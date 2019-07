Staněk a Šmarda: Český internet puká smíchy. To tu ještě nebylo

Zda a kdy ministr Staněk opustí ministerské křeslo, je stále v řešení, Jan Hamáček dokonce hrozil odchodem z vlády. V mezičase ale stávající ministr budí pobavení, když se opřel do svého údajného nástupce. Ten mu prý chyběl v Dolních Dunajovicích. Ale českému internetu začal chybět i jinde.

Vše začalo tímto tweetem, který Staněk později sebekriticky stáhl. „Dnes jsem byl na folklórním festivalu v Dolních Dunajovicích, nějak mi tu chyběl M. ŠMARDA, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt, škoda, bylo to skvělé.“

Věta zaujala český internet a hned se objevily parodie na Staňkovu větu. Ozval se například sociolog Stanislav Biler: „Dal jsem si odpoledne kafe a chvíli jsem si četl. Nějak mi tu chyběl M. ŠMARDA, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt, škoda... Bylo to skvělé.“

Přidala se také redaktorka Echa24 Lucie Sulovská. „Namísto psaní jsem znovu usnula. Nějak mi tu chyběl M. Šmarda, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt. Škoda, bylo to skvělé.“

Se svou troškou do mlýna přišla i moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. „Procházka v zámeckém parku s pávy a daňky. Nějak mi tu chyběl M. ŠMARDA, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt, škoda... Bylo to skvělé.“

Trochu lechtivě téma pojal Matěj Hollan z Žít Brno: „Právě jsem se probudil SÁM v posteli u Michala Uhla. A jako nějak mi tu chyběl M. ŠMARDA, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt, škoda... Bylo to skvělé.“

Ekonomický expert ČSSD Pícl si také na stranického kolegu přisadil: „Dneska jsme byli v Jihlavě na Spidermanovi. Nějak mi tu chyběl M. Šmarda, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt, škoda... Bylo to skvělé.“