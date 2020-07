Stanjura: Vyhrajeme! 20 procent bude, nebojíme se. S Minářem jednat nebudeme

reklama

Zbyněk Stanjura věří, že po volbách v roce 2021 může šéf hnutí ANO a stávající premiér Andrej Babiš skončit v opozici. Vyžaduje to však, aby se demokratické strany na pravici dohodly o spolupráci. V rozhovoru pro čtvrteční MF Dnes však také zdůraznil, že jednání o možné spolupráci sice probíhají, ale dokud není domluveno všechno na sto procent, je třeba vycházet z toho, že není domluveno nic.

Už teď ale Stanjura počítá s tím, že bude-li dohodnuta předvolební spolupráce, bude to bez Pirátů.

Pokud by vznikla trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, musela by podle volebního zákona ve volbách získat alespoň 15 procent hlasů a v případě, že by se přidali i Starostové a nezávislí, musel by takový blok získat alespoň 20 procent. Pokud by získal jen 19 procent, nevytěží z toho ve Sněmovně ani jeden mandát. Ostatní strany by získaly mandátů o to víc.

Stanjurovi to však těžkou hlavu nedělá. „Ale pokud máte ambici vyhrát, nemůžete se bát nějaké hranice pro koalici. S devatenácti procenty se zkrátka volby vyhrát nedají. Takže to není limitující,“ zdůraznil.

Osobně ale prý nepovažuje za příliš pravděpodobné, že vznikne čtyřkoalice.

„My se netajíme ambicí ty volby vyhrát. Někteří nám nevěří, někteří si z nás utahují, ale to je jedno. Pokud je tou cestou vytvoření nějaké předvolební koalice, pokusím se o to. Myslím, že musí být letos jasno. Povést se to nemusí, to je pravda. Pak bychom kandidovali samostatně a udělali vše pro to, abychom ty volby vyhráli i tak. S Mikulášem Minářem o tom ale určitě vyjednávat nebudeme. My reprezentujeme politickou stranu a budeme dělat, o čem jsme přesvědčeni, že je správné,“ dovysvětlil.

