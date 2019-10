Šoupneme „naše“ uprchlíky Němcům? Klaus ml. se smál nápadu, jak „vyzrát“ na EU

„Pan Problém“ je pořad internetové televize Mall TV. O co v něm jde? Jak jeho moderátor popsal, úkol pana Probléma je jednoduchý, proniknout v přestrojení za některým politikem a nabídnout mu „originální“ řešení nějakého problému.

Tématem tohoto dílu byli uprchlíci. A ono originální řešení je využít plochu, kterou má podle Versaillské smlouvy Česko propůjčenou v Hamburku. Jedná se přístav Saalehafen. Celkem má areál prý 21 tisíc metrů čtverečních. „Mohli bychom je technicky přijmout, ale zároveň by zůstali v Německu. Geniální? Ano, geniální,“ popisoval moderátor. „Jasně, je to tak trochu mix koncentráku a Guantánama, ale to poslancům říkat nebudeme,“ dodal. Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 13302 lidí

První obětí byl poslanec Radek Rozvoral z SPD. „Pan Problém“ se k řešení chtěl dostat přes EU, ale cesta prý vedla přes islám. „Prostě islám jako takovej... ta politická nějakým způsobem ideologie je prostě neslučitelná s evropskou,“ prohlašoval Rozvoral. Následně byl Rozvoral informován o třech pronajatých parcelách. „Tam je Moldauhafen, Saalehafen a Peutehafen, kde jsou i budovy, baráky. Je tam 20 hektarů pozemku.“ Rozvoral měl podle pořadu zájem, ale ptal se, zda je plocha prázdná. Byl informován, že i kdyby jeden „vězeň“ měl pro sebe 10 metrů čtverečních, stejně by se jich tam vešlo 3000. „Tohle si můžu nechat?“ projevil nakonec zájem o podklady Rozvoral. K velké radosti moderátora, který jeho výkonu dal 7 bodů z deseti.

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)



Následoval Václav Klaus mladší, tehdy prý ještě z ODS. Schůzka s nynějším předsedou Trikolóry byla o něco rychlejší. „To bylo dobrý. Skvělá myšlenka, no... inspirující,“ ocenil se smíchem nápad Mall TV. „Většinou lidi říkají samý blbosti, tak... dobrý, originální myšlení.“ Moderátor také ocenil, že Václav Klaus mladší kladl doplňující otázky, jako: „Když jako běžíte a běží za váma německej policajt, tak tam už nesmí? Že už jste na území České republiky?“ A spekuloval: „Kdyby se to dovezlo vlakama do Děčína. Tam by se nalodili a pak pokračovali v českejch lodích až do Hamburku. A vozilo by se to tam loděma?“ Fotogalerie: - Trikolora

„Ještě by to chtělo odvahu těch našich představitelů podělaných tohle udělat. Kdyby ta země byla co k čemu, tak se to udělá těma policejníma skupinama. Oni by to zajistili, bylo by to tajný a šup...“ pokračoval v rozvíjení ideje Klaus. „Ale jestli by nám třeba pak Němci nezablokovali tu loď, až tam poplujou do toho Hamburku. A my bysme je pak museli vyživovat, jo? Že bysme jim tam vozili nějaký potraviny nebo...“ uvažoval dále Klaus. Nakonec poznamenal: „Já to musím napsat Foldynovi zítra.“

Moderátor zajásal, že Klaus mladší přijal návrh za 7 minut a udělil mu nejvyšší možné skóre 10/10. „Václav Klaus nás sice s nápadem vypakoval za rychleji, ale uspěl na celé čáře. Nejenže porazil poslance Rozvorala, ale má plný počet bodů.“

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Celý pořad ZDE

Mall TV spadá pod Mall Group. Mall Group je dle své vlastní deskripce skupina e-shopů, do které kromě nákupních galerií Mall patří také specializované e-shopy z širokého portfolia Rockaway. Vlastníkem a zakladatelem Rockaway je Jakub Havrlant, který stojí v čele Mall Group. Transakce nákupních galerií Mall byly realizovány s finanční podporou Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a skupiny PPF.

