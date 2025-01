Stáhne se Trump z Ukrajiny? Jeho bývalý spolupracovník promluvil

Válka na Ukrajině trvá už 1046 dní a analýza na účtu AMK Mapping na sociální síti X ukázala, jak by válka mohla vypadat za 9 měsíců, tedy v září 2025. Pokud se v mezičase nezastaví ruský armádní válec.

Pokud padne Pokrovsk, bude prý ohroženo např. Dobropillja, což je město, v němž před válkou žilo asi 28 tisíc lidí. Vedle toho to může být městečko Mezhova v Dněpropetrovské oblasti, kde před válkou žilo asi sedm tisíc lidí. Ohroženo může být i městečko Prosjana, které mělo před válkou asi 4,5 tisíce lidí. A nakonec se dalším opěrným bodem ukrajinské armády v obraně může stát vesnice Pokrovske.

These are the next heavily defendable towns/cities after Pokrovsk and Rodynske fall. 3 out of 4 of them are in Dnipropetrovsk Oblast. Some of these are already important Ukrainian logistical hubs as Pokrovsk continues to be enveloped.

These towns will be key focal points for… pic.twitter.com/6nLFzGl73f — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 4, 2025

Pokrovsk zatím nepadl, ale data z otevřených zdrojů naznačují, že na západním křídle ruské fronty u Pokrovska se agresorům podařilo postoupit a nacházejí se jen asi 1,23 km od spojnice Mezhova – Pokrovsk.

Recent reports by multiple reliable sources suggests that Russian forces likely advanced on the western flank of Pokrovsk.

Recent reports by multiple reliable sources suggests that Russian forces likely advanced on the western flank of Pokrovsk.

Russian forces were apparently able to advance from the village of Vovkove, advancing down two treelines and taking up new positions at the end of each of…

Vedle toho se nadále bojuje i v ruské Kurské oblasti. Jak dlouho se může ještě válčit v této oblasti? Na účtu AMK Mapping zaznělo, že pokud se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodne stáhnout své jednotky z Kurské oblasti, může tam být dobojováno za méně než měsíc. „Pokud se rozhodne zůstat a bojovat, mohlo by to být 2-6 měsíců. Je velmi těžké to říct, protože ve hře je spousta faktorů.“

It really depends on whether Zelensky chooses to keep troops there. If he chooses to pull out, it might be less than a month. If he chooses to stay and fight, it could be 2-6 months. It's very difficult to tell as there are a lot of factors at play.

Další otázkou je, co všechno ještě vydrží ukrajinská a ruská ekonomika? Rusko sužuje vysoká inflace. Ruská centrální banka udržuje sazby nad 20 procenty. Ale server amerického listu New York Times tvrdí, že pokud někdo sázel, že se po uvalení západních sankcí Rusko rychle ekonomicky položí, vyjadřoval spíš zbožné přání, než by popisoval realitu.

Ale James Gilmore, bývalý americký velvyslanec v OBSE během první administrativy nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, v rozhovoru pro Kyiv Post tvrdí, že Západ by nadále měl podporovat Ukrajinu ze všech sil. „No, kdybych byl ruským vůdcem Putinem, umíral bych touhou po mírových rozhovorech. Myslím, že Rusové jsou na cestě ke kolapsu. Nemyslím si, že mohou tuto válku vést moc dlouho. Myslím, že mírové rozhovory jsou pro Putina východiskem,“ poznamenal.

Gilmore míní, že Rusové ve válce na Ukrajině nejednají ve svém národním zájmu, protože válka Rusko dlouhodobě poškozuje. Naopak věří, že „porazit Putina a vyhnat ho z Ukrajiny je v americkém národním zájmu“. Ale i Ukrajinci jsou podle někdejšího diplomata vyčerpaní. To nabízí cestu k zasednutí k jednacímu stolu.

Co tedy teď udělá zvolený prezident Trump? „Upřímná odpověď je, že nevím. My nevíme, co udělá Donald Trump jako prezident,“ nechal se Gilmore slyšet v rozhovoru pro server Kyiv Post. „Viděli jsme ho říkat některé velmi nešťastné věci o Ukrajině. Viděli jsme, jak viceprezident Vance řekl o Ukrajině některé nešťastné věci. Ale je pro mě těžké uvěřit, že se tento prezident složí a stáhne z Ukrajiny a nechá ji na milost a nemilost diktátorům v Moskvě stejným způsobem, jakým se prezident Biden stáhl z Afghánistánu,“ prohlásil Gilmore.

