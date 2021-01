Soukromník Baránek řádí: Ta vládnoucí tlupa likviduje podnikatele zcela záměrně

Zakladatel Strany soukromníků Rudolf Baránek se ve svém komentáři zaslaném ParlamentnímListům.cz zamyslel nad tím, co nás v roce 2021 čeká a co nás asi nemine. Domnívá se, že současná „vládnoucí tlupa hlavně drobné, malé a střední firmy likviduje záměrně“.

Baránek se domnívá, že soukromníci mají za sebou nejobtížnější rok od listopadové revoluce v roce 1989. „V březnu 2020 se objevil na území České republiky covid-19. Vláda poprvé, ale ne naposledy svým nařízením znemožnila chod firem a propukla krize,“ uvádí Baránek s dovětkem, že od té doby žije Česká republika ve zmatcích a nejistotě.

„Hluboká krize vzniklá z pandemie nesmírně jasně ukázala, jak neschopné představitele si většina občanů zvolila do čela České republiky v roce 2017. Určitě by šlo pochopit a také odpustit některé přehmaty a zmatky v určování strategie boje proti covidu-19. Tato pandemie je celosvětově obrovský problém a celý svět proti ní bojuje bez předešlých zkušeností,“ zmínil Baránek. Co podle něj však nejde odpustit, jsou neustálé lži, mystifikace a zbytečné poškozování podnikajících lidí.

„Po deseti měsících zkušeností tvrdím, že tato vládnoucí tlupa hlavně drobné, malé a střední firmy likviduje záměrně. Když se jim to nepodařilo přes EET, kontrolní hlášení a další byrokatické zákony a nařízení, chladně využila covidu-19. Pokud by to tak nebylo, nemohli by přece zavřít ‚malé firmy‘ a nechat otevřené supermarkety, slibovat pološíleným soukromníkům finanční kompenzace, které nikdy přes velkohubé sliby nedostali z důvodu např. byrokratické nesrozumitelnosti a náročnosti. A nemohli by také kvůli malé opravitelné chybě žadatele sankcionovat,“ uvedl Baránek, podle něhož mají chování drábů v době nevolnictví.

„Neomluvitelné je také to, že svým rozhodováním likvidují firmy, které mnohdy celé rodiny budovaly dvacet až třicet let. Navíc po krachu firmy zůstanou mnohým za krkem úvěry z podnikání, které majitelé do zásahu vlády spláceli. To bude obrovský problém! Jisté je dnes to, že tato vládnoucí garnitura ztratila v očích většiny veřejnosti důvěryhodnost. Všimněte si, že pokud jsou v otázkách podnikání zatlačeni do rohu, okamžitě řeknou, že zdraví občanů je důležitější. Zcela určitě ano. Nepřiznají ale, že kvůli jejich chybným rozhodnutím zbytečně zemřely stovky hlavně starších lidí,“ rozohnil se Beránek se slovy, že je to neodpustitelné.

Otázka pro letošní rok pak podle něj zní, co s tím jde dělat. „Věřit, že s nimi lze domluvit nějaký systémový postup, kdy tlupa uzná chyby a bude ji zajímat názor ‚ulice‘, je nekonečně naivní. Až do voleb pojedou svoji hru, nebude je zajímat, co si o nich kdo myslí, a budou stále dokola lhát, podvádět, mystifikovat a chlubit se. Jsou tak otrlí, že jim ani nevadí, že se dnes a denně ukazuje, že ve všem mají zmatek a na rozdíl od představitelů jiných zemí na situaci nestačí! Na začátku neměli roušky a respirátory a trapně vítali čínská letadla, teď nemají vakcíny, a až je budou mít, nebudou jehly a očkovací místa. Pořád dokola,“ sdělil. Podle jeho slov až hluboká a nečekaná krize vždy ukáže, jak je nebezpečné mít ve vládě jedince s intelektem a schopnostmi na sotva průměrné úrovni, kteří jsou ale ochotni být věrnými sluhy všehoschopného „vůdce“.

„Ten navíc využívá toho, že opozice v Parlamentu je slabá a nic nezmůže. To je přesné popsání dnešní situace v zemi,“ dodal. Míní, že důležitý je neustálý tlak politických stran, podnikatelských asociací i známých jedinců, aby bylo vybojováno nějaké zvýšení ekonomických kompenzací pro poškozené obory podnikání.

„Ví se, že Babiš má velký strach z demonstrací a projevů občanské neposlušnosti. Byl jsem v neděli na demonstraci na Staroměstském náměstí společně se třiceti lidmi ze Strany soukromníků České republiky,“ podotkl Baránek, že vše bylo velmi dobře připravené a řečníci nekoktali ani nepoužívali hatmatilku.

„Je nutné za možnost přežití OSVČ, malých a středních soukromníků bojovat s velkým odhodláním a bez pardonu. Úřady včera vydaly informaci, že v roce 2020 pozastavilo svoji činnost cca 100 tisíc drobných firem. Bohužel mnoho z nich už nezačne a je otázka, kolik jich ještě bude. Pro nás, kteří jsme se aktivně zúčastnili ‚převratu‘ v roce 1989 a ve Sdružení československých podnikatelů tvrdě bojovali za obnovu soukromého podnikání, je dnešní situace, kdy bývalí komunisté a různí agenti soukromníky, a tím i jejich rodiny likvidují, nepřijatelná,“ uzavřel.

