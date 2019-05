Sranda rychle skončí? Babiš sám navrhne Zemanovi konec Staňka

Premiér chce však s předsedou koaliční ČSSD ještě mluvit o nominaci Šmardy jako Staňkova nástupce. „Dozvěděl jsem se o té nominaci, kterou tedy považuji za zvláštní. Musím si přečíst koaliční smlouvu, co tam máme k nominaci ministrů z hlediska jejich odbornosti,“ řekl Babiš. „V této chvíli ani neznám životopis (Šmardy), jaké má předpoklady, aby vykonával tuto funkci. Ministerstvo kultury je specifický resort. Jde o to, aby ten kandidát funkci zvládl,“ doplnil. Kdy bude s Hamáčkem jednat, Babiš zatím neuvedl. Nominaci Šmardy dnes kritizovali i někteří zástupci opozičních stran.

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD žádné podmínky pro odbornost ministrů nestanovuje. Podle smlouvy další postup po návrhu kandidáta na ministra podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany. Premiér by měl návrh předsedy dané koaliční strany respektovat, píše se ve smlouvě.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman ale Staňkovi na dnešní schůzce na Pražském hradě oznámil, že jeho demisi nepřijme, sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na Ministerstvu kultury „závažná ekonomická pochybení“ a neměl by být za tato odhalení trestán.