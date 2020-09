Sprostá Bára Basiková o covidu? Dohání ji její minulost

reklama

Jak jsme již psali, zpěvačka Bára Basiková vystoupila tvrdě a sprostě proti hysterii okolo koronaviru. „At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do prdele, do prdele, do prdele!“ vzkázala a připomenula, že jinými nemocemi lékaři takto nestraší. Anketa Byl Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 1176 lidí

A na závěr dodala: „V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve, a já si tajně přeju, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci covid!“

Její volání neuniklo pozornosti médií, ani různých komentátorů. „Janek Ledecký, Lucie Bílá, Bára Basiková... A co třeba pes Simony Krainové? Ten žádný fundovaný názor na nebezpečnost covidu-19 nemá?“ ironizoval editor serveru DigiZone.cz Filip Rožánek.

Také psycholožka a spisovatelka Lenka Šnajdrová neměla o výkřiku Basikové valné mínění. „Srovnávání covidu s leukémií, rakovinou a plicními chorobami je na přesdržku! Lidi, co to tvrdí, se buď chtějí zviditelnit, nebo nevidí za roh, nebo nechápu, proč to dělají... Ono to sice krásně zní, krásně se s tím souzní, ale je to nesmysl. Porovnává se neporovnatelné,“ tvrdí.

Dodává, že rakovinu si člověk nevymění v tramvaji a že na chřipku existuje očkování. „Dokud nebudeme mít vakcínu na covid, nelze říci, ať se chrání jen staří, nemocní a vystrašení, chránit se do určité míry musí všichni! Nejme uzavřený svět, nemůžeme úplně uzavřít hranice, nemůžeme úplně izolovat seniory a životně důležité profese v nějaké rezervaci,“ míní Šnajdrová. Podle ní nikdo neví, zda náhodou není pozitivní.

„Čili komu je dobře a není vytrasovaný jako rizikový kontakt, ať chodí normálně do práce a mezi lidi. Na riziková místa s rouškou a ne zbytečně tam, kam nemusí nebo kde se lidi kumulují. To snad není takový problém,“ nabádá psycholožka.

„Problém je jinde. Jestli se nám to tady úplně rozjede, budou padat taky zdravotníci, pečovatelky, zaměstnanci na úřadech práce a kdo se bude starat o staré, nemocné, chudé a bezmocné? Pak nám budou lidi umírat možná ne na covid, ale na zánět appendixu, protože nebude doktor, který by je operoval.

Ještě jednou – ten problém není nakažení samo, zdravý člověk na covid nejspíš neumře, tak jako neumře na chřipku. Problém je počet lidí, které to může v jeden okamžik sklátit. Čím víc jich bude, tím víc jich bude potřebovat intenzivní lůžko a personál. A pak vám možná nebudou mít kam přijmout maminku po infarktu. Chápete to?“ vysvětlila polopaticky.

Bloggerka Jordanka Jirásková se pak do Basikové strefuje, že roušku nosila, ale pak se jí rozpadl vztah, takže se teď snaží zaujmout. „Bára Basiková z Prahy nás prosí, ať se vzpamatujeme, že koronavirus není... Chvilku teda asi byl, protože roušku taky nosila, pak její vztah ale nepřežil karanténu, tak Bára burcuje a hlavně – má to hodně lajků, že jo a přece si nebude na starý kolena zakládat Tinder.“

Zastupitel z Prahy 4, Petr Kutílek poznamenal, že Ledecký a Basiková ukazují zatím dvě fáze smutku, tedy popírání a hněv. „Která z našich husákovsko-devadesátkových pop hvězdiček si vezme další fázi, smlouvání? Střihavka? Čok? Csáková? Někdo jiný? Jak to tipujete?“ ptal se.

Na obranu Basikové se přidal režisér Jan Hřebejk. „Teď Bára Basiková a na jaře třeba Jan Hrušínský schytali posměch a kritiku za statusy, vyjadřující zoufalost nad restriktivními opatřeními, na které doplácí možnost jejich práce. Jsem přesvědčen, že si většina jejich kritiků, pro něž je kultura ‚nadstavba‘, ‚dotovaná pro snoby‘ ap. si vůbec neumí představit, v jaké situaci (potažmo jejich rodiny) se stovky výkonných umělců (hudebníků, tanečníků, herců, filmařů) ocitli. ‚Už točíš‘, ptají se i mě naivně přátelé... A všichni, kdo těm – mnohdy špičkovým umělcům – přejí ‚pracák‘, jsou hlupáci,“ zhodnotil autor Pelíšků.

2/2 snoby“ ap. si vůbec neumí představit, v jaké situaci (potažmo jejich rodiny) se stovky výkonných umělců (hudebníků, tanečníků, herců, filmařů) ocitli. „Už točíš,“ ptají se i mě naivně přátelé. A všichni, kdo těm – mnohdy špičkovým umělcům – přejí „pracák“, jsou hlupáci — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) September 19, 2020

Na příspěvku Báry Basikové je zábavná ještě jedna věc. Totiž že zpěvačka je v něm, jak sama přiznává, sprostá a šestkrát používá emotivní spojení „Do prdele“. Přitom si na Letné rok a čtvrt zpátky přála, aby „prezident této země, i když já ho nevolila a polovina národa taky ne, prostě nebyl vůči nám tak sprostej a arogantní jako dosud a aby premiér po tom všem, co tady dělal za svinstva, se sebral a odešel zpátky na Slovensko“.

