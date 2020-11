Spisovatelka napsala politikům: Po*rali jste to. Nemám chuť vám platit daně

Novinářka a spisovatelka Markéta Lukášková na Facebooku zostra útočí na současnou vládu Andreje Babiše, která podle ní naprosto nezvládá řešení koronavirové krize. „Propásli jste to, nebyli jste připravený a odneseme to my všichni, a ty vaše zbrklý nařízení a přerozdělování peněz pak nejen my, ale i naše děti. Můžete za to vy a pouze vy. Pos*ali jste to a já nemám už ani minimální chuť tomuhle vámi řízenýmu systému platit daně, odvody, dodržovat pravidla,“ ulevila si Lukášková.

Lukášková na Facebooku od plic vynadala vládě zejména za letní podcenění situace a popsala, jak se v poslední době cítí. „Ahoj, česká vládo, poslanci a senátoři,“ spustila s tím, že ještě na jaře všechen zmatek tolerovala a vládu omlouvala. „Na konci února jsem si udělala masérský papíry, docela ke mně začali chodit lidi, pak jste mi zavřeli masérnu i gym, a nakonec jste doma zavřeli i mě. Tehdy jsem si říkala, v pohodě, nebudu fňukat, mám přece ještě psaní a knížky a nevadí, že jste mi zavřeli i knihkupectví, on-line prodej byl nakonec větší než o Vánocích,“ píše Lukášková.

„Dostala jsem od vás i kompenzační bonus, sdílela jsem mezi svý followery, že maj nosit roušky, nedržkovala jsem, všechno jsem tak nějak s jakousi pokorou přijímala, hlavně že my doma jsme ok, že moji blízcí jsou ok, nic strašnýho se nám neděje, prachy sú. Dokonce jsem vás hájila! Kolikrát jsem opakovala, že celá ta situace je pro všechny, i pro vás, úplně nová, že fuckupy se holt dít budou, snažila jsem se vší silou oprostit od toho, že jsem volila jiný lidi, jiný strany, než vládnou, snažila jsem se to brát tak nějak nadstranicky. Jde přece o zdraví a za tuhle mrdku nikdo nemůžem,“ pokračovala s jadrným slovníkem Lukášková a dodává, že potud bylo pro ni všechno v zásadě přijatelné.

Pak ale přišla druhá vlna covidu a podle Lukáškové se naplno projevila vládní neschopnost a nepřipravenost. „Pamatuju svoje zděšení, ten moment uvědomění, takovej tlak na hrudi, leknutí a strach, když jsem viděla, jak vůbec nevíte, co máte dělat. Jak se od jara nic nikam neposunulo. Jak jste zoufalý a střílíte náhodně,“ spustila Lukášková a přidala příklady svých zničených přátel.

„Koukala jsem, jak moje kamarádky a kamarádi s dětma padaj na hubu, protože školou povinný děti doma plus rodiče na home officu v malým bytě celý dny, to je na střelu do hlavy. Jak známí zavíraj hospodu, prosí lidi okolo, aby si u nich objednali rozvoz, aby nějak přežili. Jak mi zas zavíráte knihkupectví, kde se za den otočí zhruba stejně lidí jako v jedný frontě v supermarketu, jak mi zavíráte gym a masérnu, ačkoliv to jsou místa, kam lidi chodí relaxovat a posilovat imunitu. Jak lidi okolo mě choděj dobrovolničit do nemocnic, protože je to všechno tak v píči, že jste od jara nezvládli nijak navýšit kapacity personálu, regulérně necháváte zdravotníky na pospas osudu a lidi, co maj rodiny a svoji jinou práci, vám zachraňujou prdel tím, že maj v sobě asi tak o 200 procent víc empatie než vy,“ udeřila novinářka, jejíž emocionální příspěvek však ještě zdaleka nebyl u konce.

Vláda podle ní s lidmi jedná jako se stádem ustrašených ovcí, když již opatření sděluje s malým předstihem a bez rozmyslu. Lidé podle ní nikdy dopředu nevědí, kdy se vrátí děti do škol nebo kdy se živnostníkům otevřou jejich provozovny.

„Všichni okolo mě jsou frustrovaný, unavený, když už se smějou, tak hystericky skrze slzy tomu, že se každej den ukazuje, že dno má ještě sklep. A vy si v klídečku odhlasujete daňovej balík reforem a z toho půlku vlastně omylem, předseda vlády je na normální dotaz poslankyni schopnej odpovědět, že je nechutná a má radost, že se umírá, a nakonec, asi abyste nemuseli vyplácet další kompenzace, vyhlásíte, že kultura se může rozjet, jen bez diváků,“ nechápe Lukášková s tím, že po tomhle prohlášení vlády jí „zoufalstvím vhrkly slzy do očí.“

„Váš amatérismus, ignorance a totální nekoncepčnost dospěly vrcholu, aspoň v mejch očích, a nedokážu pochopit, jak to že vám to vlastně pořád všichni tak nějak tiše tolerujeme. Ten váš slavnej systém PES tu měl bejt v březnu, a když tu nebyl v březnu, měl tu bejt v září, a když se tak rádi porovnáváte se zeměma okolo, tam všude byl mnohem dřív než tady,“ upozorňuje navíc novinářka, že nový systém ministra Blatného (za ANO) přišel pozdě.

Lukášková opakuje, že vláda nebyla připravená, což odnášejí všichni občané země, a následná vládní nařízení a přerozdělování peněz bude způsobovat bolest hlavy i budoucí generaci. „Můžete za to vy a pouze vy. Za to, že lidi nedodržujou opatření, protože k vám nemaj důvěru. Za to, že se to tu v létě rozvolnilo. Za to, že lidi krachujou, jsou bez úspor a bez vidiny něčeho dobrýho, co je čeká. Posrali jste to a já nemám už ani minimální chuť tomuhle vámi řízenýmu systému platit daně, odvody, dodržovat pravidla a táhnout za jeden provaz,“ dodala Lukášková na závěr.

