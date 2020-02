Sportem k lepší reprezentaci. Hnilička vysvětloval v rozhlase, jak bude fungovat sportovní agentura

reklama

Minulý týden Hnilička představil složení Národní sportovní rady, která má čítat 27 lidí. Tato skupina bude fungovat jako poradní orgán předsedy agentury, upřesnil poslanec hnutí ANO. „Rozhodovat budu já jako předseda, nicméně lidi, které jsem si tam zvolil, jsou lidé, se kterými dva roky intenzivně spolupracuji jak na tvorbě zákona, tak na nové obrodě sportu u nás,“ upřesnil.

Členové tohoto poradního ogánu jsou podle jeho slov lidé, které sport zajímá a chtějí mu pomoci. „Každý si tam bojuje za to své, ale je důležité najít shodu na tom, jak by měl být sport u nás financován, jaká by měla být zavedena pravidla, kontrola, tak aby sport mohl vzkvétat,“ pokračoval Hnilička v představování Národní sportovní agentury.

„Všichni si dobře uvědomujeme, v jakém stavu jsou dnes naše děti. Je důležité udělat něco pro to, aby v takovém stavu už dále nebyly, potažmo by z toho pak mohla těžit i reprezentace,“ říká Hnilička.

Při pohledu na složení Národní sportovní rady však zde mají své zástupce pouze některé sportovní svazy. Vůbec zde není například zástupce svazu lyžařů, nebo Českého tenisového svazu. „Novým šéfem svazu lyžařů byl nedávno zvolen Lukáš Heřmanský, komunikuji s ním velmi intenzivně,“ řekl Hnilička s tím, že tam nemůže být úplně každý.

Odmítl, že by mohlo dojít k tomu, že ty svazy, které mají v Národní radě své zastoupení, budou ve výhodě. „V žádném případě. Lidé, kteří tam jsou, nikdy nezmiňovali své svazy, ale vždy jsme se bavili o rozdělení sportu jako takovém. Jak o kolektivních, tak individuálních sportech, jak olympijských, tak i neolympijských,“ uvedl Hnilička s tím, že cílem je narovnat systém financování sportů.

V radě je i bývalá lyžařka Kateřina Neumannová, která byla šéfkou organizačního výboru mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009, po šampionátu zůstaly dluhy, o které se stále vedou soudní spory. To ji podle Hniličky však nediskvalifikuje z toho, aby byla v Národní sportovní radě, která má řešit financování českého sportu. „Pro mě je Katka sportovní legenda. Co se jí stalo po konci kariéry, kdy se snažila aktivně pracovat ve sportu, je nešťastné, proto tam není za oblast sportovní ekonomiky, ale čistě za metodickou oblast. Problém v tom nevidím,“ sdělil Hnilička.

V Národní sportovní radě je také osm aktivních politiků, z toho čtyři včetně Hniličky jsou buď z hnutí ANO, nebo za hnutí ANO, najde se zde i jeden poslanec ČSSD a jeden poslanec KSČM. Ze stran sněmovní opozice je tam jediný člověk. Hnilička proto vysvětlil, proč jinak opoziční politiky zcela vynechal. Vyvrátil, že by šlo o pomstu za to, že opozice v Parlamentu nechtěla, aby jeho úřad vznikl. „Jde o poslance z podvýboru pro sport se kterými jsem na zákoně spolupracoval, jednak lidi od sportu. Chtěl jsem tam mít lidi, kteří se podíleli na tom procesu,“ upřesnil Hnilička.

Poradní orgán se bude navíc řídit statutem, kde je jedno roční období. „Může se tak každý rok aktualizovat,“ připustil, že by se opoziční politici mohli do tohoto poradního orgánu dostat.

Národní sportovní rada vznikla oficiálně v srpnu 2019, peníze má začít rozdělovat až od příštího roku. Její předseda popsal, že nyní se zabývá upravováním systémů, které nebyly na Ministerstvu školství tak funkční, jak si představovali, co se týká IT agendy rejstříku. „Cílem agentury je, abychom přesně věděli, kolik je u nás sportovců,“ zmínil záměr zpřehlednit sportovní prostředí.

„Dnes máme odhadem 1 300 000 sportovců. Mám ale podezření, že zde můžou být černé duše. Je zde obtížná kontrola nad počtem sportovců v daném klubu,“ podotkl s tím, že pokud někde nějaké dítě sjede jednou kopec, tak nemusí být nutně členem lyžařského svazu. „Budeme se snažit, abychom měli jen aktivní a aktuální členy v databázi rejstříku,“ doplnil.

Od příštího roku, kdy začnou peníze rozdělovat, by prý nemělo dojít k zásadním změnám, aby se dalo hovořit o revoluci. „Bude to evoluce, revoluce rozhodně ne... chceme vypsat peníze v co nejméně byrokratickém systému. Potřebujeme, aby kluby spolupracovaly, oplátkou za to bude systém, kde se jednoduše zaregistrují do rejstříku a budou moct obdržet dotace v prvních třech měsících. To je náš cíl, dostat peníze mezi malé kluby včas,“ uzavřel předseda Národní sportovní rady Hnilička.

