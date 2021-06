Soudce Vávra se rozčílil: Zmrazit platy? Pokud to projde, já osobně se budu se státem soudit

Městský soud v Praze zrušil část dalšího protiepidemického opatření o omezení při překročení státní hranice. Během posledního roku je to již poněkolikáté, kdy soudci zasahují do mimořádných opatření vlády. Chrání justice občany před státem? Nezahltí soudy žaloby na náhradu škody? Na to v pořadu Interview ČT24 odpovídal prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. Okomentoval také rezignaci Pavla Zemana z funkce nejvyššího státního zástupce. „Jeho argumentům nevěřím,“ konstatoval. Do varu se dostal, když došlo na Babišův návrh na zmrazení platů ústavních činitelů.

Za poslední rok zrušily soudy několik protiepidemických opatření. Vávra se vlády zastal, protože šlo o neopakovatelnou zkušenost. „Nepřeceňoval bych to jako fatální chybu. Ničím podobným Česká republika neprocházela. Učíme se navzájem. I soudci dělali rozhodnutí, která byla naprosto nová,“ sdělil úvodem.

Podstatné podle něj je, že pokud má někdo pocit, že je opatřením dotčen, je zde nezávislý soud, který na jeho návrh rozhodne.

Nejvyšší správní soud opakovaně napomínal Ministerstvo zdravotnictví, že rozhodnutí nejsou dostatečně odůvodněna a v souladu se zákonem. „Jsou právníci na ministerstvu tak neschopní, nebo jsou soudy pomalejší než vládní rozhodování?“ zajímala se moderátorka Witowská s poznámkou, že pro normálního člověka je to nepochopitelné, že se takové výtky dějí opakovaně.

Vávra se spíše přikláněl k malé zkušenosti právníků v resortu zdravotnictví. „Myslím, že to může být důsledek toho, že strašně podceňujeme legislativu jako speciální právní odbor. Přiznejme si, že od 90. let zrovna legislativa nebyla oborem, který by táhl stovky špičkových právníků do státní služby. Může to být malá zkušenost tvůrců opatření,“ přemítal prezident Soudcovské unie ČR, proč jsou některá vládní opatření protizákonná.

„I já ale připouštím, že i já těžko rozumím tomu, proč jsou tak často rušena opatření podle zákona, které si to ministerstvo nově vytvořilo. Už při tvorbě zákona museli mít právníci promyšlené kroky, které na základě odborných zdravotních požadavků budou potom vymýšlet,“ doplnil.

Bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger v jednom z předchozích dílů Interview ČT24 uvedl, že předem věděl, že některá opatření u soudu neprojdou, přesto je ale ministerstvo vydalo.

Jak je možné, že si stát může v podstatě beztrestně vůči svým občanům podobné věci dovolit? „Tady má především nastat politická odpovědnost vlády a konkrétního ministra. To není otázka trestní nebo majetkoprávní odpovědnosti konkrétních členů vlády nebo těch úředníků,“ míní Vávra.

Je třeba vybalancovat ochranu zdraví a dodržování práv: „Nesmíme se dostat do krajnosti. Nemůžeme pod heslem ochrany zdraví znemožnit aplikaci všech občanských práv, stejně jako všechna občanská práva nemohou vytlačit boj s epidemií,“ zdůraznil, že k tomu soudci samozřejmě přihlížejí.

„Právě vláda si někdy nedala moc práce s tím, aby svými opatřeními vyšla vstříc těm, kteří volají po tom, že boj s nemocí nemůže potlačit veškerá občanská práva,“ všímá si Vávra.

Zmínil, co mu na vládním počínání v rámci boje s epidemií vadilo nejvíce. „Od počátku jsem nechápal, že vláda vzala sama o sobě argument vědců, kteří mluvili pouze o počtu kontaktů. Izolovat všechny, aby kontakty byly nulové, to přece není k žití,“ zmínil.

Hrozí v důsledku protiepidemických vládních opatření žaloby na náhradu škody? „Vím, že když jsem byl předseda Městského soudu v Praze, tak padlo několik žalob od podnikatelů ohledně těch prvních uzávěr v loňském roce. Nyní současný stav nevím. Bude to ale samozřejmě obtížně právně prokazatelné,“ míní Vávra.

Vláda v pondělí zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu Andreje Babiše (ANO) na zmrazení platů pro ústavní činitele v příštím roce. Nyní bude záležet na Sněmovně, jak rozhodne. Justici obecně se tento návrh nelíbí.

„Je to evidentně v rozporu s ústavními nálezy. Pokud by to prošlo tak, jak je to nyní navrženo poslancem Babišem, tak jsem osobně připraven se se státem soudit. Je to jako s tou žábou v teplé vodě, kterou ohříváte. Pokud bychom takto šli dál, dorazíme do situace, jako dorazily země kolem nás, poučení je tu namístě,“ řekl důrazně.

Proti zmrazení platů se kromě soudců postavili také státní zástupci, jejichž platy jsou navázány na platy soudců. Za ně stanovisko sdělil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který oznámil rezignaci. Tu zdůvodnil tlakem ze strany ministryně spravedlnosti.

Toto zdůvodnění se Vávrovi nepozdává: „Pavel Zeman byl ve své funkci úspěšný. Já té argumentaci, že to bylo jen kvůli tlaku paní ministryně, nevěřím. Tak slabý člověk Pavel Zeman není, aby ustoupil kvůli takové nedohodě. Vhodné nebylo ani to načasování. Možná byl už utahaný těmi spory. Můj odhad je, že svou funkci dělal hodně let, že čas tu hraje hlavní roli. Kdyby byl pod takovým tlakem před pěti lety, jsem přesvědčen, že by to neudělal,“ odhaduje Vávra, co Zemana, který rezignuje k 30. červnu, vedlo k takovému rozhodnutí.

Nový nejvyšší státní zástupce má být vybrán vládou, která má před sebou čtyři měsíce, což vidí Vávra jako problém. „Zemanův nástupce bude ve velmi nepříjemné pozici, pokud bude nová vláda výrazně jinak složena, nebude mít čas přesvědčit, že je kvalitní, nezávislý a nenese si s sebou stopu svého jmenování,“ uvedl Vávra, co je obrovská nevýhoda pro toho, kdo bude jmenován. I tak má v tomto vláda podle něj konat, protože za to nese politickou odpovědnost.

