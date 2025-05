BILLA nedala slevu mluvčímu BIS, 12 plzní stálo pořád 37,90 Kč. Rozmáznuto na sítích

Svou negativní zkušenost pan Šticha popsal na sociální síti X. „V Bille kupuju 12 piv, jsou v akci od dvou kusů. Abych to lépe pobral, beru ty v igelitu po šesti kusech. Při placení vidím, že sleva je jen na ty samostatné. V igelitu stejné pixly za plnou palbu,“ postěžoval si. Přiložil fotku, ze které je patrné výrazný cenový rozdíl. Plechovka Plzně bez slevy za 37,90, ale se slevou od dvou kusů už jen za 28,90. Protože pan Šticha chtěl zkonzumovat dvanáct piv, rozdíl v ceně dělá 108 korun. Ladislav Šticha se obrátil přímo na prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu: „Proč se tyhle absurdity nedějí v Německu a Rakousku, ale jen u nás?“

Šéfovi komunikace BIS poradil jeden z diskutujících: „Asi stačilo nahlásit manažerce přímo na prodejně, lajky na twitteru ten problém spíše nevyřeší.“

„Stalo se. Manažerka neochotná. Takže zboží jsem vrátil a nic už nekoupil. Slušná firma by reagovala, Billa ovšem tady nekomunikuje,“ postěžoval si Šticha.

Problém dražších piv v „sixpacku“ než jednotlivě bude pravděpodobně spočívat v tom, že jde o dvě rozdílné položky, každá s jiným EAN kódem a také s jinou cenou. Diskutující se věnovali otázce, proč spotřebitelé za takové praktiky prodejce „nevytrestají“.

Na tuto otázku odpověděl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza: „A podle jaké logiky chcete trestat obchodníka, když o tom, jaké balení a za jakou cenu rozhoduje dodavatel?“

Lidé v diskusi Prouzovi odpověděli, že konečnou cenu si tak jako tak určuje obchodník.

Prouza se vyjádřil i k původní otázce Ladislava Štichy. „Tohle je otázka na Plzeňský Prazdroj. Zboží, které nabídne do akce, cenu i formát (jednotlivé plechovky vs. multipack) si jako dominantní dodavatel stanovuje on. A obecněji – děje se to po celém světě, řada výrobců je ochotna dát na multipacky větší slevu, protože prodá více.“

Větší odbyt = nižší cena. S tím Ladislav Šticha souhlasil. Proto nechápe, proč je tomu u nás jinak: „Tomáši, píšete to přesně. Trend je venku přesně opačný, tedy čím víc koupím, tím nižší mám jednotkovou cenu. Proto mě zaskočilo, že u nás je to naopak. Pivovar tvrdí, že cenové akce po dohodě s dodavatelem dělají řetězce. Tak je to se vším v téhle branži. Viz řetězce a zemědělci.“

