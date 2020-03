Spekulanti! udeřila Schillerová na ty, co chtějí žalovat stát. Prymula zahrozil neposlušným. A řekl, co dál

reklama

Od 9 hodin ráno jedná koaliční vláda ANO a ČSSD o dalších opatřeních na boj s pandemií koronaviru v České republice. V současné chvíli zůstává v platnosti uzavření obchodů, restaurací, ale i hranic. A lidé smí na veřejnosti chodit maximálně v páru. Omezení se však netýká osob žijících spolu v jedné domácnosti.

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová krátce před půl jednou popsala změny v ekonomické oblasti. Zdůraznila, že chce vláda zabránit tomu, aby se lidé shlukovali před úřady práce při žádosti o dávkách.

„My jsme se dohodli, že podpoříme částkou 15 tisíc korun měsíčně osoby samostatně výdělečně činné, kterým jsme zavřeli provozovny nebo jim jinak znemožnili činnost. My těmto lidem chceme pomoci, protože se ze dne na den ocitli bez příjmů, a my chceme těmto lidem pomoct, aby byli schopni tuto situaci adekvátně zvládnout. Po dobu omezení jejich podnikání. Ve stavu legislativní nouze budu muset připravit vládní návrh ve stavu legislativní nouze,“ uvedla Schillerová. „Vyplácet to budou finanční úřady,“ dodala ještě.

Vedle toho prý ministerstvo pracuje na zákonu o úvěrech. „Mám signály od Člověka v tísni a jiných neziskových organizací, že by v tomto sektoru mohly být problémy,“ prozradila Schillerová s tím, že nechce situaci občanů zhoršit jejich dalším zadlužováním. Věřte, že děláme všechno pro to, aby se nikdo nedostal do problémů jen proto, že momentálně nemá prostředky,“ přislíbila šéfka státní kasy.

Pomocnou ruku prý dostanou např. i taxikáři, kteří sice formálně podnikat mohou, ale kvůli opatřením vlády fakticky nemají koho vozit. I ti tak dostanou finanční pomoc od státu.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček upozornil, že i OSVČ budou mít nárok na ošetřovné ve výši 424 korun denně, a to přes živnostenské úřady. Bude stačit čestné prohlášení, že manžel či manželka už nepobírají ošetřovné jako zaměstnanci.

Vláda se také rozhodla otevřít zámečnictví, automyčka a opravny domácích spotřebičů. Uvolňuje se také režim pro hotely a ubytovny. Tato zařízení mohou ubytovat občany, kteří to potřebují kvůli práci, nebo cizince, kteří čekají na přesun do své domovské země.

Když se dostal ke slovu ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, konstatoval, že se během středy podařilo otestovat přes 4 tisíce lidí. „Nově diagnostikovaných nakažených bylo téměř 300. „Ten výkyv oproti předchozím dnům je poměrně výrazný, ale není nutné z toho vyvozovat nějaké zásadní závěry,“ uklidňoval občany Vojtěch s tím že testování občanů na koronavirus považuje za zásadní.

Ujišťoval občany, že se zdravotnická zařízení dále připravují na kulminaci pandemie. V každém zařízení s lůžkovou péčí musí být vyhrazen prostor pro pacienty s onemocněním COVID-19.

Zmínil také pendlery. Oznámil, že pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS budou mít volnější režim, respektive nebudou muset zůstávat 3 týdny za hranicemi a nebudou muset automaticky zamířit do karantény.

Konstatoval také, že pokud někdo žije v domácnosti s člověkem, který trpí nemocí COVID-19, tak tento člověk nemusí být na koronavirus testován. Záleží na jeho zdravotním stavu, na tom, zda se cítí nemocen, a na dalších faktorech. Ale ať už bude otestován, či nebude, karanténu musí absolvovat vždy.

Šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula přislíbil, že časem mohou být přísná opatření rozvolňována, ale jen tehdy, když budou všichni lidé nosit roušky a jiné ochranné pomůcky.

„My máme ještě celou řadu rezerv, a když se noříme do těch dat, tak najdeme slabá místa. Rizikové místo je ve stravovacích provozech v závodních jídelnách. Já bych apeloval na tato zařízení, aby stejní lidé chodili na obědy ve stejnou dobu,“ uvedl Prymula. Dalším slabým místem jsou domovy důchodců a i tady epidemiolog nabádal k nejvyšší opatrnosti.

Stát také v obchodech nařizuje používání ochranných prostředků, bez nichž lidé nebudou moct manipulovat s potravinami. Podle Vojtěcha Prymuly si stačí vzít na ruku klasický mikrotenový sáček a s ním brát do ruky ovoce či pečivo. Podstatné prý je, aby to lidé začali dělat hned a bránili tak šíření nákazy.

Slovo dostal také ministr obrany Lubomír Metnar, který v úvodu poděkoval vojákům, ale i policistům a vůbec všem občanům za to, jak zvládají stávající krizi. Poté přidal pár slov k chystané inteligentní karanténě.

Pokud chceme šíření epidemie omezit, musíme být schopni trasovat kontakty nakažených. Toto se osvědčilo v řadě zemí, např. v Izraeli, kde jsme se inspirovali,“ oznámil Metnar.

Armáda má připraveno 14 mobilních týmů, které budou odebírat vzorky občanům. V případě potřeby může počet těchto jednotek narůst na 33.

Vojáci také zajišťují přepravu materiálu jak ze skladů, tak do skladů Státních hmotných rezerv. Současně ženisté vybudovali v Praze halu, ve které bude probíhat dekontaminace sanitek.

Zdůraznil také, že Česko nebude odesílat vojáky ani vojenské zdravotníky do Itálie ani nikam jinam, protože v tuto chvíli je personál potřebný v Česku. Jinou materiální pomoc jsme podle Metnara ochotni poskytnout, pokud to bude možné.

Jasně také řekla, že restauratéři, kteří museli z nařízení státu zavřít, dostali pomoc od státu v podobě úlev na sociálním a zdravotním pojištění. Pomoct může také schválený kurzarbeit a vedle toho se lze obrátit se žádostí o pomoc na klasický sociální systém. Ale náhrady škody se restauratér nedočká. Pokud by v této oblasti stát ustoupil, mohlo by to stát biliony korun, což by mohlo ohrozit fungování celého státu.

Zákon o ochraně veřejného zdraví lze navíc využívat i v době, když už nouzový stav skončí, ale s koronavirem bude třeba bojovat dál. Pokud jde o pomoc podnikatelům, Schillerová předpokládá, že to vyjde na přibližně 7 miliard měsíčně podle toho, kdo všechno se o tuto pomoc přihlásí.

Na druhé straně vláda nebude pomáhat firmám, které jedou na plné obrátky a jsou na vrcholu svého zisku. To by stát vyšlo na biliony korun a podle Schillerové by to ohrozilo výplatu důchodů a dalších povinných dávek, což stát nechce dopustit.

Havlíček prozradil, že se vláda zabývala i možností zastropovat ceny dezinfekce, ale nakonec od toho vláda upustila. Podstatné bylo vyrábět dezinfekci především na území republiky, abychom měli dezinfekce dostatek. Druhů dezinfekcí je ale tolik, že by bylo technicky složité všechny zastropovat.

Ministr průmyslu a dopravy také konstatoval, že chápe nervozitu podnikatelů, proto vláda přišla s úlevami. Ale vedle toho se chystají také programy na investice veřejného charakteru, aby se podařilo držet při životě dodavatelské řetězce.

Ministr Vojtěch poté vysvětloval, jak je možné, že v oddělení léčby dlouhodobě nemocných neměli pacienti roušky; personál sice ochranné prostředky měl – a roznášel na nich virus. „Ti pacienti byli nyní izolováni, byla tam učiněna příslušná opatření z hlediska dezinfekce a doufejme, že se tam podaří tu situaci vyřešit,“ zaznělo z úst ministra. „Pacienti jsou izolováni a teď čekáme, jakým směrem se bude vyvíjet jejich zdravotní stav,“ doplnil Prymula.

Ministryně financí Alena Schillerová konstatovala, že České republice může pomoct i prodej státních dluhopisů, ale v žádném případě je nebude kupovat Česká národní banka. Toto podle Schillerové není možné.

