Ministr Bek: Vládní nařízení je připraveno, čekáme na průběh diskuze ve sněmovně

nejsa poslancem nemohou vstupovat úplně do toho proudu faktických poznámek a připomínek, tak mi dovolte přece jenom v té faktické rovině zareagovat na tu předchozí sérii. Já naváži na pana poslance Berkiho. Myslím si, že panuje určitá míra nedorozumění v tom stále, zda dochází k navýšení těch daňových příjmů obcí, nebo ne. Ten pozměňovací návrh navyšuje daňové příjmy obcí a krajů, respektive podíl obcí a krajů na sdílených daních, a zároveň zmocňuje vládu k přijetí nařízení, které by pak jemně nastavilo rozdělení těch daňových příjmů mezi jednotlivé obce a kraje.

Nemůže se stát to, že by nová povinnost financovat nepedagogy přešla na zřizovatele bez adekvátních daňových příjmů. To je opravdu zásadní, protože v těch debatách, které probíhají, ať už tady ve Sněmovně, nebo na jiných fórech, pořád panuje ta obava, že by obce mohly dostat nějakou povinnost bez dodatečných finančních zdrojů.

To vládní nařízení je připraveno, ale samozřejmě čekáme na průběh té diskuse ve Sněmovně. To půjde řádným procesem včetně připomínek a je vybaveno dopadovou studií. Tam bude vidět, jakým způsobem jsou distribuovány ty prostředky do jednotlivých obcí. Jen chci vysvětlit, že tak jako v rozpočtovém určení daní obecně platí, že v daném kalendářním roce se vychází v případě školského kritéria z údajů vlastně z minulého roku, které jsou sbírány na podzim a pak v lednu, vlastně slouží jako základ distribuce školského rozpočtu.

To znamená, na rok 2026 budeme přesná data znát v lednu 2026, do té doby budeme pracovat s prognózou těch daňových příjmů a zároveň s těmi starými daty o počtech dětí. Vždycky v lednu kalendářního roku dochází k upřesnění počtu dětí, které umožňuje nastavit ty příjmy obcí, a ve školském kritériu.

A další faktická připomínka. Jenom, převod nepedagogických pracovníků není nic nového, byl vytyčen jako cíl ve vzdělávací strategii 2030 plus schválené v roce 2019, byl potvrzen naší vládou v roce 2023 při schvalování dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy a byl opakovaně diskutován od podzimu minulého roku. Míra detailů těch dopadů, jak zdůrazňuji, bude vždycky upřesňována až poměrně krátce. Tak to bohužel s daněmi funguje, to je prostě daň za systém, který se snaží využívat těch aktuálních údajů.

Děkuju.

