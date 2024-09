Spolutvůrce Pirátů: Prázdný žvásty Ivana Bartoše, s nímž si všichni vytřeli

Ivan Bartoš se zlobí. Zlobí se na premiéra Petra Fialu (ODS), zlobí se na partnera z předvolební koalice Víta Rakušana (STAN) – a obecně má pocit, že se k němu současní koaliční partneři, především ODS, zachovali špatně.

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8919 lidí

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nedlouho předtím však připomněl, že pravidlo pro předvolební koaliční partnery platilo před třemi lety a že nikdo je nezrušil. „Zaznívalo na začátku ‚společně do vlády, společně do opozice‘ – uvidíme, jak toto teď funguje,“ zmínil Ivan Bartoš.

Marketér Jakub Horák, jenž v roce 2017 pirátům v čele s Bartošem pomohl do Sněmovny, se teď vymezil, že „totálně prázdný žvásty“. Muž s dredy, který v roce 2017 přivedl do poslaneckých lavic nejen sebe, ale i 21 dalších kolegů a kolegyň, by si teď podle Horáka měl raději „zahrát na oběť“.

„Totálně prázdný žvásty. Bartoš by měl vyzvat Rakušana k odchodu z vlády podle platné koaliční smlouvy mezi Pir a STAN, ten by to odmítl, Piráti by ho měli označit za podrazáka a odejít do opozice. S Ivanem si všichni vytřeli p*del a on místo toho, aby hrál oběť, což v týhle zemi vždycky nějaký bodíky přinese, tak žvaní a žvaní málem jako by ten odchod sám režíroval,“ kroutí nad Bartošem hlavou Horák.

Ale Bartoš trvá na tom, že je třeba v rámci koalice Pirátů a STAN „dotáhnout“ práci na předvolebních slibech.

„Co je pro Piráty naopak klíčové – jasně si říct, že máme se STAN nadále společný program, který je třeba za obě strany plnit. Je v něm mnoho zásadních věcí, které zlepší životy lidí, posunou naši zemi k lepšímu. A ty je třeba dotáhnout. Jde například o můj zákon o podpoře bydlení, na který se čekalo třicet let, rozjeté investice do výstavby dostupného bydlení, rozšíření předškolní péče, modernizace vzdělávání a mnohé další. Jen tak můžeme zabránit tomu, aby naši zemi ovládli oligarchové, komunisté a extremisté,“ sdělil Ivan Bartoš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky