Milion chvilek „nebere peníze od státu“. Ti, co ho platí, však ano

Peníze od dárců pak putovaly zejména skrze platformu darujme.cz či sbírkový účet a šlo o finance od nejrůznějších dárců, přičemž mezi těmi největšími nad 100 tisíc korun figurují jména tří osob a názvy trojice firem, které Milionu chvilek zaslaly vůbec největší částky.



Pokud budeme vycházet z informací o nejvyšším daru ve výši 250 tisíc korun, pak lze očekávat, že tuto částku odeslala první jmenovaná firma FANY Gastroservis, s. r. o. Zbylou dvojicí firem, jež spolku zaslaly více než 100tisícikorunový dar, jsou společnosti AD TECHNIK, s. r. o., a Elektroštika, s. r. o.

„Rolí týmu fundraisingu je zajišťovat dostatek prostředků pro naplňování mise organizace a zároveň budovat vztahy s tisíci pravidelných i jednorázových dárců, informovat je o dopadech jejich darů a poskytovat jim informace a servis, které k darování potřebují. V roce 2023 výrazně vzrostl počet pravidelných dárců a posílila tak dlouhodobá udržitelnost organizace. Zároveň došlo k další profesionalizaci týmu, což se odrazilo na ještě kvalitnější péči o naše donátory. Velice si vážíme všech přispěvatelů a jejich darů, které umožňují věnovat se kampaním a dalším aktivitám na podporu a kultivaci demokracie a občanské angažovanosti v naší zemi. Milion Chvilek, z.s., nepřijímá žádné finanční prostředky z veřejných peněz, dotací či grantů od státu, politických stran, vrcholných politiků a političek ani od zahraničních nadací. Dary pocházejí pouze od soukromých dárců,“ uvádí k příjmům Milion chvilek.



Kdo již však naopak dotace a prostředky z veřejných peněz dostává, jsou právě uvedené firmy, které spolek podpořily.



Největší donor Milionu chvilek v roce 2023 – firma FANY Gastroservis, s. r. o., čerpala dotace v roce 2021 a skrze program ANTIVIRUS získala od státu 7 156 999 Kč a skrze COVID 2021 6 366 500 Kč, přičemž se státem tato společnost specializující se na gastronomii a catering uzavřela již 151 smluv za celkem 29 milionů korun. V předloňském roce šlo o smlouvy za 5 755 494 Kč a nejčastěji firma dodávala potraviny, které si vyžádalo Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Letos mimo to například dodala za 60 tisíc korun alkohol pro Univerzitu Karlovu.





ParlamentníListy.cz se této firmy, kterou Milion chvilek uvádí coby svého největšího donora, dotazovaly, zdali v podpoře spolku Milionu chvilek zvažuje pokračovat a požádaly ji o vyjádření. To však redakci dosud nedorazilo.



Společnost AD TECHNIK, s.r.o., jež se specializuje na servis vozidel, v minulosti obdržela z dotací 1 620 964 Kč a figuruje ve smlouvách za 297 milionů korun. Podílela se například na smlouvách týkající se dodávek zařízení pro výuku mechaniků či zakázek s dopravními podniky ohledně údržby vozidel.



Třetí firma Elektroštika, s. r. o., pak čerpala z veřejných peněz celkově v minulosti dotace za 20 899 519 Kč, přičemž šlo o podporu na školení zaměstnanců či 6 360 000 Kč získala na vybudování vlastního školicího střediska Samechov.

Společnost, podporující Milion chvilek, pak se státem dosud uzavřela 185 smluv za celkem 205 milionů korun a dodavatelem byla v 56 veřejných zakázkách. Mezi poslední zakázky firmy, která se specializuje na výstavbu a rekonstrukci kabelových sítí do 110 kV a veřejného osvětlení, trafostanic či projektovou činnost, patří zejména práce spojené s kabeláží a infrastrukturou elektrické sítě. Několik smluv firma uzavřela například s městem Černošice či Prahou.







Milion chvilek se přitom netají, že do budoucna bude chtít mezi firmami najít ještě mnohem více dárců. Spolek, jehož někdejší lídr Mikuláš Minář se dříve snažil prorazit v politice, a častokrát se snaží vymezovat proti politickému dění u nás, se aktuálně nechal slyšet, že poptává člověka, který mu pomůže „budovat a rozvíjet vztahy s významnými dárci – lidmi, kterým záleží na demokracii a podpoře občanské společnosti“.



„Vaším úkolem bude nejen pečovat o stávající dárce a hledat nové, ale také tvořit strategie, osobní plány, připravovat exkluzivní akce a pomáhat s rozvojem grantové podpory. Pokud vás těší kombinace analytické práce a kontaktu s lidmi, tahle pozice může být právě pro vás,“ uvádí spolek, čímž dává najevo, že bude mít zájem od firem získávat více peněz.



Zároveň pak též shání i někoho, kdo se bude podílet na komunikaci s dárci a k dárcovství je „motivovat“. „Jsme spolek Milion chvilek, naším cílem je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. Jsme iniciativa založená na odvaze, kritickém myšlení a laskavosti. Jsme SÍŤ aktivních občanů, propojujeme a podporujeme občanskou společnost. Jsme ZAHRADNÍK společnosti, povzbuzujeme lidi k zájmu, angažovanosti a převzetí zodpovědnosti. Jsme HLÍDACÍ PES demokracie, bráníme demokratická pravidla, principy a hodnoty,“ prezentuje se spolek ve svém inzerátu.

„Nástroje k obcházení pravidel demokracie“

Právní expert a předseda Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate Tomáš Nielsen pro ParlamentníListy.cz na dotaz zdali popsaným způsobem firmy, které sice nepodporují politické strany, ale financují spolek zapojený do politického dění, nemohou nepřímo lobbovat za své zájmy v rámci veřejných zakázek a zdali nehrozí v případě spolupráce státu s firmami, které se podobně angažují v politice, určitý střet zájmů, odpovídá, že „mohou a hrozí“. „Ale to je následek, ne příčina. A navíc to není něco, co bychom snad chtěli regulovat nad rámec existující regulace,“ dodává vzápětí.

„Neziskové organizace nesmějí být financovány z veřejných rozpočtů. Snad s výjimkou těch, které poskytují zcela konkrétní, jasně definované sociální služby, které si stát tak nějak ‚kupuje‘ jako jakési novodobé odpustky, protože není svou zákonem stanovenou roli schopen plnit sám. I když by i zde měl směřovat k tomu, aby byl schopen tyto služby poskytovat přímo. Nakonec, proto snad platíme daně,“ uvádí právník.



Zdůrazňuje, že „občanská společnost, jejíž jsou neziskové organizace přirozenou součástí, je něco, co nesmí být závislé na penězích od státu nebo od Evropské unie nebo od různých veřejných norských či jiných fondů“. „V tomto směru bych chtěl poděkovat novému vedení USA, které toto právně i morálně nepřijatelné propojení veřejných peněz a soukromých zájmů zastavilo. A otevřelo jakousi Pandořinu skříňku,“ odkazuje Nielsen na dění za oceánem, kde s nástupem Donalda Trumpa dochází ke snaze o odluku mnoha neziskovek od napojení na tamní veřejné finance.

„Všimněte si, jak se po uzavření kohoutků od USAID a podobných institucí probudily celebrity politického neziskového sektoru. Jak organizace typu Člověk v tísni najednou bijí na poplach s tím, že pokud daňoví poplatníci USA přestanou podobné organizace financovat ze svých peněz, budou mít na rukou krev milionů lidí po celém světě. A jak média tuhle argumentaci soukromých spolků šíří dál,“ poukazuje.



Zmiňuje též Šimona Pánka, výkonného ředitele Člověka v tísni, jenž americké rozhodnutí pozastavit financování mnoha neziskových organizací po celém světě značně kritizoval. „Proč se pana Šimona Pánka nikdo nezeptá, proč se cítí být roven, nebo dokonce nadřazen organizacím, jako je Organizace spojených národů. Z čeho tito lidé a tyto organizace čerpají pocit, že vědí, co je potřeba pro svět udělat, a proto jim svět, tedy my – daňoví poplatníci – jsme povinni poskytovat peníze,“ zaznívá od právního experta.



„Jak jsem řekl, financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů je podle mě nezákonné, nepřijatelné. S výjimkou jakéhosi ‚nákupu‘ konkrétních sociálních služeb. Ale i zde by to mělo být dočasné a stát by měl řešit, jak svou neschopnost podobné služby poskytovat bude řešit,“ dodává.

„Organizace, jako Milion chvilek, Člověk v tísni, v mezinárodním kontextu například Reportéři bez hranic, ale i mnoho dalších – prostě z dnešního hlediska takzvaně velká jména, se staly politickým nástrojem, nástrojem k obcházení pravidel volné soutěže politických stran, k obcházení pravidel demokracie, k obcházení vlastně všech pravidel,“ míní Tomáš Nielsen.



Evropě i USA se dle něj „povedlo vytvořit zdánlivě neporazitelný systém jedné názorové politické skupiny“. „Vybraná soukromá média a vybrané neziskové organizace dostávají neuvěřitelné peníze z veřejných rozpočtů bez zákonného důvodu. K tomu mají naprosto nekritickou podporu ze strany veřejnoprávních médií,“ popisuje právník a předseda Pro Libertate, jak vnímá současné nastavení.



A v komentáři pro ParlamentníListy.cz k věci dodává: „Když se na to podíváte takto, pak mi nepřijde zvláštní, že firmy, které žijí ze státních zakázek, spoléhají na lobbing ze strany veřejně dotovaných neziskovek. Naopak, v normálním kapitalismu mi to přijde logické. Problém vidím v tom, že podobné neziskovky umějí soukromým firmám pomoci, že vůbec existují. Tohle je podle mě potřeba zastavit.“

