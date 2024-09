Špatná situace v ČT. Záruba promluvil. Televizi by se hodilo víc peněz

Podle Zárubova názoru situace v ČT teď není dobrá.

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 24878 lidí Když vykouknu z té redakce, tak obecně ta situace v České televizi fakt není dobrá, protože z mého pohledu některé kroky tu televizi jako oslabují. Ty kroky se nějak nakumulovaly od posledního roku a nevím přesně, kam chce ta televize jako směřovat s tímhletím postojem, kdy kvalitní žurnalistiku vykládá za žurnalistiku pokleslou. Kdy se tady uměle vytvářejí argumenty pro obhajobu kroků, které jsou dost dobře jako neobhajitelné. Alespoň ne z hlediska racionálních nebo pravdivých důvodů. Opravdu nevím. Z mého pohledu udělala ta televize za poslední rok pár kroků zpět ve vývoji. Nebo pár kroků, které nepotvrzují sílu té instituce, jako spíš její slabost. Možná nás zase čeká doba nějaké volby, kdy budeme muset volit mezi tím, co je snadné, a co je správné. To je vlastně jak z Harryho Pottera,“ nechal se slyšet Záruba.

V podobné situaci se podle Záruby vlastně nalézá celá Česká republika. A že kupříkladu sportu se vše netýká jen zdánlivě.

Mimo jiné připomíná, že Česká televize byla jednou z dvaceti světových vybraných televizí, které zajišťovaly vysílání programu olympijských her v Paříži. Konkrétně šlo o „výrobu signálu“ z vodního slalomu. A vše proběhlo v pořádku. „Takže pokračuje ta řada České televize, která se podílí na výrobě toho sportovního programu. A to se táhne někde od devadesátek, možná,“ podotkl matador mezi sportovními komentátory.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani situace na komunikační platformě X, kde je Záruba poměrně aktivní.

„Přistupuju k tomu tak, že těch odpovědí napíšu podstatně víc, ale neodešlu je. Už mě to nebaví. To hádání. Já koriguju jen ty největší nesmysly. Už ani nereaguju na všechno, kde mě kdo taguje. To jsem dřív dělal, a to taky nedává úplně smysl. Opravdu se nemusím vyjádřit úplně ke všemu. Snažím se teda bránit Českou televizi. Nebo spíš vysvětlit, proč něco děláme tak, jak to děláme. Ale už zdaleka nereaguju na všechno, co mě tam zaujme. Snažím se tam být jako pozitivní, ale ono to ne vždycky jde. Snažím se to zkracovat tam, kde ty lidi nechtějí debatovat, ale jen urážet.“

„Nemám povinnost reagovat na všechno. Nemám ani chuť reagovat na všechno. Ale když tam někdo tvrdí nepravdy a já k tomu mám podklady, tak zareaguju a pak je to různý. Ta komunikace se občas dostává někam, kde já jako už nechci být, tak odejdu… A když někdo napíše nějakou opravdovou lež, tak já řeknu, že tohle pravda není a buď se omluvte, nebo napište, že to tak není, nebo se prostě otočím a jdu. Je to stejné jako v životě,“ pravil Robert Záruba.

Diskuse vede i na besedách, a v kontaktu z očí do očí podle něj lidé nejsou nikdy tak vulgární jako na sítích. Ale i na sezeních z očí do očí ho prý lidé přesvědčují o věcech, o kterých ví, že tak nejsou. A pak občas kroutívá hlavou.

Pokud jde o vysílání pořadů, tak ztracená je podle něj Liga mistrů ve fotbale, případně fotbalová liga, protože tam se z novinářova pohledu dostaly finanční požadavky do situace, která není akceptovatelná. Alespoň ne pro veřejnoprávní televizi. „Nejsem si jist, jestli jsme na desetimilionovém trhu tady neustřelili,“ podotkl Záruba.

V závěru rozhovoru volá po tom, aby Česká televize neztrácela kredit, aby si vylepšila svou momentálně trochu pošramocenou pověst, a nakonec by měla diváky přesvědčit, že po 6 letech je opravdu zapotřebí zvednout koncesionářský poplatek o 15 korun.

Nakonec Záruba prozradil, že dokud budou v České televizi lidé, s nimiž má chuť spolupracovat, za sebe v ní zůstane. A že až začne dominovat skupina, se kterou si nebude rozumět, pak že nastane čas se poohlédnout jinde.

Psali jsme: „Rozežraná lůza“ se pomstila ministrovi přes Vidláka Tresty za „podporu terorismu“? Nejčastěji soudy dávají podmínky, hlásí ČT Schillerová nad Stanjurovým rozpočtem: Pojďme se podívat na ten trik Temná mračna nad Václavem Moravcem? Šéf ČT vystoupil