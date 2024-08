Spojení ANO, SPD a další opozice: Spory přímo před kamerou

V senátních volbách se objevila první spolupráce Motoristů a hnutí ANO, přičemž není vyloučena hlubší spolupráce mezi oběma subjekty pro parlamentní volby příští rok. Tuto spolupráci podpořil i bývalý prezident Václav Klaus, který přitom dříve podporoval Trikoloru. Ta pro senátní volby spojila síly s SPD. Právě na roztříštěnost pravicového politického spektra si postěžoval Petr Štěpánek.

„Já se na tu fragmentaci politického spektra, kde se nachází Trikolora, dívám se smutkem. Je to stále stejná množina lidí, třeba pan Macinka byl v Trikoloře a víceméně usilujeme o stejného voliče a když dochází k tomuto přetahování, ničemu dobrému to nepomůže. Ta dohoda by měla být na téhle straně politického spektra daleko širší, protože dosud se ukázalo, že ani ANO, SPD nebo Trikolora, ty senátní volby nějak neumí. Jedině společnou dohodou bychom mohli v Senátu přečíslit zástupce pětikoalice, kteří tuto republiku směrují jinam, než bychom si představovali my,“ uvedl Štěpánek, který prý kývl na kandidaturu do Senátu jen proto, že v jeho obvodu nikoho nenasadilo hnutí ANO.

„Já jsem s tím teda souhlasil a ihned jsem se sešel s Andrejem Babišem, kde jsme si o tom povídali a já jsem navrhoval různé varianty, jak bychom mohli ty síly spojit. Jenže nakonec to spadlo na Jana Richtera, který pro ANO řeší senátní volby a s ním už jsme se i přes moji snahu nesešli ani si nezavolali, proběhlo jen několik sms zpráv. A já zase nejsem člověk, který by se nějak extra vnucoval, ale je to podle mě škoda, ta spolupráce by měla být širší,“ prohlásil Štěpánek směrem k Juchelkovi.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ty problémy, proč se ty pravicové strany jako SPD, Trikolora, Motoristé, Svobodní nebo ANO nedokážou spojit, jsou podle Štěpánka čistě osobnostní. „Bohužel člověk musí mít vůli tohle překonat, překousnout. Když se chcete stýkat jen s kamarády, tak jeďte na dovolenou, v politice se nestýkáme jen s přáteli, tam to funguje jinak a měli bychom to umět překonat a ne jako Macinka, který veřejně u Xavera prohlásí, že jsem bezcharakterní hovado. Jde nám o stejnou nebo podobnou věc a tohle je špatně,“ uzavřel Štěpánek a připomněl, že SPD i Trikolora podpořily Andreje Babiše před 2. kolem prezidentských voleb.

Juchelka tvrdí, že žádná spolupráce například po parlamentních volbách není vyloučená a vše se bude odvíjet od hlasů voličů a následného vyjednávání. Současná kampaň SPD se mu ale prý velmi nelíbí. „Já teď mám popravdě velký problém s tou kampaní SPD, která se mi zdá i vizuálně velmi ošklivá. Chápu, že marketingově může fungovat, protože o tom všichni hovoří a podávají se ta trestní oznámení, ale mně tady to vadí,“ uvedl Juchelka ke kontroverzní kampani SPD.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Štěpánek se ale bránil s tím, že je to velmi realistická věc. „Den co den slyšíme, jak někdo někoho podřízl v Británii, Francii, Německu a jinde, to máme před tím strkat hlavu do písku? Vždyť to není žádná etnická nenávist, když tuto realitu zobrazíme v nějakém obrazu, vždyť to je varování, a to zejména před politiky, kteří to dopustili, to je varování před masovou migrací a před migračním paktem. To je varování, abychom proti tomu už něco udělali,“ burcoval Štěpánek.

Juchelka ale trval na tom, že taková kampaň jen cílí na ty nejnižší pudy s cílem nahnat politické body. „Samozřejmě migrace je obrovský problém, ale to neznamená, že bychom měli na těch nejnižších pudech využívat tuto situaci, abychom dosáhli něco ve volbách. Já tomu rozumím, je to skutečné riziko, jak je vidět v některých městech, která se potýkají s kriminalitou migrantů. Je to velký bezpečnostní problém a určitě celý migrační pakt byl podvod, já před tím nestrkám hlavu do písku a je to velká výzva pro Evropu, abychom našli řešení, ale nelíbí se mi tohle prvoplánové využití, které má dopomoci k nějakému výsledku ve volbách. Je to natolik velký problém, který bychom měli řešit systémově a ne emočně,“ vysvětlil své stanovisko Juchelka.