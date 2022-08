Srbsko a Kosovo se dohodli na hraničním režimu. EU se chlubí svými zásluhami

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 8197 lidí



Napětí ohledně přejezdu společné hranice pak na přelomu července a srpna vyostřilo Kosovo, když rozhodlo, že chce od začátku září zavést nová pravidla pro registrační značky srbských automobilů i pro doklady totožnosti potřebné pro překročení hranic země.



Priština podle agentury Reuters požadovala, aby si Srbové žijící na území Kosova vyměnili registrační značky svých automobilů ze srbských na kosovské, což vyvolalo značný odpor jak u srbských obyvatel Kosova, tak u Bělehradu.



Přestože se ze začátku jednání o řešení situace zasekla, nakonec v sobotu šéf unijní diplomacie Borrell uvedl, že Srbsko a Kosovo dokázaly najít shodu a spor urovnat.

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

„Máme dohodu. V rámci dialogu zprostředkovaného EU Srbsko souhlasilo se zrušením vstupních/výstupních dokladů pro držitele kosovských průkazů totožnosti a Kosovo souhlasilo, že je nezavede pro srbské držitele průkazů totožnosti,“ uvedl Borrell.



Kosovští Srbové stejně jako všichni ostatní občané podle něj „budou moci volně cestovat mezi Kosovem a Srbskem na základě svých občanských průkazů“.



Evropská unie za tímto účelem podle Borrella obdržela záruky od kosovského premiéra Albina Kurtiho.



„Jedná se o evropské řešení. Blahopřejeme oběma vedoucím představitelům k tomuto rozhodnutí,“ ocenil dohodu mezi oběma státy.

Kosovo Serbs, as well as all other citizens, will be able to travel freely between Kosovo & Serbia using their ID cards. The EU just received guarantees from PM Kurti to this end.



This is a European solution. We congratulate both leaders on this decision & their leadership

(2/2)