního soudu.

Téma zakázané knihy tak zdaleka není uzavřeno. Koudelkova slova jen potvrzují, že verdikt brněnského soudu může mít dalekosáhlé důsledky pro ochranu svobody projevu v České republice.