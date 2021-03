Sputnik? Generál Šedivý ukázal na západní farmaceutické firmy. To proto...

reklama

Co se týká světového dění kolem pandemie koronaviru, velkou váhu v mezinárodních vztazích nyní mají vakcíny. O těch se diskutuje kvůli tomu, kdo je vyrábí, odkud pocházejí, kdo je dodá komu a v jakém množství. Někteří politologové se obávají, že kvůli vakcínám nastává jakási studená válka. Bývalý diplomat Petr Kolář dokonce mluvil o geopolitickém soupeření a Marshallově plánu. Jak to vidíte vy?

Samozřejmě že tahle velmi rozsáhlá hluboká krize zároveň generuje i spoustu jiných aktivit, které nejsou jen zdravotnické. Vakcína pochopitelně přináší spoustu témat v oblasti mezinárodních vztahů, ale spíše bych řekl, že to téma jsme iniciovali my. Především střední Evropa, možná i západní Evropa, ale hlavně střední, která začala hrát svoji vlastní hru spojenou s diskusí, zda budeme za ne úplně standardních podmínek akceptovat za a) ruskou vakcínu a za b) čínskou. A to je otázka nejenom zdravotnická. Věřím tomu, že je standardní, aby vakcíny byly řádně prověřené, a teprve pak se mohou podávat lidem. Zároveň samozřejmě především Rusové v tomto případě začali zneužívat problém, který je ale spíše obchodní než politický nebo ideologický, kdy některé firmy vyrábějící vakcínu nesplnily požadavky, které byly dány ve smlouvě uzavřené s Evropskou unií. Rusové skulinu pochopitelně využili, ale jde spíše o obchodní záležitost, kterou částečně využili kromě Rusů i Číňané jako určitý politický nástroj k ovlivňování zemí zejména střední Evropy.

To byla i má následující otázka. Nakolik podle vás Rusko současnou situaci využívá a nakolik bylo součástí ruské taktiky, že o schválení vakcíny Sputnik V u Evropské lékové agentury požádala až nyní?

Za prvé znovu opakuji, že ten prostor jsme vytvořili my, což je problém. Svůj podíl na tom mají západní farmaceutické firmy, které nedodaly slíbený počet vakcín, který by normálně dodaly, pokud by splnily všechny smlouvy. Nemyslím, že to Rusové nebo Číňané plánovali dopředu, to stoprocentně ne, jednoduše toho umně využili. Nepředložením Sputniku V k prozkoumání kvality účinnosti vakcíny Evropskou lékovou agenturou nevpustili do jednání další subjekt – tedy Evropskou unii, která by nějakým způsobem mohla ovlivňovat, zpomalovat či vytvářet otázky o některých možných důsledcích použití vakcíny. Tímto bilaterálním jednáním vlastně Evropskou unii vyšachovali a jednali s Maďarskem, kam už je vakcína dodávána, Slovenskem a také s Českou republikou.

Opožděné dodání vakcíny nebo žádost k ověření Evropskou lékovou agenturou bylo už jen součástí té hry, protože Rusové moc dobře vědí, že existuje relativně dlouhá doba, než se všechny kroky pro ověření provedou. A firmy, které jsou s výrobními závody v Evropě nebo ve Spojených státech amerických spojené, mají mnohem větší výkon v produkci vakcíny, takže by v době ověřování vakcíny trh v plném rozsahu převzaly. Pro ně bylo mnohem výhodnější, byť za určitých kontroverzí, jednat s jednotlivými státy, a tím si vytvářet nějakou politiku, která může do budoucnosti znamenat možná i posílení ruského vlivu. Ostatně vidíte, jak to u nás rozkolísalo naši politickou scénu a možná že ještě větší dopady to má v negativním slova smyslu na Slovensku.

Jak velkou roli v soutěžení mocností o vliv na mezinárodní scéně bude vakcína hrát? Velvyslanec Spojených států Hynek Kmoníček pro server Lidovky.cz řekl: „Geopolitika se dnes promítá do jakéhokoliv politického dění. Nemyslím si ale, že by se sféry vlivu nakonec rozdělily právě podle původu vakcinace.“ Očekáváte větší dopady?

Myslím, že ne. Ano, momentálně je období, kdy je potřeba vyrábět co nejvíce vakcín, aby se státy, do jejichž komunity my patříme – obecně Evropa a zároveň euroatlantická komunita – své občany co nejdříve ochránily vakcínou. Ale tahle vlna ztratí na intenzitě někdy možná na podzim tohoto roku a potom bude výrobců už tolik, že vakcína nebude takovou exkluzivitou jako nyní. Vakcína je silná karta, se kterou se momentálně hraje. Do budoucnosti možná nastane ještě další vývoj, možná se bude hledat ještě účinnější vakcína, vakcína se širším spektrem účinnosti proti dalším mutacím viru, ale už to nebude tak významné vzhledem k tomu, že výrobců bude mnohem více. Výroba bude standardní a bude podle mého poměrně dost intenzivní, takže se poměry vyrovnají a vakcína nebude tak významná, aby hrála nějakou zásadní roli v mezinárodních vztazích, nebo dokonce na úrovni geopolitické. Ale teď momentálně je poměrně aktuální.

Rusko i v rámci vnitřní propagandy svým způsobem prosazuje svoji vakcínu, zrovna tak Číňané. Kdo a jak moc dokáže vakcín v rámci ideologie nejlépe využívat?

Všechny státy se chtějí prezentovat tak, že jsou schopné se postarat o své občany. Něco jiného jsou superstáty, které mají obrovský potenciál právě ve vývoji a výrobě vakcín, a mezi ně patří právě Rusko a Čína, které to dokážou velmi umně využít. Víme, že nikdo ze států Evropské unie, Spojených států a Kanady nepoužívá vakcínu jako nástroj posílení politického vlivu, anebo k vymezení lepšího prostoru v mezinárodních vztazích. Pochopitelně jde o obrovskou otázku z hlediska zdravotnického a ochrany obyvatelstva – víme, že se debaty před prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických spojily s tím, jak exprezident Donald Trump bojoval s covidem a názory, které má jeho nástupce Joe Biden. To je taková, řekněme, standardní věc, která se vždy někde zvedne jako určité téma, ale nic, co by se používalo jako ideologie. Na rozdíl od toho, co dělá Rusko a co dělá Čína, ale ve vztahu k nám je to právě Rusko, kterému se daří ovlivňovat i určitou část názorů naší veřejnosti, a samozřejmě v Rusku nebo v Číně mohou deklarovat svým občanům: podívejte se, Češi odmítli britskou variantu vakcíny a dali přednost naší. To je poměrně velký politický argument, který se dá velmi dobře používat.

Důležitým územím v této době je také Afrika. Nahrává i tam pandemie Rusku a Číně, jež se tam dlouhodobě snaží posilovat svoji moc a vliv? Jak jim krize pomáhá v tomto budování?

Úměrně tomu, jak je pandemií koronaviru kontinent Afriky zasažen, a na druhou stranu nakolik jsou tamní státy schopné proti ní bojovat. Z větší části jsou ekonomicky slabé a každá pomoc je vítána. Nicméně jde o součást dlouhodobější tendence, která je známá zejména svými aktivitami, které provádí Čína na území Afriky, kde se téměř na celém teritoriu snaží získávat mnohem větší vliv, než v minulosti měla. Rusko se snaží obnovit vliv, který v Africe mělo před rozpadem bipolárního světa, ale že by kvůli pandemii koronaviru docházelo k nějakým radikálním politickým změnám, si nemyslím. Samozřejmě šlo o podpůrný argument a posílení vlivu, který dnes Čína a Rusko v Africe mají, a bylo to součástí jejich politiky, se kterou se setkáváme už řadu let nazpět.

Nemusí tedy jít o zásadní změny, ale můžeme říci, že si tam Rusko s Čínou budují jakési předpolí?

Nepoužil bych slovo předpolí, protože…

… protože Rusko a Čína už tam dávno působí?

Ano, víme dobře, že Čína deset nebo možná více let velmi intenzivně upevňuje svůj vliv na území Afriky. Používá k tomu různé nástroje, ať už je to ekonomika, nebo v poslední době dokonce i nástroje vojenské. Logicky tohle bude jedna z možností, jak tamní vliv posílit, ale zrovna bych neříkal, že jde o předpolí. Jde o to, že vliv v Africe je už dost rozsáhlý, a víme dobře, jak Spojené státy z tohoto teritoria ustupují, vliv ekonomiky se snížil asi o třicet procent. Dále například víme, že Francie není schopná udržet svůj tamní vliv tak jako v minulosti, to samé i Velká Británie. Takže proces přebírání vlivu v Africe směrem k Číně a Rusku je už několikaletý proces, se kterým musíme počítat. Nezapomínejme ani na Turecko, které tam také začíná hrát svoji roli zejména v severních oblastech.

Změní se poměr sil v Africe tedy tím, že z funkce amerického prezidenta odešel Donald Trump a vystřídal ho Joe Biden?

Samozřejmě. Zatím ještě nevíme přesně, jak se Joe Biden bude chovat v krizovějších situacích. Teď je jeho pozornost v maximální možné míře směřována do Spojených států amerických a k boji proti pandemii, která tam zuří, ale už se mu daří to vylepšovat. Asi nedojde k nějaké dramatické změně v politice Spojených států amerických od toho, co dělal Trump a co bude dělat Biden. Biden bude používat jiné nástroje, bude jinak komunikovat, to všichni dobře víme, ale hlavní strategická linie zůstane stejná.

Koronavirus SARS-CoV2 pravděpodobně pochází z Číny a člověk by řekl, že to může pokazit image této mocnosti, zatím se mi to tak ale nejeví. Doplatila Čína nějakým způsobem na koronavirus?

Jistě že doplatila. Zejména státy našeho regionu budou mnohem opatrnější a budou se snažit hledat jiné vztahy, které budou zabezpečovat, že se může Evropa spolehnout buď na vztah, který s Čínou bude mít, nebo z něho nějakým způsobem vycouvat, a pravděpodobně část některých prostředků a zařízení se bude přesouvat do Evropy. Vztah dlouhodobě vidíme i mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Bohužel Evropa je až příliš ekonomicky zaměřená a profit, který má z obchodování s Čínou, pravděpodobně převládne nad zásadami, které uplatňujeme v řadě případů v jiných státech – důrazněji v oblasti lidských práv, prosazování a podobně. Ale Čína, byť jí asi všichni budou vytýkat, že zdroj pandemie pochází od ní, nedovolila provést řádné šetření. Takže má už navždy v ruce kartu, kterou bude používat a bude říkat: ale to jste nikdy nedokázali, že u nás pandemie vznikla, pracovala na tom skupina Světové zdravotnické organizace.

A za druhé, Čína je jedním z mála států, které v minulém roce dramaticky ekonomicky narůstaly – na rozdíl od ostatních, kde klesala ekonomika od tří až po deset procent. Takže Čína je asi tím viníkem, ale dovedla se v tom správně zorientovat.

Nezdá se, že by ji to nějak výrazně poškodilo.

Nakonec vyjde z krize posílená. Už jsme spolu o tom mluvili v létě.

Ano a po půl roce se zdá, že to zvládla dobře.

Čína použila metody, které jsou u nás nepoužitelné. Zavřít a úplně izolovat celé město, to u nás není realizovatelné, museli bychom zavřít celou Českou republiku.

Ano, v tomto smyslu se ukazuje, že přísnější režimy se mohou s pandemií popasovat trochu lépe právě kvůli tomu, že mohou udělat kroky, které jsou nepřijatelné v zemích demokratických.

Přesně tak. Diktátorský režim má zkrátka pro tuto situaci mnohem větší a silnější nástroje, než máme my. Bohužel.

