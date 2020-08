Spisovatelka a feministka Nesvadbová: Poslední vlna bílého muže

reklama

Nesvadbová se v rozhovoru vyjádřila také k otázce, co ženy neustále zas a znova vhání do vztahu s ženatými muži. Může v tom být i nějaký druh touhy po ponížení, po sebedestrukci? "A co do toho vhání muže? „Ono, si myslím, že se často stane, že se muž zamiluje do vdané ženy a pak je z toho ex post nešťastný," poznamenala mimo jiné k tématu svých knih Nesvadbová. Inspiruje se totiž skutečnými příběhy.

Podle jejích slov do těchto vztahů může ženy vhánět láska. „Třeba prostě to nemusí být... Asi nikdo nejde do vztahu s tím, do jakéhokoliv, to můžete mít přece vztah s alkoholikem, můžete mít vztah s někým, kdo je úplně jako nejideálnější muž na světě, a stejně to nemusí fungovat, a nikdy nikdo přece nejde do vztahu na začátku s tím, že se chce přizabít," podotkla. Pokud do toho vztahu někdo takhle jde, je to podle jejích slov zvláštní způsob masochismu. Zároveň dodala, že žena si může takový vztah zakázat; může si takový vztah zakázat i muž, stejně jako jíst čokoládu a pít kafe, ale nedá se to takhle naprogramovat.

„Myslím si, že lidé se nezamilovávají a nepropadávají vztahům, třeba i vztahům deziluzorním, nebo vztahům, které můžou někomu ublížit, záměrně. Myslím si, že právě kouzlo lásky a kouzlo prostě blízkosti je v tom, že ani nevíme, jak vznikne,“ dodala.

Následně pak Nesvadbová hovořila o tom, co se podle ní nyní ze světa vytrácí.

„Byla bych ta poslední, kdo by kritizoval,“ sdělila Nesvadbová, která se nyní v rámci psaní další knihy setkává s muži-lékaři, kterým je přes 50 let. „A já vůbec neříkám, že s nimi nějak extrémně souhlasím, protože jenom to, že tvrdím, že jsem feministkou, tak mám pocit, že to je v České republice takřka nadávka. Málokdo to vnímá jako rovnoprávnost, rovné příležitosti. Být feministkou má skutečně pejorativní charakter, to slovo. Nicméně když se bavím s těmito velice vzdělanými muži, tak ten jejich svět řád má. Oni vlastně odsuzují zálibu v jiném pohlaví, ať je to zaměstnaná žena, ať je to prostě hledání nějaké víry. Ale ať je to třeba i příliv uprchlíků. Skrz tu generaci těch 55+ jde taková... Podle mě je to poslední vlna bílého muže,“ sdělila Nesvadbová.

A sklouzlo se i k víře, kdy podle jejích slov je jakákoliv víra pro svět jednotlivce přínosná. „A dává vám nějaké jasné paradigma, odkud kam lze jít,“ uvedla.

