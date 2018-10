Spisovatel Zábranský velmi rozčílí své kolegy: Zeman chtěl být sjednotitelem jako Masaryk. Co se z něj stalo, to způsobili i jeho kritici

Spisovatel David Zábranský byl hostem rozhovoru Reflex.cz. Podle něj chtěl být prezident Miloš Zeman novým Masarykem – sjednotitelem. „Za to, co se z něj stalo, můžou jeho kritici,“ míní.

„Neuškodilo by nám trochu klidu. Facebook národu nepomáhá. To, co tam vidím, mě netěší,“ řekl úvodem Zábranský, jenž napsal nyní novou hru Konzervativec. Předchozí hra byla podle některých kritiků vnímána jako obrana prezidenta Miloše Zemana.

„Začíná toho být hodně, ale chybí tomu dramaturgie,“ řekl nyní k chování prezidenta Miloše Zemana. „Myslím si, že ten jeho vývoj už není podle mě ono. Provokace za provokacemi už neplní svoji roli,“ dodal Zábranský. „Společnost je ve složité situaci,“ zmínil rovněž.

Video najdete ZDE.

Nelíbí se mu ale například prezidentův boj proti ekonomickým magnátům a navážení se do Respektu a do podnikatele Zdeňka Bakaly. „Past je to, že je to jeho poslední období, takže on se už nemusí měnit,“ sdělil. A k tomu se rozhovořil i o vyznamenaných, které hlava státu u příležitosti 28. října 2018 vyznamená. Nelíbí se mu všichni, ale jak dodává, ti, kteří by si to zasloužili, by zřejmě na Hrad nepřišli.

Prezident chtěl být podle Zábranského prezidentem – sjednotitelem. „Chtěl být pokračovatelem Masaryka,“ dodal Zábranský. „Za to, co se z prezidenta stalo, můžou přitom jeho samotní kritici. Jde o boj elit s neelitou. Ty vrstvy jsou si tak strašně blízké, že do sebe musí kopat,“ řekl Zábranský a rozhovořil se o pohrdání a o tom, že příkopy v současné společnosti jsou nezasypatelné.

Závěrem se pak Zábranský věnuje zahraničním otázkám, například Visegrádské skupině. Reakce zemí V4 na migraci byla podle něj pro všechny požehnání.

Psali jsme: Babiš na historickém maximu, ODS ztratila téměř 17 procent svých voličů. Data STEMu jsou naprosto nečekaná Okamura (SPD): Buďme čeští a moravští vlastenci v činech, v každodenním životě SŽDC: Oprava Posázavského Pacifiku mezi Ledečkem a Zručí nad Sázavou Hradec Králové: Víkendové události připomenou sté výročí vzniku republiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef