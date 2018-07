Špionka Butinová, novičok na podpatcích, kroutí hlavou znalec USA. Že prý „pronikala sexem“? Verze vyšetřovatelů je prý velmi podivná

Ve Washingtonu byla zadržena devětadvacetiletá Ruska Marija Butinová. Je podezřelá z toho, že na území USA vyvíjela lobbistickou činnost ve prospěch Ruska, aniž by se však zaregistrovala jako zahraniční agentka, jak to vyžadují zákony Spojených států. Redaktor MF Dnes Milan Vodička o této konstrukci pochybuje. Pokud tohle všechno byla pravda, prý by to v podstatě znamenalo, že Rusku už docházejí špioni.

Devětadvacetiletá Ruska Marija Butinová je podezřelá, že na území USA vyvíjela činnost nepřátelskou vůči tomuto státu. Mladá žena byla zadržena a teď čeká, co s ní bude dál. Americké úřady mimo jiné tvrdí, že se Ruska Marija Butinová snažila získat informace a kontakty např. výměnou za sex. České čtenáře o tom informuje ČTK.

„Jedním z Američanů, s nimiž měla Butinová udržovat kontakt, je podle amerických médií podnikatel z Jižní Dakoty Paul Erickson, který v roce 2015 pomáhal Rusce organizovat přednáškové turné po amerických školách. Agentura AP napsala, že šestapadesátiletý Erickson s Butinovou udržoval osobní styky a dokonce s ní žil. Vyšetřovatelé mají údajně podezření, že Ruska k pronikání do amerických politických struktur používala i sex," napsala agentura. Erickson toto tvrzení zpochybnil.

Butinová je podezřelá, že na území USA vyvíjela lobbistickou činnost ve prospěch cizí mocnosti, aniž by se zaregistrovala jako zahraniční pracovník, což nařizují americké zákony. Ale z vyzvědačství obviněna nebyla.

Redaktor MF Dnes Milan Vodička k tomu v textu uveřejněném v pátečním vydání deníku poznamenává, že se mu celá konstrukce kolem Butinové jeví jako poměrně slabá. Podobně slabá, jako celá kauza novičok a útok na Sergeje Skripala ve Velké Británii, za kterým údajně stojí Rusko.

Podle Vodičky Butinová možná je špionka, ale možná je to jen nevinná oběť současných americko-ruských tahanic. „Další ďábelská akce ruské tajné služby namířená do srdce Ameriky, řídí ji prý osobně Putinův přítel a viceguvernér ruské centrální banky. Nebo jen přepálený případ mladé ženy, která zahučela do víru chaotických rusko-amerických vztahů a spláchla ji americko-americká vnitřní politická válka, která se vede i přes Rusko?" zeptal se Vodička.

Pokud je Butinová špionkou, pak podle redaktora asi Rusku vyzvědači pomalu docházejí. Na tak složitou operaci, jako je infiltrace a získávání informací v USA, by totiž Rusové normálně poslali někoho staršího a zkušenějšího. Ruské studentce bylo teprve 25 let, když dorazila do USA.

„Sotva dveře do Ruska rozkopl kapitalismus, tatínek se na Sibiři vrhl na výrobu nábytku. A dcera se v tom brzy našla taky. Mezitím vystudovala politologii, v devatenácti byla zvolena zastupitelkou za Altajský kraj (má 2,5 milionu obyvatel, takže to není úplně jen tak). Hned v té době založila úspěšnou síť sedmi obchodů s nábytkem. Tu pak prodala, aby mohla založit reklamní agenturu. Založila hnutí za to, aby Rusové mohli mít zbraň jako Američané. A pracovala jako asistentka pro Alexandra Toršina, blízkého přítele Putina a nyní viceguvernéra ruské národní banky. FBI to vidí jasně: Toršin ji řídí," pokračoval Vodička.

Do americké společnosti měla Butinová pronikat jednak přes lásku ke zbraním a jednak přes zipy mužských kalhot, což ovšem podle Vodičky působí „poněkud filmově". Butinová prý jednou byla na večeři na ruské ambasádě. Měla se navíc setkat s ruským velvyslancem Torošinem, který s mladou žernou komunikoval i na sociálních sítích. Už to se Vodičkovi zdá divné. Skuteční špioni by prý spolu hovořili mnohem víc ve skrytu.

Psali jsme: Na Slovensku se něco děje. Toto prý zachytil dron nad prostory, kde se usadili ruští Noční vlci Světová média, která dnes roznesla zprávu, že za otravou Skripala stojí Rusové, to schytala z vysokých míst britské vlády Stopa? Ruská špionka, kterou zadrželi v USA, prý donášela vysokým místům v Rusku To je špionka! Zajímavé FOTO mladé Rusky, kterou zadrželi v USA za „kamarádění“ s politiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp