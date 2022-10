Společná evropská protivzdušná obrana? Zbrojař Hynek v ČT zkazil radost politikům

Patnáct evropských zemí hodlá společně pořídit systémy protivzdušné obrany. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek však v Interview ČT24 poukázal na určité nevýhody velmi zdlouhavého a složitého společného postupu. „Evropa už nemá tolik času. Měla by si uvědomit, že nelze jenom diskutovat, vyjednávat a docházet k nějakým politickým kompromisům,“ řekl. Naznačil, že ani protivzdušná obrana ČR není v příliš dobré kondici, natož aby mohla v tomto směru podpořit Ukrajinu.

reklama

Pondělní ostřelování Ukrajiny podnítilo světové lídry k dodávkám dalších systémů protivzdušné obrany.

Společný systém protivzdušné obrany je podle Hynka velmi složitá operace: „Tato operace bude dlouhodobá a nebude vůbec jednoduchá. Ale Evropa nemá zase tolik času na nějaká dlouhá vyjednávání. Zavést nový evropský systém je mnohem těžší, trvá to roky, než si jen pořídit nějakou izolovanou techniku. Trvá to roky, než se to spustí,“ řekl Hynek úvodem ke společné vzdušné obraně pro státy NATO.

Záznam celého rozhovoru najdete ZDE

„Už mám za sebou nějakou praxi a věřím pouze tomu, co už se stalo,“ naznačil, že zatím je společný postup a tzv. deštník pro Evropu stále jen politickou deklarací. „Evropa by si měla uvědomit, že nelze jenom diskutovat, vyjednávat a docházet k nějakým politickým kompromisům. Ale že je potřeba jednat. Ukrajinci byli pod palbou ve válce a za tři měsíce zvládli to, co předtím nezvládli za pět let,“ upozornil Hynek.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 3809 lidí

„Tohle je zlom války, teď se bojuje i o naši svobodu,“ poznamenala moderátorka Barbora Kroužková a zajímala se, jakou techniku může Západ v této klíčové fázi poslat Ukrajině. „Určitě v ostatních evropských zemích jsou systémy, které by byly využitelné. Některé systémy jsou již na Ukrajinu dodávány, ale musíme si uvědomit, že když se Ukrajincům dodá systém, který neumějí obsluhovat, musí je to naučit. A to jsou systémy, které nenaučíte za hodinu, týden, možná něco trochu za několik měsíců,“ upozornil Hynek.

Co teď podle Hynka Ukrajina potřebuje? „Vím, co potřebují, ale ne vše mohu říct. Z toho, co říct mohu, je neustálá poptávka po munici, po logistických a vyprošťovacích vozidlech,“ vyjmenoval základní věci, které dnes Ukrajinci potřebují s tím, že další obchody s Ukrajinou bude ČR uzavírat.

Psali jsme: Neposlouchali, teď jsou v šoku. Pravda o české armádě od Jiřího Hynka. Není příjemná Válka! Jiří Hynek varuje: Všechny země s hrůzou zjišťují, co nemají. Hlavně že EU vyřešila plastová brčka a třetí pohlaví! Excalibur Army A Tatra Trucks představily na veletrhu Eurosatory houfnici MORANA Hollan z Žít Brno na Primě: Proruský bizár je potřeba odmítnout. Putin vlezl na Ukrajinu, žádný Soros a spiknutí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama