Všechno na dluh. Nenažraný Brusel. Okamura nenechal nit suchou

Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie kvůli vašemu protiimigračnímu plakátu v pondělí na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 zaslali návrh na podání obžaloby pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod na vaši osobu a hnutí SPD. Co na to říci?

Jde o snahu premiéra Fialy a ministra vnitra Rakušana o kriminalizaci opozice za protiimigrační plakát, protože se Fialova vláda snaží zmanipulovat volby ve svůj prospěch, aby se za každou cenu udrželi u moci. My ale budeme nadále upozorňovat na rizika masové imigrace z muslimských a afrických zemí a kriminalitu imigrantů. To, na co upozorňujeme, není podněcování k nenávisti a omezování něčích práv, ale poukazování na fakta.

Prozradíte nám, z jakých faktů tedy vycházíte?

Fiala s Rakušanem podepsali Migrační pakt EU, na základě kterého k nám mají být od příštího roku přerozdělovaní afričtí a islámští migranti. To je fakt. A pakliže bude SPD po volbách ve vládě, tak migrační pakt odmítneme. Zároveň je faktem, že na základě Migračního paktu EU budou imigrovat do Evropy pouze afričtí a islámští imigranti. Takže o nějakém rasismu na plakátu nemůže být řeč.

A faktem je i to, že tito imigranti páchají každodenně a ve velkém závažnou kriminalitu včetně pobodání. Je to v západní Evropě doslova na denním pořádku. A SPD to u nás nechce a nebudeme před tímto nebezpečím zavírat oči. Proti migračnímu paktu hlasovaly Polsko i Maďarsko. Ale Fiala s Rakušanem takovou migraci podporují. My v SPD to odmítáme. A zároveň prosazujeme svobodu slova bez cenzury.

Pouze se znovu potvrdilo, že je Ukrajina zkorumpovaná země a součástí systému je i prezident Zelenskyj. I proto SPD prosazuje ukončení jakéhokoli financování Ukrajinců a Ukrajiny. A pojďme zprávu zasadit do celkového kontextu současné situace. Maďarský premiér Viktor Orbán v rádiu Kossuth uvedl, že 25 % celého nového rozpočtu EU má ve formě darů putovat na Ukrajinu. Ukrajina by v letech 2028–2035 měla z EU dostat celkem 400 miliard eur (10 bilionů korun). Zároveň ukrajinská vláda na jeden rok vyhlásila moratorium na vyšetřování veškeré nové korupce a ukončení vyšetřování velké části vyšetřovaných korupčních kauz. A současně bylo rozhodnuto, že ukrajinské korupčníky je možné vyšetřovat pouze na zvláštní povolení několika nejvyšších ukrajinských prokurátorů.

Když si to všechno dáme dohromady, tak se zkorumpovaný ukrajinský režim příkladně chystal na nový přítok peněz z kapes našich občanů, aby je mohli opět rozkrást. A lidé už mají dost i chování některých Ukrajinců v naší zemi.

Teď myslíte jaké chování?

Agresivita, arogance a obtěžování jsou na denním pořádku. Například v Tachově vyrukoval nadávkami a výhrůžkami na hlídku městské policie ukrajinský řidič, který spáchal dopravní přestupek. Strážníci zastavili cizince v luxusním vozidle Lexus na třídě Míru u úřadu práce. Ukrajinec vyhrožoval českému strážníkovi, že si půjde sednout do vězení a že si bude stěžovat na české strážníky u prezidenta. Někteří Ukrajinci mají kvůli Fialově vládě pocit, že si u nás můžou dovolit všechno a že jsou víc než Češi.

Pokud jde o Ukrajinu, řeší se dnes i nová obchodní dohoda s EU. Pět zemí z našeho regionu s ní není spokojeno, protože zachovává vstup ukrajinských zemědělských a potravinářských výrobků na evropský trh bez cel, zavedený v roce 2022. Česká vláda se nepřidala, podle vás měla?

Fialova „ukrajinská“ vláda se opět ukázala v nejhorším světle. Místo aby hájili zdraví českých občanů před dovozem nekvalitních potravin, tak podpořili Ukrajinu. Zatímco Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko se postavily proti. Odmítáme, aby k nám Ukrajina za pro ni výhodnějších podmínek dovážela své potenciálně škodlivé produkty. Hájíme zájmy naší země, a ne Ukrajiny! Na Ukrajině nejsou tak přísné předpisy ohledně kvality a dovozem bez cel získávají ukrajinští výrobci výhodu proti místním producentům. Již v minulosti se ukázaly problémy například s kuřecím masem či obilím z Ukrajiny. Odmítáme výhody pro Ukrajince na úkor českých firem a občanů! Bohužel Fialova vláda hájí zájmy Kyjeva, a ne naší země a českých občanů, a tak výhody pro Ukrajinu a Ukrajince podporuje.

Pokud jde o vztah Fialovy vlády k partnerům z regionu, tento týden premiér jel do Berlína za kancléřem Merzem, odkud uvedl, že za současné situace je správné, že se nescházejí premiéři Visegrádské skupiny. Jak se na spolupráci v regionu díváte vy?

Fiala s Rakušanem dlouhodobě dělají servilní politiku podle pokynů z Berlína a Bruselu a záměrně proto rozbíjejí naši spolupráci s bratrským Slovenskem a dalšími, nám blízkými středoevropskými státy. Vedení EU a Německu se spolupráce v rámci V4 nehodí, protože je bariérou proti diktátu Bruselu a Berlína a proti islamizaci. SPD naopak prosazuje co nejužší spolupráci zemí Visegrádu případně rozšířenou o další země typu Slovinska, Chorvatska či Rakouska.

V Evropské unii se chystá nový rozpočet na roky 2028–2034 a komise Ursuly von der Leyenové chce výrazně navýšit objem prostředků, které bude rozdělovat. Ze současného 1,2 bilionu eur se má navýšit na dva biliony, tedy asi padesát bilionů korun. Je podle vás správně, že Unie bude nakládat s takovým balíkem?

A dodejme, že opět všechno na dluh. Ukazuje to naprostou aroganci, nestoudnost a nenažranost Bruselu. Vadí nám, že EU chce zavést pro občany a firmy nové, vyšší daně a poplatky (například zdražit vytápění domácností a benzín), a také obrovské navýšení částky, které by museli platit v důsledku občané evropských států, a vadí nám i fakt, že obrovské peníze, stovky miliard eur, mají opět směřovat na Ukrajinu. A Brusel rovněž podmiňuje platbu eurodotací „respektem k právnímu státu“, což není nic jiného, že ten, kdo hájí svou suverenitu proti diktátu Bruselu, masové imigraci a propagaci genderismu, je Evropskou unií trestán. Novým návrhem rozpočtu jsou též významně poškozeni čeští zemědělci, kterým se výrazně sníží platby. Čili to bude znamenat další zdražení potravin. Prostě všechno špatně.

Od roku 2027 má začít fungovat nový systém emisních povolenek pro domácnosti (tzv. ETS 2), který podpořila Fialova vláda. Na obavy, o kolik to lidem zdraží život, reagoval lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík ujišťováním, že to rodinám jednu megawatthodinu plynu zdraží jen o 200 korun…

To je samozřejmě nesmysl a bude to mnohem více. Například ekonom Lukáš Kovanda spočítal, že nové emisní povolenky EU, které schválila a podpořila v Bruselu Fialova vláda, zdraží běžné české domácnosti život o 83 000 korun ročně a benzín bude stát 52 korun za litr. To je náklad plnění programu Fit for 55 ještě před rokem 2030. Vytápění může zdražit o desítky procent. To je pro nás naprosto likvidační.

A Brusel s podporou Fialovy vlády místo rozumu nabízí ještě větší zpřísňování Green Dealu. Chce ještě zpřísnit a rozšířit již nyní platné emisních povolenky ETS1. Jsou to úplni magoři odtržení od reality. Nejde jen o tyto obrovské daně, ale že špatně řízené obnovitelné zdroje budou přinášet mnohem více častějších blackoutů. Že za blackoutem byly obnovitelné zdroje, říká v rozhovoru i přední energetik profesor František Hrdlička. Souvislost blackoutu s energií z obnovitelných zdrojů z Německa potvrdil i ředitel strategie brněnského EGU Michal Macenauer. My naprosto odmítáme Green Deal, emisní povolenky a celé toto klimatické šílenství. Lidé už na to nemají peníze. SPD chce lidem životní náklady zlevňovat, nikoli zdražovat.

A mezi výsledky Fialovy vlády vidíme, že výrazně přibývá Čechů, kteří nezvládají splácet dluhy. Koncem letošního března se zvýšil objem nesplácených úvěrů meziročně o čtrnáct procent, tedy o 4,14 miliardy korun. Přesáhl tak 34 miliard. A Fialova vláda zvýšila zadlužení našeho státu o více než bilion korun, a přispěla tím k rekordnímu zdražování. A vrcholem arogance Fialovy vlády je, že podle aktuálních výpočtů ČTK by platy politiků na základě změny zákona o platech ústavních činitelů, kterou prosadila vládní koalice Petra Fialy, mohly příští rok vzrůst o pět procent. Předsedové vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu by tak pobírali více než 300 000 korun měsíčně, a prezident dokonce 383 200 korun měsíčně (o 18 200 korun více než letos). To odmítáme a prosazuje zamrazení platů politiků.

A co dalšího tedy zamýšlíte změnit, aby se lidem tolik neprodražoval život?

Z mého pohledu bude úkolem příští české vlády, na které se chce hnutí SPD přímo podílet, v první řadě snížení ceny energií a potravin, zajištění dostupného bydlení a zdravotní péče, zvýšení důchodů a revize všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR. To je program SPD. Provedeme komplexní audit činností a výdajů státu, na jehož základě poté budeme postupovat při tvorbě státního rozpočtu. Odmítneme opatření Green Dealu, který vše zdražuje. Nechceme zvyšovat daně českým občanům ani českým firmám, ale chceme odpovědné státní hospodaření.