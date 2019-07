Staněk? Nic prý nekončí. Info z okolí Zemana. A Okamura a „ta jeho banda...“

„Nevím, to je otázka za několik milionů. Myslím, že ta vládní krize jen tak neskončí, spíš skončí vláda,“ poznamenal úvodem Holec na otázku, kdy skončí vládní krize. Domnívá se, že 31. července sice hlava státu odvolá ministra kultury Antonína Staňka, ale nejspíš nejmenuje nominanta Michala Šmardu (ČSSD). „Pak bude období stavu milosti a prezident bude čekat, že strana ČSSD přijde s kompromisem. Ona s ním nepřijde, ale pak z vlády třeba odejde z nějakého jiného důvodu, například kvůli rozpočtu,“ poznamenal Holec.

„ČSSD si našla takové ministry kultury, o nichž nejde říct, který z nich je horší,“ poznamenal s tím, že Ministerstvo kultury má přitom být pro strany, které je obsazují, dobrým PR, dělat dobrou kulturu straně. ČSSD pak dle jeho slov sice opakuje, že jediným kandidátem na ministra kultury je Michal Šmarda, ale může se stát, že jím bude nakonec někdo jiný. „Je to celé bizarní,“ míní Holec, který stranu vnímá v bídné situaci.

ČSSD se nyní problém s vlastním ministrem snaží podle Holce přehodit na hlavu státu. „Jde o dojem,“ míní. A je Andrej Babiš (ANO) slabý premiér? „Je to především stratég, protože ví, že podporu Miloše Zemana bude potřebovat mnohem víc než ČSSD,“ míní Holec. „Cena prezidenta Zemana je větší než cena ČSSD,“ dodal. Podle jeho slov pak se již nehraje hra s kartou SPD, kdy, míní Holec, Babiš pochopil, že by to byl začátek konce.

„Tomio Okamura rozložil vlastní hnutí, protože se mu to hodilo,“ vzpomněl nejprve Holec na Úsvit. „Okamura je velmi dobře řízená neřízená střela, jenž reaguje momentálně na cokoliv. A to je pro vládu strašně toxické, s tím nelze vydržet vládnout. To je příšerné, navíc ten personál, který za sebou táhne, zabrušovače a vybrušovače ve Sněmovně, to je banda,“ podotkl.

Závěrem se Holec vyjádřil i k hlavě státu. „Převládá u něj narcismus a ješitnost a to, že si chce hrát. Škodí i svému okolí,“ poznamenal. „Vláda ANO a ČSSD je pro něj výhodná. Kdyby ji shodil, těžko říct, co přijde,“ podotkl Holec a dodal, že současná vláda je de facto jeho vládou.

autor: vef