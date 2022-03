Spor europoslanců o německých vojácích v ČR: Nežijete v realitě, už je desítky let po válce...

reklama

Možnost, že by němečtí vojáci z bojové skupiny NATO pro Slovensko působili v ČR, už neplatí, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) televizi CNN Prima News. Německo to prý nepožaduje.

Rozmístění nových bojových skupin v některých státech včetně Slovenska chystá Severoatlantická aliance pro zlepšení ochrany zemí nacházejících se v blízkosti Ukrajiny napadené Ruskem.

Podle Zdechovského by se nejednalo o nic neobvyklého, pokud by k nám vojáci z Německa v rámci skupiny NATO dorazili. „Je to běžná věc. Když jeden stát posiluje východní hranici, tak ten další stát zase posiluje bezpečnost,“ uvedl s tím, že i čeští vojáci se v Německu nacházejí velmi často.

Někoho však představa německých vojsk kvůli vzpomínce na nacistickou okupaci dodnes děsí. Zdechovský k těmto obavám poznamenal, že pokud by německé jednotky přesto měly v Česku působit, bylo by to jen dočasně.

Ivan David se proti těmto záměrům důrazně vymezil. „Německá strana asi sama uvážila, že by to v České republice působilo na lidi, kteří mají zbytky paměti. Určitě nejsem pro. Je to samozřejmě vždy ukázka toho, že země ztrácí suverenitu. Není náhodou, že pan Zdechovský použil slovo ‚dočasně‘. Na to jsme byli zvyklí a dočasnost trvala většinou velmi dlouho,“ reagoval David.

„Panu Davidovi bych doporučil, ať si přečte zprávu o extremismu. Najde tam totiž spoustu svých spolustraníků a také, kdo kolaboroval, kdo chodil na ruskou ambasádu,“ opřel se Zdechovský následně do Davida. „Strašení Německem je směšné. Pan David by si měl zamést před svým prahem,“ vypálil Zdechovský.

Vyvolávání obav z Německa je podle Zdechovského zbytečné. Europoslance Davida osočil, že říká věci, které prý dávno nejsou skutečností. „Nežijete v realitě, Německo je náš partner, už je ‚x‘ let po válce,“ rozčílil se lidovecký europoslanec.

Jeho slova ale člen SPD označil za lež, z níž obvinil i současnou vládu, jíž je KDU-ČSL součástí. „Jsou to lži a té lži se dopustil také předseda vlády, když tvrdil, že (zablokované dezinformační) weby byly placeny z Ruska. Ministerstvo vnitra (které zprávu o extremismu sestavuje) patří koalici, která se snaží potlačovat lživými argumenty opozici,“ konstatoval Ivan David.

