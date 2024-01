Sprostá slova a útoky. Odmítnutí Istanbulské úmluvy odpálilo bombu

reklama

„Istanbulská úmluva v Senátu o dva hlasy neprošla. Jak se jmenuje celým jménem? Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Považuji to za naprostý fuck up. A díky všem, co se snažili,“ okomentovala včerejší nepřijetí Istanbulské úmluvy hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

„Jsem odpůrcem násilí. A obzvláště toho, které je pácháno na ženách a na dětech. To je mimořádně odporné. V jednom televizním duelu jsem označil muže, který vztáhnul ruku na ženu, slovem hovado. Stojím si za tím, i když si to paradoxně u fanoušků Istanbulské úmluvy vysloužilo velkou kritiku. Narozdíl od jiných nevnímám Istanbulskou úmluvu jako dokument, který se snaží pomoci, ani jako zázračný lék, který se musí nekriticky přijmout, taková představa je hodně naivní. Uznávám, že o této úmluvě koluje řada mýtů. Proto jsem si úmluvu mnohokrát studoval z různých úhlů a po důkladné analýze tohoto dokumentu, po několika diskusích a také po mnoha rozhovorech s odborníky, jsem se rozhodl ratifikaci Istanbulské úmluvy nepodpořit. Mám proto několik vážných a faktických důvodů,“ zkonstatoval Hraba. „Istanbulská úmluva se sice tváří, že jejím cílem je především boj proti násilí na ženách. Kdyby tomu tak skutečně bylo, nebylo by o čem diskutovat. A zvednu pro ni klidně obě ruce. Jenže tak to není. Jistě ne náhodou úmluva ve velké míře operuje s termínem gender. To se v druhém českém překladu objevuje celkem dvacetkrát. V původním, prvním překladu, se ono slovo ještě vyskytovalo mnohem častěji. A proto došlo k vyhotovení další verze, kde se slovo gender vyskytuje mnohem méně, aby to tolik nepobuřovalo. A i tak je tam výskyt slova gender čtyřikrát vyšší než pojmu pohlaví, na který jsme všichni zvyklí a který znají i české zákony. Proto se navíc slovem gender dále nemá zaplevelovat náš právní řád. Jako právník jsem přesvědčen, že zákony a normy nemají být nosičem momentálně módních trendů, ale mají být všeobecně přijímanou normou vyjádřenou všeobecně přijímanými pojmy. A to pojem gender opravdu není. Gender není pohlaví, gender je pouhá něčí představa, kterou lze těžko právně definovat. Takhle to nejde. A pokud začneme místo pouhých faktů pracovat s pouhými dojmy a představami, začneme stírat rozdíly mezi ženami a muži. Když se budou tyto pojmy rozmělňovat, pak logicky bude boj proti násilí na ženách znemožněn. Protože se nebude vědět, kdo vlastně ženou je, a kdo mužem je. A to naprosto odmítám,“ dodal Hraba. „Článek 14 úmluvy říká, že děti mají být ve školách poučovány o nestereotypních genderových rolích. Tady je čas si přiznat jednu důležitou věc. Ženy a muži jsou si rovni v právech, ale rozhodně nejsou stejní. Možná to aktivisty překvapí, ale nenalhávejme si to, protože – a už vůbec ne z biologického pohledu – to není pravda. Co pak tedy toto ustanovení znamená? Má to snad znamenat tlak na to, aby ženy, dívky přestaly být připravovány na možnou budoucí roli matky? Nebo muži, chlapci na svoji budoucí roli otců? S touto představou progresivního vidění světa, kde ženy nejsou ženy a muži nejsou muži nesouhlasím,“ zmínil Hraba. Fotogalerie: - Zeman na semináři

„Plná huba Havla, ale když přijde na Úmluvu o potírání násilí na ženách, vybere si Pavel Fischer východ. Co kdybychom v Praze volili raději liberály, ať nás v tom Senátu lidovci zase nepřehlasujou?“ rozhorlil se po senátorském hlasování někdejší poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

„Nedávno jsem hovořil s jedním velmi vysoce postaveným českým politikem, který je liberál, podporuje manželství pro všechny a podobně. Stěžoval si, že už bychom všechno tohle mohli mít, pokud by někteří jedinci a některé spolky nevyhrožovali politikům, že je znemožní a podobně. Můžete to brát jako alibismus, ale znělo to poměrně uvěřitelně. Takže pokud neprojde úmluva, manželství a podobně, musíte se na to dívat i z hlediska lobbingu. Jestli jste nezvolili špatný přístup. Lobbujte chytře,“ píše také Michal Půr.

„Šel jsem si radši ověřit do kalendáře, že fakt žijeme v roce 2024 a ne ve středověku. Děkuji všem senátorům a senátorkám, kteří dnes společně s Piráty přijali Úmluvu o potírání a prevenci násilí. Bohužel zbytek dal najevo, že je boj proti domácímu a sexuálnímu násilí ani pomoc obětem nezajímá. Věřím, že jim občané v podzimních volbách jasně ukážou, že pro ně ale toto téma důležité je. Za Piráty rozhodně nic nekončí a dál budeme bojovat za to, abychom myšlenky úmluvy naplnili a realizovali v praxi. Tady přehled, jak kdo hlasoval a kdo má jak srovnané priority,“ dodal šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Fotogalerie: - Volební sněm Trikolory

Na plénu horní komory se k Istanbulské úmluvě vyjádřila také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Istanbulská úmluva je opravdu velmi obecná a v tom je právě to nebezpečí. Ten výklad může být v čase jiný. Můžeme sledovat různý účel. A jak je zákonu, navíc takovéto síly, nechávána příliš velká volnost, tak vám najednou všichni začnou tvrdit, že to tam je. A musí se podle toho jednat. Také tu už padalo, že je to tady hodně zaměřeno na činnost různých neziskovek. A v okamžiku, kdy by tato úmluva byla u nás schválena, tak vám mohu říct, že bude tady tolik programů na to, aby se školila, aby se realizovala, že se budeme divit. Ale to by mi taky nevadilo. Pokud je to dobrá věc, tak není dobré na ní šetřit. Ale toto není tento případ,“ uvedla Zwyrtek Hamplová.

„Když se zaměříme na text úmluvy, tak zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí až absurdit, které by měly velký dopad na nás všechny. A ta obecnost je právě velmi zneužitelná. Nadšený touto úmluvou může být jen ten, který tomu jejímu titulu bezmezně a nekriticky věří, což mu slouží ke cti, že by rád směřoval k těmto cílům proti násilí apod., ale neprospívá to jeho rozhodování, tato víra. Myslí to dobře, ale bohužel to přispívá nedobrému, protože v zájmu tohoto zdánlivě dobrého se může stát mnoho nedobrého. Je tady řada subjektů, které si z tématu této úmluvy udělali a plánují udělat ještě samozřejmě dobré živobytí, což bohužel může podprahově ovlivňovat jejich intenzitu, s jakou o tuto úmluvu bojují. Ale tato úmluva může zasáhnout nenapravitelně to úplně nejcennější, naše děti, jejich každodenní život. A v podstatě život každého z nás. Ne nadarmo bych chtěla zejména, aby si povšimli občané, že tady proti této úmluvě vystupujeme napříč spektry. I když třeba jinde stojíme na jiných stranách takzvané barikády, tady se shodujeme. A ty důvody tady říkáme každý svými slovy, a jak říkám, velmi ráda jsem si poslechla všechny předřečníky,a vzácně se shodujeme,“ dodala Zwyrtek Hamplová.

„A to je jednak vzácné, ale jednak to svědčí o tom, že ta úmluva skutečně může být velmi problematická. Měli bychom tady v Senátu vnímat každý takto projednávaný bod, protože by to nemělo být nikdy podle pokynu odkudkoliv, ať už je to volební strana, zájmové lobby nebo Brusel, tak prostě je to špatně. My bychom se měli tu dokázat domluvit, na tom, co je primární tady, zejména pro Českou republiku, protože ani evropské státy nejsou stejné. Tady se apelovalo, že už tolik států – každý stát má jinou historii, má jiné zvyklosti. A přestože se setkáváme s takovými rozsudky, které tady taky už dnes byly citovány, tak to nemůže a nemělo by být důvodem přijetí této úmluvy. Takže chci říct jenom to, co tady buď ještě nepadlo, nebo to chci říct svými slovy. Možná jsme přesvědčeni, že čím více zákonů o ochraně před násilím, tak tím více práva. Více zákonů neznamená více práva. Naopak musím říct jako zkušená advokátka – 25 let už – tak opak může být někdy pravdou. Dokonce jeden z bývalých ministrů spravedlnosti, tuším, to byl pan doktor Pelikán, vyslovil, že už máme tolik právních předpisů, že se v nich neorientují ani právníci. A potažmo potom, aby se v nich orientoval laik, že už je víceméně nemožné. Máme zhruba dva miliony právních předpisů, tuším 8 milionů prováděcích. Tento výrok podepisuji, protože pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá, by potom mezi našimi občany mělo vyvolávat zděšení. A mám pocit, že toto je trošku tento případ. Na ochranu před domácím násilím – všimněte si, že náš název je genderově vyvážený, tak už máme vlastní zákon. A všechny ty skutky násilí, které tady byly popisovány a které samozřejmě odsuzuji, také jsem se setkala s podobnými případy, jeden jsem řešila i jako starostka svého času, tak nepotřebují další zákon. My nepotřebujeme úmluvu k tomu, abychom chránili ženy, potažmo každého, kdo by byl v domácnosti týraný. Netýká se to jenom žen. Týká se to i dětí. Máme to teď v přímém přenosu tady v České republice. Ale potřebují odvahu, pružnost a osobní zájem všech těch, co to řeší. Ženy nejvíce ohrožuje lhostejnost a nevšímavost,“ poznamenává senátorka.

„A potom rozsudky, které nikdo nechápe, protože by takové být neměly a nemusí. Ale to nezmění další nová úmluva. Takže právní důvod ratifikovat úmluvu rozhodně není. Je to možná pocit, že tím něco dobrého konáme. Já tvrdím, že opravdu ten úmysl je od kolegů správný, nicméně to může mít takové dopady, že se budeme divit. Takže ten důvod je, abychom snad patřili do té skupiny mnoha států, co už k tomu přistoupily, ale také už máme příklady, že se musejí zpovídat. Je tam třeba kontrolní orgán, který má fungovat. Bude klást spoustu otázek zemím a my se budeme zpovídat z toho, jak to plníme, neplníme. Za obrovské nebezpečí považuji, už to tady bylo zmíněno, vliv ve školách apod. Povinnost lidem a zejména mladým lidem říkat to, co my možná už dříve narození si neumíme ani... Nějak to nechápeme, počty všech těch pohlaví... Nebudu tady číst citace, které tu už padly, snažím se to opravdu oddělovat. Mně na úmluvě vadí to, že úmluva už svou podstatou i tím, co se kolem ní říká, jak se vykládá, že to je další snaha rozdělovat a vytvářet napětí tam, kde by mělo být něco jiného. Nevím, jak kolegyně, ženy senátorky, ale já nevidím v mužích své nepřátele. A pevně věřím, že ani oni v nás. A to, že se to někde vymkne, tak bychom měli prostě reagovat v konkrétních případech a nemusí z toho být celoplošná úmluva. Tedy příčinou násilí v rodinách vůbec není rozdílnost v pohlaví. Tam jsou desítky jiných aspektů. Například máme násilí v rodinách, kde jsou důvodem drogy, alkohol, problematické finance, a tak podobně, ale rozhodně to není v pohlaví,“ uvedla. Fotogalerie: - Mimořádná o korespondenční volbě „Muž a žena, zastávám tento názor trvale, a to se cítím ve své práci například velmi rovnoprávná, aby proti sobě nebojovali, ale aby při sobě stáli, pomáhali si a třeba i společně pomáhali rodinám, kde toto nefunguje. Měli odvahu je oznámit, měli odvahu spolupracovat s policií, protože kdo vám dnes bude vypovídat na policii? ‚My se do toho nebudeme plést‘, a tak podobně. Takže ten boj nevnucujme mužům a ženám, když být v podstatě nemusí. To, že neumíme ochránit excesy a vrátíme násilníka do rodiny, není proto, že nemáme úmluvu, ale že nemáme správné rozhodování. Nad tím bychom se měli zamyslet a s tím na této půdě můžeme něco udělat, co se týká českých zákonů atd. Na tom nezmění nic další stohy papírů. Chce to dobré zákony, jejich dobrou aplikaci a ne více zákonů a špatnou aplikaci,“ sdělila. „Paní senátorka Šípová tady řekla, že ratifikací Instanbulské úmluvy se mnoha lidem uleví a že ratifikace zbaví oběti strachu. Ptám se, kolika úmluv je ČR signatářem? Stovek, možná mnoha stovek. Kolika strachu nás ty úmluvy zbavily? Odstraní Istanbulská úmluva omylné rozsudky? Změní soudní praxi? Jak? Jestli nám vadí stav trestního práva, tak ho uvážlivě změňme. Ale Istanbulská úmluva s tím třeba brněnským rozsudkem nic neudělá,“ komentovala pak také Istanbulskou úmluvu a diskusi k ní senátorka Daniela Kovářová.

„Senátor Láska tady hovořil o mužích, kteří manželce seberou výplatu a nechají jí jen kapesné. Neznáte náhodou ženy, které svým manželům činí totéž? Senátor Drahoš prohlásil, že domácím násilím jsou více postiženy ženy. Jako rodinná advokátka s 35letou praxí musím svého ctěného kolegu opravit. Fyzickým násilím trpí mnohem více ženy. Fyzickým domácím násilím, ano. Ale mnohem častěji a opakovaně se setkávám s muži postiženými nikoli fyzickým, ale psychickým domácím násilím. Dnes je domácí násilí na ženách obrovským fenoménem ve veřejném prostoru. Ve skutečnosti je nikdo nebagatelizuje, a pokud slyšíte o tom, že někdo bagatelizuje násilí na ženách, tak jsou to jenom nálepky, pomluvy, urážky a zlá vůle těch, kteří nemají rádi realisty. Na druhé straně na odhalení obrovského výskytu domácího násilí na mužích dosud naše společnost čeká,“ zmínila Kovářová.

„Paní senátorka Horská mluvila o Bibli. Ovšem prvního násilí v Bibli se nedopustil muž na ženě, ale muž vůči muži. Dokonce vraždy na svém bratrovi. Chceme mezinárodními dokumenty odstranit násilí ve společnosti? Jak to chceme udělat? Tím, že budeme víc zbrojit jako stát, jako Evropa? Senátorka Marvanová marně přemýšlí o tom, proč Istanbulská úmluva vyvolává kulturní války. Ráda odpovím paní kolegyni, která asi neposlouchala těch několik hodin argumentů, které tady velmi učeně přednesl pan místopředseda Oberfazer nebo pan kolega Hraba. Nebo nedočetla istanbulskou úmluvu do konce, protože istanbulská úmluva není jen o ochraně obětí před domácím násilím. Je to trojský kůň. Istanbulská úmluva vypovídá o nesnesitelné touze konat dobro nehledě na vedlejší nezamýšlené důsledky. Dnes v poledne jsme si připomínali Jaroslava Kuberu. Představuji si, co by asi říkal při projednávání tohoto tisku a jak by o něm hlasoval. Vlastně jsem si skoro jistá,“ zakončila.

