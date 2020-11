Špičky ČSSD se postavily před kamery. A začal útok na Babiše

ČSSD uspořádala tiskovou konferenci. Účastnila se jí všechna velká socialistická jména. Předseda Hamáček, místopředseda Onderka a ministři Maláčová, Petříček a Zaorálek. A byl to jeden velký útok na jejich koaličního partnera, hnutí ANO. Premiér Babiš si to skutečně za rámeček nedá. Spor o daně je podle Hamáčka ideologický. Podle Onderky se blížíme do kelu. Maláčová se ptá, kde se vezmou peníze, a Zaorálek? Děsí se o zdravotnictví.

Tématem tiskové konference byl daňový balíček a zrušení superhrubé mzdy. „Pro nás jako pro ČSSD to není debata o jednom zákoně a o nějakých číslech, to je debata o budoucnosti České republiky, debata o tom, jaký stát bude Česká republika a v jakém státě budeme žít. Nijak nezastírám, že to je ideologická debata. Často nám bylo vyčítáno, že se z politiky vytrácí ideologie, tak toto je zásadní spor mezi levicí a pravicí a je to téma, na kterém se ukazuje pravá povaha různých stran, hnutí a proudů,“ prohlásil na úvod předseda strany Jan Hamáček.

„Po celou tu dobu, kdy jsme od roku 1989 doháněli Západ, jsem měl pocit, že naším cílem je, abychom ten Západ dohnali, aby Česká republika svým občanům zajišťovala západní služby v západní kvalitě. To je z mého pohledu jedině možné v situaci, kdy tu západní kvalitu zaplatíte. To znamená, že máte silný stát, který si může služby v západoevropské kvalitě dovolit,“ uvedl dále Hamáček s tím, že snižování daní tento stát oslabuje. „Německé služby můžete mít jen za německé daně, rumunské služby můžete mít za rumunské daně a z mého pohledu to je právě to, o čem se vede ten spor.“

„To, co navrhl pan premiér, je cesta, jak oslabit stát, a je paradoxní, že to odsouhlasila pravice, která volá po tom, aby stát pomáhal živnostníkům, aby pomáhal všem, kteří jsou zasažení koronavirem. Ale aby stát mohl pomáhat, tak musí mít také nějakou sílu,“ myslí si předseda socialistů. „My nějak nezpochybňujeme to, že je potřeba v krizové době stimulovat spotřebu, nicméně ten způsob, jaký zvolil pan premiér s ODS a SPD, je strašně nespravedlivý,“ řekl dále s tím, že je to velmi nákladné pro státní rozpočet. Hamáček také prý doufá, že Česká republika nebude zemí, která víc prostředků dá těm, „kteří je momentálně tolik nepotřebují“, jenom proto, aby ty peníze odnesli do bank, a ještě přispěli k masivním ziskům bankovního sektoru.

Slovo si následně vzal místopředseda Roman Onderka. Upozornil na to, že daňové rozpětí 19–23 %, které nyní obhajuje ČSSD, bylo již včleněno do programového prohlášení vlády. Hnutí ANO tak podle Onderky toto prohlášení porušuje. „Já jsem přesvědčen, že zvítězí zdravý rozum a Senát návrh vrátí Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Onderka s tím, že „jsme skoro v kelu“.

Následně si k řečnickému pultíku stoupl ministr kultury Zaorálek: „Já jsem se ve Sněmovně opakovaně ptal na otázku, jaký má smysl teď, v té situaci, ve které jsme, snižovat daně s vysokými příjmy, a já jenom připomenu, že jsem na tu otázku nedostal odpověď a děsí mě jedna věc, že se sociální demokracii v této zemi podařilo obhájit státní zdravotnictví.“ Zaorálkovi se zdá, že takovými kroky, jako je právě daňová reforma, může být právě třeba zdravotnictví zásadně ohroženo. „Tady se rýsuje nebezpečí, že skutečně ty staré plány jako privatizace zdravotnictví mohou znovu ožít,“ prohlásil ministr s tím, že se zde můžeme dočkat pokusu vybudovat zdravotnictví jen pro bohaté. Mohou údajně skončit i příspěvky na vědu a výzkum.

Poté promluvila ministryně Maláčová: „Pokud projde daňový balíček tak, jak byl schválen Sněmovnou, tak nebudou peníze na sociální služby, prostě nebudou, a já si myslím, že celá ta situace by měla být o tom, že ti, kdo pro daňový balíček hlasovali, zejména ODS a ANO, mají popravdě říct, co bude za dva roky, kde se ty peníze vezmou, to znamená, které daně se zvýší a co se bude škrtat,“ řekla ministryně téměř rozechvělým hlasem.

