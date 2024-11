Spirála smrti, Evropa vymírá. A peníze to nespraví

„Evropa vymírá. Porodnost rychle klesá. Vládní pobídky nefungují. Do roku 2100 přijde Evropa o 117 milionů lidí,“ uvádí Lehmann na sociální síti X.

Zde sdílí graf statistického úřadu EU, který ukazuje, že počet obyvatel Evropské unie již druhým rokem klesá. Zatímco populace v EU dříve dlouhodobě rostla, v posledních letech se tempo růstu zpomalilo. V roce 2022 měla EU přibližně 446,8 milionu obyvatel, zatímco v roce 2021 to bylo 447 milionu obyvatel, uvedl Eurostat.

Demografické údaje ukazují významné rozdíly v počtu narozených dětí mezi jednotlivými regiony světa. „V Africe v průměru připadá 4,3 narozených dětí na jednu ženu, na Blízkém východě je to 2,8 dětí na jednu ženu, ve Spojených státech, kde řeší podobný problém jako v EU, průměrný počet dětí na jednu ženu je zde 1,7. Průměr EU (1,5 dítěte na ženu) je mnohem nižší než 2,1 dítěte potřebných pro stabilitu populace, dodává Lehmann.

Nízká porodnost je především v jižní Evropě, která se stala místem, kde se krize projevuje. „V čele poklesu je Španělsko s pouhými 1,19 dítěte na ženu, následuje Itálie s 1,24 a Portugalsko s 1,28. Počet živě narozených dětí v EU právě dosáhl rekordního minima,“ upozorňuje německý podnikatel.

Dokonce i Francie, která je často uváděna jako úspěšný evropský demografický příklad, zůstává s hodnotou 1,83 pod mírou reprodukce, a to navzdory rozsáhlým programům podpory rodin. To naznačuje hlubší problém, který samotné peníze nevyřeší.

Co je tedy skutečnou příčinou tohoto poklesu? Lehmann hovoří o ekonomické pasti. Odkazuje na slova jednoho z poslanců Evropského parlamentu, který v krátkém videu upozorňuje, že poprvé v historii Evropské unie se počet jejích obyvatel začíná snižovat. To způsobí obrovský problém v ekonomice, protože bude méně mladých lidí pracovat pro mnoho starších lidí pobírajících důchody. Bude také větší tlak v systému zdravotní péče a může dojít k poklesu inovací, takže by se celá společnost mohla zhroutit, problém je velmi velký, ale podle něj ho europarlament ignoruje.

Evropané se ocitají ve složité situaci, která jim znemožňuje založení rodiny: Růst cen bydlení až o 120 % od roku 2020 způsobil, že věk při koupi prvního bydlení dosahuje 34 let, což opět oddaluje stabilitu potřebnou pro rodinný život. Navíc vysoké zadlužení studentů a nutnost dvou příjmů k pokrytí základních nákladů na život zvyšují nejistotu mladých lidí, poukazuje dále Lehmann.

Evropa prošla nejdramatičtějším hodnotovým posunem ve své historii. Od roku 1990 se počet sňatků snížil o 40 %. Průměrný věk rodičů u prvního dítěte je 31 let. Každá čtvrtá žena se rozhodla zůstat bezdětná. Vliv náboženství je na historickém minimu,“ přibližuje na dalším grafu německý podnikatel.

„Tato kombinace ekonomického tlaku a sociálních změn vytvořila demografickou spirálu smrti. Mladí Evropané odkládají založení rodiny stále později – často až do doby, kdy je příliš pozdě.

Některé evropské vlády to vzaly vážně na vědomí. Například Maďarsko spustilo nejagresivnější pobídky na kontinentu: Doživotní osvobození od daně pro matky s více než 4 dětmi. Vyšší porodnost také podpořit bezplatnou léčbou IVF, tedy procesem umělého oplodnění, dále také spustilo pobídky na příspěvky na bydlení nebo odpuštění půjček na dítě.

Velké prostředky investovalo také Německo. „Čtrnáct měsíců placené dovolené. 219 eur měsíčně na dítě. Bezplatná péče o děti. Výrazné daňové úlevy,“ vyjmenovává Lehmann.

Polská vláda zavedla prorodinný program 500+. Polské rodiny tak mohou získat 500 zlotých měsíčně na každé dítě do osmnácti let. Polsko chce navíc do budoucna reformovat penzijní systém, kde by výše důchodu závisela na počtu vychovaných dětí. Nízká porodnost ale reformu komplikuje. A program, který byl zaveden v roce 2016 nenaplňuje stále vládní očekávání.

Přestože se na tyto programy vynakládají miliardy, porodnost stále klesá. A to i v zemích s nejštědřejšími dávkami.

Lehmann se domnívá, že je to proto, že léčí spíše symptomy než příčiny. Jádro problémů je mnohem hlubší: Kariérní struktury neslučitelné s rodinným životem. Trhy s bydlením vytvořené pro bezdětné. Sociální atomizace a ztráta společenství. Úzkost o budoucnost v souvislosti s životním prostředím. Změněná očekávání ohledně života a jeho smyslu,“ vyjmenovává některé z hlavních příčin problému.

Podle oficiálních dat a údajů je patrné, že do roku 2050 bude každý třetí Evropan starší 65 let, počet pracujících se sníží o 35 milionů a důchodové systémy dosáhnou bodu zlomu. Vznikne tak začarovaný, nikdy nekončící kruh. Méně pracovníků bude znamenat menší ekonomický výkon, menší produkce znamená méně prostředků na sociální programy a méně programů urychluje úbytek obyvatelstva.

Matematika začne být děsivá, jakmile si skutečně uvědomíte, co to znamená pro budoucnost evropských společností. „Každé 1 % poklesu populace způsobí ~2% pokles HDP. Každý důchodce potřebuje 2,5 pracovníka na financování důchodů. Do roku 2050 to vychází pouze 1,5 pracovníka na jednoho důchodce,“ poukazuje Lehmann.

Podle prognóz OSN by do roku 2100 mělo v Evropě ubýt 117 milionů lidí.

„Nejde jen o demografické změny. Je to demografický kolaps. I kdyby se porodnost zítra náhle zvýšila, úbytek obyvatelstva bude v důsledku demografické dynamiky pokračovat po desetiletí,“ uvádí Lehmann.

Také miliardář Elon Musk nepřetržitě bije na poplach. Tento populační kolaps považuje za „největší hrozbu pro civilizaci“. Je to jednoduché: Pokud se nebudeme více rozmnožovat, vymřeme.

Jestli Evropa dokáže zvládnout svůj úpadek bez společenského kolapsu, se dozvíme v příštích 30 letech. „V tuto chvíli však demografická zima v Evropě nevykazuje žádné známky tání. Hodiny tikají...“ uzavírá Ole Lehmann.

