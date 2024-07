Soused má soláry? Poplatky zaplatíte i vy. Síkela se raduje, jak se to vyplatí

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8623 lidí změnová cenová rozhodnutí, která obsahují novou cenu za provoz nesíťové infrastruktury, zahrnující i úhradu nákladů na činnost Elektroenergetického datového centra, což pro odběratele znamená zdražení, které nyní přichází na základě vloni schválené novely energetického zákona.



Právě změny z této novely ERÚ implementuje od začátku roku a od 1. července 2024 nabývá účinnosti část týkající se poplatku za činnost datového centra, jež bude mít na starost sdílení elektřiny v rámci „komunitní energetiky“. A přestože jde o záležitost, na které budou profitovat výhradně majitelé solárních panelů, poplatek budou povinně platiti i ti, kteří vůbec žádné soláry nemají. Prozatím má jít v tomto roce o cenu 5 korun a 10 haléřů za měsíc, což znamená, že si lidé připlatí za elektřinu přes 60 korun za rok.



Pokud však máte kromě bytu například i garáž a chatu, dělá již poplatek celkově za rok necelých 184 korun, jelikož se vztahuje na úplně každé odběrné místo. A na tom, že se daný odběratel ani na jednom z míst nebude na sdílení elektřiny ze solárů podílet, nezáleží – zaplatit po rozhodnutí ERÚ vyplývajícího z novely energetického zákona budou muset úplni všichni.

Platit budou i lidé bez solárů za to, že si od srpna část lidí v rámci „komunitní energetiky“ bude moci vyrábět na svých fotovoltaických elektrárnách elektřinu a sdílet ji, například s rodinou či známými. Vlastníci solárních panelů dostanou na toto sdílení zdarma nový chytrý elektroměr hned poté, co se zaregistrují u vznikajícího datového centra – a právě jeho provoz a náklady budou v Česku financovat úplně všichni.



ERÚ na konci června upozornil, že vydal změnová cenová rozhodnutí v návaznosti na již zmíněnou novelu energetického zákona z resortu Ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN). „Hlavním cílem této novely je aktualizace pravidel trhu s elektřinou. Tyto změny nám pomohou vytvořit chytřejší a modernější energetický systém a přinesou nové příležitosti pro všechny spotřebitele, jak řídit svou spotřebu,“ komentoval dříve tzv. Lex OZE II, na jehož základ si nyní všichni připlatí za elektřinu formou poplatku hradící náklady sdílení elektřiny od solárníků.



Dle Síkely však novela vychází také ze směrnice Evropské unie. „Cílem těchto pravidel je zmírnit důsledky nepravidelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. To posílí stabilitu sítě. Výsledkem bude možnost ušetřit na výdajích za energie a vydělávat na přizpůsobení své spotřeby, výroby či poskytnutí vlastních úložných kapacit elektřiny příliš vysoké či naopak příliš nízké poptávce,“ dodal.

Zdaleka ne všichni však novinku vítají. Nový poplatek již kritizoval například Síkelův předchůdce Karel Havlíček (ANO), jenž napsal, že zavést plošně poplatky za sdílení elektřiny „je projev socialistického myšlení vlády“. „Každý má mít možnost se rozhodnout, chce-li využívat sdílenou elektřinu. Pokud ano, tak musí nést i s tím spojené náklady. Nebo to musí uhradit stát. Jinak je to nefér,“ uvedl.



Mimo koalice však touto svou kritikou značně „střílí i do vlastních řad“, jelikož on sám se sice hlasování o novele, na jejímž základě aktuální poplatek vznikl, neúčastnil, jelikož byl během něj z jednání omluven, ale všech přítomných 60 poslanců hnutí ANO v sále v prosinci svým hlasem novelu energetického zákona podpořilo. A to včetně části, v níž se sice nepíše o výši částky, kterou budou muset všichni odběratelé platit, ale v níž se u úseku věnujícímu se ceně za provoz nesíťové infrastruktury jasně uvádí, že ta se má skládat z ceny za činnosti operátora trhu, ceně za činnost Energetického regulačního úřadu a také právě poplatku na činnost datového centra, jež novela vytváří.



„Cenu za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu a cenu za činnosti operátora trhu hradí účastníci trhu s elektřinou operátorovi trhu v ceně za související služby v elektroenergetice prostřednictvím provozovatele přenosové soustavy a provozovatele regionální distribuční soustavy,“ uvádí text novely s tím, že má být tento poplatek zahrnut „v ceně za související služby v elektroenergetice“. Právě text této novely podpořili jednohlasně všichni poslanci vládních stran i opozice a nikdo z přítomných se hlasování nezdržel ani nebyl proti.

„Energie, která se vyplatí nám všem,“ hlásal Síkelův resort

Po jednohlasném schválení novely opozičními i vládními poslanci slavilo zejména hnutí STAN, z nějž zaznívaly ovace pro ministra Síkelu. „Díky práci Jozefa Síkely budujeme moderní energetiku!“ chválil ministra místopředseda Starostů Lukáš Vlček a ke schválení tzv. Lex OZE II všemi hlasy poslanců připsal, že novela „každému umožní efektivně nakládat s vlastní vyrobenou energií a snižovat tak své výdaje, posilovat energetickou nezávislost a šetřit životní prostředí“.

Ke sdílení energie v rámci komunitní energetiky připojil též propagační video z dílny resortu ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN), na němž zaznívá, že půjde o energii, která se „vyplatí nám všem“ a nechybí ani slib nižších výdajů za energie.

Díky práci @JozefSikela budujeme moderní energetiku! ???? Dnes všemi hlasy poslanců prošel tzv. Lex OZE II, který každému umožní efektivně nakládat s vlastní vyrobenou energií a snižovat tak své výdaje, posilovat energetickou nezávislost a šetřit životní prostředí.

Novela energetického zákona LEX OZE II z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu – v důsledku které si nyní i nemajitelé solárů za elektřinu připlatí – pak na konci dubna od společnosti Deloitte získala ocenění „Nejlepší zákon roku 2023 pro byznys“ a vítal ji i ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) či předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), jenž ocenil, že pomůže navýšit také podíl energie, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů.

Na dnešní schůzi @SenatCZ jsme schválili změnu návrhu energetického zákona, také nazývaného OZE II.

Jedná se pouze o začátek

Přestože pro většinu Čechů půjde ročně o zvýšení výdajů jen v rámci maximálně pár stovek, důležité je zdůraznit, že tomu tak bude jen pro letošek. Nová cena poplatku za náklady na činnost nového Elektroenergetického datového centra totiž bude stanovována vždy na konci roku pro ten následující jednotlivě a nezůstane tak fixně na současné sumě přesahující 61 korun za každé odběrné místo. Může se tak stát, že se tato cena každý rok bude navyšovat a zdaleka již nepůjde jen o zanedbatelné sumy.

A přestože dosud jde o nepříliš vysoké zdražení elektřiny v Česku, ani sebemenší částka rozhodně nepomůže situaci s drahými energiemi, v níž se čeští spotřebitelé ocitli z části i právě kvůli tomu, že musejí povinně dotovat zejména solární energetiku formou „příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů“, jenž každou megawatthodinu letos lidem podraží i o 599 korun. Poplatek ještě vloni mimořádně hradil za domácnosti stát, ale letos se již lidem započítá – společně s dalším novým poplatkem týkajícím se především solárních panelů – do vyúčtování. Dle premiéra Petra Fialy (ODS) už totiž nebylo potřeba, aby povinný „příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů“ hradil lidem dále stát.

Že v letošním vyúčtování domácnosti nečekají malé částky, napoví i červnový Household Energy Price Index, sledující ceny energií v evropských hlavních městech, dle něhož je v Česku druhá nejdražší elektřina ze všech zemí EU i některých dalších zahrnutých evropských států hned po Německu.







V paritě kupní síly pak mají Češi elektrickou energii úplně nejdražší ze všech Evropanů a ukazatele vyplývá, že lidé v Praze platí leckdy až dvojnásobek za elektřinu oproti obyvatelům mnoha měst západní i východní Evropy.