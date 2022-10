Stačilo říct Putin a už to jelo. Zwyrtek Hamplová, Pospíšil, Šlachta a Soukup. Barrandov zažil jízdu

reklama

„Začala jsem se hodně ptát na ten byznys, na ty vakcíny, na ten jejich počet, cenu, zda to mělo smysl. Co se o těch vakcínách vědělo, v čemž v podstatě pokračuji. Až po dvou letech jsme se to dozvěděla, že ministerstvo zdravotnictví nevědělo vůbec nic,“ řekla Zwyrtek Hamplová, že na celou věc šla jako advokátka.

Následně přišla řeč také na bombardování civilních cílů ze strany Ruska na Ukrajině.

„Bombardováním nezíská nikdy nikdo nic, jenom prostě jsou mrtví lidé na obou stranách. Tato válka... já se netajím tím svým postojem, v hodnocení příkrém jsem zdrženlivá, na to mám málo informací. Jako senátorka se jich třeba dozvím více. Sleduji dění na Ukrajině už patnáct let, snažím se to monitorovat. Pamatuji válku v bývalé Jugoslávii, byla jsem se tam osobně podívat, takže já se domnívám – a to mi trošku chybí například od posledního summitu – ten měl přinést nějaká řešení,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

A hovořila například i o nutnosti řešení energetické krize. Podle jejích slov by měl být také tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, co se týká míru. „Schází mi tlak na Putina, aby se uzavřel mír,“ zdůraznila.

Jiří Pospíšil, Jana Zwyrtek Hamplová a Jaromír Soukup hosty u Jaromíra Soukupa. Zdroj: TV Barrandov

„Pokud návod čekáte od sedm dní zvolené senátorky, je to špatně. Já jsem jej čekala od toho summitu. To bylo reprezentativní složení. Říkala jsem si: konečně všichni... Třeba mám málo informací,“ podotkla Zwyrtek Hamplová.

Na to zareagoval europoslanec Pospíšil. „Paní senátorko, já si myslím, že ta odpověď tady je jasná, možná ji nechcete vidět: Západní země budou dál podporovat Ukrajinu, aby se ona mohla bránit ve válce, kterou vyvolal Putin a ta země byla napadena. Ve chvíli, kdy je Putin agresor a nechce s nikým jednat, vidíme to od roku 2014, tak jako s ním jednat nemůžete. Buď budeme říkat to, co říkají politici SPD a jiní zrádci: Chceme mír, chceme mír, ale k míru musí být dva – a Putin je agresor a mír nechce. To je přeci zřejmé a evidentní. A vy říkáte nátlak. Nátlak může být ekonomický, ten se Evropa snaží činit, sankce, nebo můžete pomoci vyzbrojit Ukrajinu, aby se země bránila proti útoku na ni. Pomáháme tomu, kdo byl poškozen, zasažen agresorem. Tomu, kdo je v právu, to je podle mě správný postup,“ řekl europoslanec Pospíšil.

Následně i Robert Šlachta hovořil o tom, že by očekával razantnější poselství ze summitu. Když se pak znovu Soukup psal Zwyrtek Hamplové, co by chtěla dělat a jak by chtěla jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ta odvětila: „Pokud toto řešení chcete od senátorky a ne od expertů... Politický názor je, že ta válka musí skončit co nejdřív, a tady jsem čekala, že pokud jsme tedy předsednickou zemí Evropské unie, že eventuálně navrhneme nějaký text deklarace. Třeba proti Putinovi, aby pochopil, že už nemá jaksi proti sobě pouze Evropu, ale i jiné státy. A to prostě nepřišlo. A i ti lidé, ti obyčejní lidé dole se na to ptají, protože mají z té války strach, mají strach z těch ekonomických dopadů, které na ně tvrdě dopadají, teď kvůli sankcím Evropské unie,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

Víza Rusům i inflace

Další otázka pak směřovala k tomu, zda by se Rusům měla dávat víza. „Každý, kdo jde na naše území, by měl podléhat kontrole. Já jsem to kritizovala už u toho masivního přílivu Ukrajinců, kterým jsme pomáhali, že to přiznal i pan ministr vnitra, že tam ty podmínky byly podceněny. To jsme viděli všichni. Teď je to podceněno u Sýrie. Já to zažívám v praxi,“ podotkla senátorka.

Tempo zdražování stále stoupá. Co na to říká Zwyrtek Hamplová? „Na toto se upozorňuje řadu měsíců, ale vláda zůstala nečinná. Stejně jsem kritická k předchozí vládě, i k této. Takže nemám tady žádné vyhraněné plus a minus. Dopady jsou vidět dole, mě vyhledávají i šéfové velkých podniků, že jim hrozí do pár měsíců zavření, že jsou nekonkurenceschopní, budou tady stovky nezaměstnaných, a to všechno prostě souvisí spolu,“ připomněla senátorka.

V závěru se hovořilo také o dezinformacích a o tom, že vláda by měla dostat do ruky nástroj, díky němuž určí, co je dezinformační médium, a co není.

„Pokud tento zákon... jakože přijde na půdu Senátu, na to se těším, tam to vypnutí webů, to byl úplně nonsens. Nejsem zastáncem toho, aby se mohlo publikovat o čemkoliv cokoliv, co je třeba i lež, ale rozhodně o tom nemůže rozhodovat vláda nebo někdo podobný, ale například soud třeba v nějakém urychleném řízení,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

„Soudce je moudřejší v mediálním obsahu než vláda?“ zeptal se Soukup. „Ne, ale soudce je nepochybně moudřejší v uplatňování zákona. Opravdu nemůžeme dát výkonné moci do ruky cenzuru. Mně Bakalovo Aktuálně zrušilo blog po 12 letech na Aktuálně.cz...“ podotkla Hamplová, načež jí Soukup upozornil, že jde o soukromé médium. „Potom tedy, kdo si tady koupí soukromé médium, tak bude ovládat veřejný prostor. To jsou témata možná do budoucna a tato doba to krutě prověřila,“ upozornila Hamplová. „A podobnou moc chceme dát do rukou vládě... – ale to prostě nejde,“ zmínila Hamplová.

