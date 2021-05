Spiknutí s Rusy, natřela Němcová Hamáčka. Ale z tohohle bude tumpachová

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) má pochyby o scénáři ze článku Seznam Zpráv, že chtěl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) jet do Mosky s cílem zamést informace o Vrběticích pod koberec výměnou za ruské vakcíny Sputnik V. „Nezdá se mi, že by jel ‚zobchodovat‘ Vrbětice pouze za lahvičky s podivným obsahem,“ odmítla politička tvrzení Seznam Zpráv a ukázala směrem k EU a NATO. „Neexistuje lepší způsob než mít placeného spojence uvnitř obou uskupení,“ naznačuje. Též sociolog Petr Hampl nepokládá tvrzení článku za příliš reálné. Podle něj se ministr vnitra spíše chytil do vlastní pasti. Pokud by však byl článek pravda, pak by podle Hampla Hamáček zasloužil pochvalu.

reklama

Anketa Bojíte se onemocnění covid-19? (Ptáme se od 4.5.2021) Bojím 28% Nebojím 72% hlasovalo: 1661 lidí



Zveřejnění článku o údajném zamýšleném obchodu Hamáčka s Ruskem pak dává především do této souvislosti. „Důvod pro zveřejnění je prostý. Úvodní šok z odhalení agentů vyprchal,“ míní. „Zpráva Seznamu je klamný cíl. Jeho smyslem je odvést pozornost. Rychle přispěchat s novou šokující zprávou, která odvede pozornost,“ doplňuje.



Naznačil, že by si dění měli dát do souvislostí především samotní novináři. „Myslím, že přesně v okamžiku, kdy si novináři sami začnou dávat do souvislosti dění v jednotlivých zemích a pochopí, jak probíhá ve všech případech tzv. proces ztotožnění, jim zároveň i dojde, o co vlastně v kauze jde. Pak už je na nich samotných, jak se rozhodnou pokračovat,“ jmenoval s tím, že „je jisté, že vláda byla pod obrovským tlakem“. Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A nad serverem, který zprávu novinářů Janka Kroupy a Kristiny Cirokové zveřejnil, dává jasný ortel: „Myslím, že Seznam Zprávy by měl být neprodleně zařazen na seznam dezinformačních webů.“

„Když dáte miliardáři bez znalosti skutečné podstaty médií hračku v podobě názorového média, udělá z ní obratem nebezpečnou hlásnou troubu na ovlivňování veřejného mínění,“ podotýká režisér Martínek o tvrzení, že ministr vnitra Jan Hamáček mohl chtít ututlat informace o vrbětické kauze a přímo v Moskvě je vyměnit za milion dávek vakcíny Sputnik pro Česko a za konání summitu amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Praze.

Sociolog Petr Hampl by naopak uvítal, kdyby zpráva byla pravdivá. „Kdyby tomu opravdu bylo tak, že tady ruští agenti vyhodili bulharským zločincům do povětří nějaký sklad zbraní a Hamáček za to chtěl milion očkovacích vakcín, zasloužil by si nejvyšší možnou pochvalu. Jednal by tak, jak má jednat politik, kterému leží na srdci osud vlastní země a životy občanů,“ zhodnotil.



Skutečnost však pokládá za odlišnou. „Obávám se ale, že Hamáček nic podobného nechystal. Místo toho se stal ilustrací základního a univerzálně platného pravidla současné západní společnosti: KDOKOLIV COKOLIV ROZBĚHNE, VYMKNE SE MU TO Z RUKOU. Hamáček roky podporoval průmysl výroby protičeských a protiruských lží, teď se psi obrátili proti němu,“ komentoval.

A dokonce i senátorka Miroslava Němcová (ODS) má o scénáři ze článku na Seznam Zprávách pochyby.



„Tři týdny se snažíme dobrat pravdy a pochopit Hamáčkovu cestu do Moskvy. Oznámil, že tam pojede pro neprověřené vakcíny Sputnik. Nedávalo to smysl. Průkopník Matovič to vyzkoušel na Slovensku a jeho vládu to položilo. Že by si toho Jan Hamáček nevšiml? To je vyloučeno. Takže šlo o něco jiného,“ odmítá jedny z prvních Hamáčkových vysvětlení cesty, které později označil za zastírací manévr.



Předpokládá, že se Hamáček do Moskvy skutečně chystal kvůli dohodě s Rusy, závěry ze článku Seznam Zpráv o utajení Vrbětic za ruskou vakcínu ji však připadají nereálné. „Hamáček věděl o Vrběticích a potřeboval se s Rusy domluvit. Svolal schůzku klíčových osob z tajných služeb (kromě BIS). Pozval i nejvyššího státního zástupce, z Moskvy povolal našeho velvyslance. Kdyby jel jako Matovič do Moskvy nakoupit fyziologický roztok s nálepkou Sputnik, takové manévry by organizovat nemusel. Nezdá se mi, že by jel ‚zobchodovat‘ Vrbětice pouze za lahvičky s podivným obsahem,“ dala najevo politička.



Podle ní „Zeman, Babiš a Hamáček potřebují něco jiného“. „Udržet se u moci, zajistit si beztrestnost a zdiskreditovat opozici před volbami“, myslí si. Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle ní se „pro špinavou pomoc z Prahy tradičně jezdí do Moskvy“ již „od Gottwalda“ a cílem Ruska je oslabovat EU a NATO. „Rusko u nás má pátou kolonu, dezinformační sítě jedou na plné obrátky a peníze by se našly. Může tedy poskytnout potřebnou pomoc. Co za to bude chtít? Pořád to samé. Hlavním cílem Moskvy je oslabovat EU a NATO. Neexistuje lepší způsob než mít placeného spojence uvnitř obou uskupení. Aby zrádce mohl dělat svou práci, musí mít krytí a moc,“ varuje.



Podle ní z pohledu Ruska „nesmí po volbách dojít k odchodu promoskevských figur“, jelikož by nebylo dosaženo „rozvratu či oslabení EU a NATO“. „Českou republiku Putin drží a používá jako Trójského koně. Jeho hlava je na Hradě, ocas ve Strakově akademii,“ ukázala směrem k sídlu prezidenta a vlády.



A uzavřela s pohledem směrem k hlavě státu: „Babiš ani Hamáček nemohou bez hradní hlavy dělat nic. Proto dovolují prezidentovi útočit na bezpečnostní složky státu ve prospěch cizí moci. Dovolují mu personálně i programově ovládat vládu v rozporu s ústavními pravidly dělby moci. Proto vedou všechny cesty českých kolaborantů do Moskvy.“ Co nejdříve by chtěla i hlasování o nedůvěře vládě.

Hamáček obvinění ze článku odmítá a označuje jej za nejtěžší okamžik svého života. „Kauzu Vrbětice jsme zvládli úspěšně a postup našich zpravodajských služeb, které byly schopny jasně říci, co se ve Vrběticích stalo, i vlády je nezpochybnitelný úspěch České republiky,“ míní vicepremiér. Psali jsme: Janek Kroupa a Hamáček. Další výbuch Vrbětic: Pozadí, o němž se mlčí Hamáček: Vrbětice? Úspěch Česka! Čas chválit a děkovat. Okamžik mého života Janek Kroupa pohrozil: Ty, co svědčí proti Hamáčkovi, přivedeme. A řeknou pravdu Nahráváte cizí mocnosti! Hamáček utřel Kroupu za nařčení o kšeftu s Ruskem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.